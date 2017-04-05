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Перші результати контролю у сфері державної реєстрації
05.04.2017 09:46
Існує
два важливих аспекти, що сприяють інвестуванню в українське виробництво,
нерухомість, розвиток економіки та бізнесу. Перший - легкість ведення бізнесу. Другий
— захист права власності.
Легкість ведення бізнесу
З
початку минулого року Міністерство юстиції звільнило 2000 державних
реєстраторів, натомість передало їх повноваження 10000 незалежним від Мін’юсту
реєстраторам. Завдяки цьому нам вдалося подолати корупційну складову процесу,
покращити рівень здорової конкурентності та якості надання адміністративних послуг.
Захищеність права власності
Важливо
розуміти, що будь-яке рейдерське захоплення не відбувається без участі
реєстратора чи суб’єкта державної реєстрації. На жаль сьогодні серед представників
професійних, добросовісних нотаріусів та незалежних реєстраторів зустрічаються
поодинокі «безстрашні герої». Вони думають, що їх омине відповідальність та
вдасться вийти «сухими з води».
Але
часи попередників, коли влада “закривала очі” та робила вигляд наче немає
ніяких проблем, минули. З листопада 2016 року в Україні запрацював Антирейдерський
закон, який посилив адміністративну та кримінальну відповідальність для
недобросовісних суб’єктів державної реєстрації.
Ще
однією з його новел став механізм контролю за діяльністю реєстраторів і
нотаріусів, який дозволить постійно тримати руку на пульсі та максимально
оперативно реагувати на незаконну перереєстрацію майна на третіх осіб або
реєстрацію за відсутності правових підстав.
Як
це відбувається?
Для початку для реєстраторів, які своїми діями викликають підозру (видаляють власний запис з реєстру, проводять реєстрацію з порушеними термінами або реєструють о третій годині ночі), проводять моніторинг, який відбувається на підставі відомостей реєстрів за такими критеріями: порушення строків реєстрації, проведення реєстраційних дій в неробочий час, відсутність у реєстрах електронних копій документів, проведення реєстраційних дій на підставі судових рішень, скасування записів з реєстрів тощо. За результатами моніторингу складається відповідний акт.
Якщо
під час моніторингу виявлені порушення, то наступний етап - камеральна перевірка (також підставою для
проведення камеральної перевірки можуть бути скарги, подані відповідно до
закону "Про звернення громадян", та обґрунтовані подання територіальних
органів Міністерства юстиції).
Камеральна
перевірка – безвиїзна перевірка дій реєстратора, що проводиться на підставі
наказу Мін’юсту. Зауважу, що така перевірка жодним чином не заважає нормальній
роботі суб’єкта державної реєстрації.
Алгоритм
такий - комісія, що була призначена наказом, у складі не менше трьох осіб, знайомиться
з електронними копіями документів, на підставі яких проводилися реєстраційні
дії та які були розміщені у реєстрах, а також з документами, створеними за
допомогою програмних засобів ведення реєстрів.
У
разі необхідності члени комісії мають право витребувати у суб'єкта державної
реєстрації, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, копії документів у
паперовій формі, відомості про які містяться в реєстрах, проте відсутні у
реєстрах в електронній формі, та вимагати
від державних реєстраторів надання пояснень.
Таким
чином, комісія перевіряє чи добросовісно та законно реєстратор виконує свою роботу.
За
наслідком камеральної перевірки у разі виявлення причетності реєстратора до
незаконних схем реєстрації та захоплення майна або інших порушень у сфері
державної реєстрації на суб’єктів державної реєстрації накладаються наступні
види санкцій:
•
тимчасове обмеження або анулювання
доступу до реєстру;
•
передача матеріалів до правоохоронних
органів;
•
притягнення до адміністративної
відповідальності реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта реєстрації;
•
направлення до Вищої кваліфікаційної
комісії нотаріату подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття
нотаріальною діяльністю;
•
скасування акредитації суб’єкта
державної реєстрації.
Механізм
моніторингу та перевірки тільки розпочинає працювати, та ми вже маємо
результат. На сьогодні анульованих та блокованих недобросовісних державних
реєстраторів та суб’єктів державної реєстрації за наслідками моніторингу та
камеральних перевірок - 12.
Всі
повинні розуміти, що реєстраторам-порушникам не місце у правовій та
справедливій державі! Відповідальність невідворотна!
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