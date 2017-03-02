Як світ перейшов в он-лайн?

За статистичними даними, що опублікував Міжнародний союз електрозв'язку у 2016 році кількість користувачів всесвітньої мережі Інтернет збільшилася на 10% порівняно з попередніми роками і сягає 3,8 млрд осіб. А це 51% від населення Землі (згідно з даними ООН у 2016 році населення світу перевалило позначку 7,4 млрд людей). І ця тенденція зростає не те, що кожного дня, а буквально кожної години.

Хто серед топових, а хто пасе задніх?

Як правило, чим більш розвинена країна, тим вищий відсоток населення є користувачами Інтернету. Першими у рейтингу стали жителі Ісландії, де відсоток людей, що мають доступ до Інтернету та користуються його послугами, складає 98,2%. Найнижчий показник у південній частині Африки, неподалік Сахари. У цих краях Інтернет є менш ніж у 3% людей (Чад, Сьєрра-Леоне, Нігер та інші).

А що там Україна?

Ще 20 років тому лише 1% українців користувався Інтернетом. Зараз – 62%. Більше третини усіх користувачів Мережі українці віком до 29 років, для яких щоденне використання Інтернету у 98% необхідне для покупок, соціальних мереж, спілкування, перегляду відео та фото. Для користувачів у віці 25-34 років — 93% це не тільки покупки, пошук інформації та Facebook. Ця категорія українців користується Мережею і для особистих цілей, а саме для отримання електронних послуг, які на сьогодні держава впровадила для громадян.

Цікаво, що серед інтернет-користувачів старше 55 років, а це кожен 10-й українець, щодня заходять в мережу 72%, ця категорія теж має попит на отримання послуг он-лайн. Аби, не виходячи з дому, отримати необхідні довідки та документи у будь-який зручний час.

Серед сервісів, що надають послуги без зайвого клопоту, бюрократії, черг, та що найважливіше – без хабарів, лідером став Кабінет електронних сервісів – портал, на якому були «зібрані» усі необхідні дані як для громадян, фізичних осіб-підприємців, так і для представників юридичних осіб.

Кожен охочий може отримати усю необхідну інформацію у вигляді витягів чи виписок просто перейшовши за посиланням – https://kap.minjust.gov.ua/services/registry . На сьогодні доступні наступні послуги, у сфері державної реєстрації, наприклад:

1. Надання інформації з державних реєстрів.

2. Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

3. Отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та багато інших послуг.

Досить примушувати громадян принижуватися перед чиновниками та проходити сім кіл бюрократії. Ми забезпечуємо громадян сучасними і зручними послугами, які вони зможуть отримати навіть не виходячи з дому.

Чому для нас це так важливо?

Суспільство сьогодні буквально живе в Мережі та Мережею. Впевнений, через декілька років ті показники користування Інтернетом, які ми бачимо на сьогодні, будуть у рази більшими. Світ живе он-лайн, і це вимога суспільства переводити послуги, що надає держава в он-лайн режимі.

Варто розуміти, що без е-врядування нам не стати е-державою.

Завдяки нашим он-лайн сервісам за останні 2 роки Україна піднялась у рейтингу розвитку е-врядування ( https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2016 ), який складається Організацією Об’єднаних Націй, на 25 сходинок, з 87-го на 62-ге місце.

Прогрес, без сумніву, помітний. Країна змінюється. І найголовніше, що громадяни відчувають ці зміни, і розуміють, що їх життя може бути кращим за допомогою інновацій, які впроваджує держава.