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Як отримати Електронний цифровий підпис? Частина 1
11.03.2017 11:07
Коли світ живе в режимі он-лайн, у населення
з’являються нові можливості. А разом з новими можливостями – нові потреби.
Сьогодні можливо здійснити безліч дій в
юридичній та банківській сферах в он-лайн режимі, не виходячи з дому. Але для левової
частки цих операцій необхідно мати електронний цифровий підпис. Тому сьогодні
презентую покроковий алгоритм для отримання ЕЦП
або як його іноді називають – сертифікат
ключа.
В Україні право надавати послуги електронного
цифрового підпису мають:
·
центри сертифікації ключів;
·
акредитовані центри сертифікації ключів;
·
центральний засвідчувальний орган;
·
засвідчувальний центр органу виконавчої влади або
іншого державного органу.
Контактну інформацію зазначених суб'єктів правових
відносин розміщено у електронному реєстрі суб'єктів, які надають послуги,
пов'язані з ЕЦП, за адресою: http://czo.gov.ua/ca-registry.
Крок 1.
Ціль
Перед тим, як звернутися за ЕЦП, необхідно
визначитися – для чого Вам ЕЦП?
Від відповіді на це питання залежить:
·
чи
потрібно, щоб Ваш електронний цифровий підпис за правовим статусом
прирівнювався до власноручного підпису (печатки)
·
чи
Вам достатньо на договірних засадах засвідчувати чинність відкритого ключа
сертифікатом ключа або використовувати електронний цифровий підпис без
сертифіката ключа?
Електронний цифровий підпис
за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) у разі,
якщо:
електронний
цифровий підпис підтверджено з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою
надійних засобів цифрового підпису;
під час перевірки
використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на момент накладення
електронного цифрового підпису;
особистий
ключ підписувача відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.
Якщо підписувач
визначився, для чого буде використовуватись електронний цифровий підпис:
·
за
посиленим сертифікатом відкритого ключа необхідно звернутись до акредитованого
центру сертифікації ключів (АЦСК);
·
сертифікат
відкритого ключа можна також отримати у центрі сертифікації ключів (ЦСК).
Увага – у державних
електронних сервісах використовуються виключно посилені сертифікати відкритого
ключа. Тому рекомендуємо Вам особисто звернутись до АЦСК.
Обслуговування фізичних та
юридичних осіб здійснюється АЦСК та ЦСК на договірних засадах.
Центр/акредитований центр сертифікації ключів
зобов'язаний, зокрема:
·
встановлювати
під час формування сертифіката ключа належність відкритого ключа та
відповідного особистого ключа підписувачу;
·
своєчасно
попереджувати підписувача та додавати в сертифікат відкритого ключа підписувача
інформацію про обмеження використання електронного цифрового підпису, які
встановлюються для забезпечення можливості відшкодування збитків сторін у разі
заподіяння шкоди з боку центру сертифікації ключів;
·
надавати
консультації з питань, пов'язаних з електронним цифровим підписом.
Крок 2.
Подаємо документи для отримання ЕЦП
Документи, які потрібно
надати підписувачу до АЦСК або ЦСК для встановлення підписувача та надання
послуг електронного цифрового підпису, визначаються договором, укладеним між
ними.
АЦСК для встановлення
підписувача та надання послуг електронного цифрового підпису керується також нормами
регламенту роботи акредитованого центру сертифікації ключів.
Зазвичай, необхідно при собі
мати лише паспорт (
ID
-
кард) та ідентифікаційний код.
Крок 3.
Отримати ЕЦП та стати активним користувачем он-лайн сервісів!
Про особливості використання посилених
сертифікатів відкритого ключа органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми
власності – читайте у наступному блозі!
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