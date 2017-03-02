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Як світ перейшов в он-лайн?
02.03.2017 11:27
За
статистичними даними, що опублікував Міжнародний союз електрозв'язку у 2016
році кількість користувачів всесвітньої мережі Інтернет збільшилася на 10%
порівняно з попередніми роками і сягає 3,8 млрд осіб. А це 51% від населення
Землі (згідно з даними ООН у 2016 році населення світу перевалило позначку 7,4
млрд людей). І ця тенденція зростає не те, що кожного дня, а буквально кожної
години.
Хто серед топових, а хто пасе
задніх?
Як
правило, чим більш розвинена країна, тим вищий відсоток населення є
користувачами Інтернету. Першими у рейтингу стали жителі Ісландії, де відсоток
людей, що мають доступ до Інтернету та користуються його послугами, складає 98,2%.
Найнижчий показник у південній частині Африки, неподалік Сахари. У цих краях
Інтернет є менш ніж у 3% людей (Чад, Сьєрра-Леоне, Нігер та інші).
А що там Україна?
Ще
20 років тому лише 1% українців користувався Інтернетом. Зараз – 62%. Більше
третини усіх користувачів Мережі українці віком до 29 років, для яких щоденне
використання Інтернету у 98% необхідне для покупок, соціальних мереж,
спілкування, перегляду відео та фото. Для користувачів у віці 25-34 років — 93%
це не тільки покупки, пошук інформації та Facebook. Ця категорія українців
користується Мережею і для особистих цілей, а саме для отримання електронних
послуг, які на сьогодні держава впровадила для громадян.
Цікаво,
що серед інтернет-користувачів старше 55 років, а це кожен 10-й українець,
щодня заходять в мережу 72%, ця категорія теж має попит на отримання послуг он-лайн.
Аби, не виходячи з дому, отримати необхідні довідки та документи у будь-який
зручний час.
Серед
сервісів, що надають послуги без зайвого клопоту, бюрократії, черг, та що
найважливіше – без хабарів, лідером став Кабінет електронних сервісів – портал,
на якому були «зібрані» усі необхідні дані як для громадян, фізичних
осіб-підприємців, так і для представників юридичних осіб.
Кожен
охочий може отримати усю необхідну інформацію у вигляді витягів чи виписок
просто перейшовши за посиланням –
https://kap.minjust.gov.ua/services/registry
.
На сьогодні доступні наступні послуги, у
сфері державної реєстрації, наприклад:
1.
Надання
інформації з державних реєстрів.
2.
Звернення
у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.
3.
Отримання
відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань, та багато інших послуг.
Досить
примушувати громадян принижуватися перед чиновниками та проходити сім кіл
бюрократії. Ми забезпечуємо громадян сучасними і зручними послугами, які вони
зможуть отримати навіть не виходячи з дому.
Чому для нас це так важливо?
Суспільство
сьогодні буквально живе в Мережі та Мережею. Впевнений, через декілька років ті
показники користування Інтернетом, які ми бачимо на сьогодні, будуть у рази
більшими. Світ живе он-лайн, і це вимога суспільства переводити послуги, що
надає держава в он-лайн режимі.
Варто
розуміти, що без е-врядування нам не стати е-державою.
Завдяки
нашим он-лайн сервісам за останні 2 роки Україна піднялась у рейтингу розвитку
е-врядування (
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2016
),
який складається Організацією Об’єднаних Націй, на 25 сходинок, з 87-го на
62-ге місце.
Прогрес,
без сумніву, помітний. Країна змінюється. І найголовніше, що громадяни
відчувають ці зміни, і розуміють, що їх життя може бути кращим за допомогою
інновацій, які впроваджує держава.
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