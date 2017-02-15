РЕЙДЕРСТВО. ПРОТИДІЯ: РЕАЛЬНІ ІСТОРІЇ РЕАЛЬНИХ ЛЮДЕЙ. ЧАСТИНА 2





У попередньому блозі я розповідав поодинокі історії незаконного захоплення та перереєстрації майна людей, які звернулись до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації. Сьогодні - про результати розгляду цих двох резонансних справ та про те, що буде далі.

Земля Кіровоградщини https://www.facebook.com/pmoroz/posts/1453679034643002?pnref=story

До Комісії Мін`юсту надійшла 151 скарга від звичайних селян - власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Мін`юст швидко відреагував на рейдерське захоплення та 9 лютого провів відкрите засідання Комісії, аби кожна зацікавлена особа, представники ЗМІ та громадськості могли залучитися та винести у публічну площину це важливе та нагальне питання.

Під час розгляду скарги Комісія повідомила, що для державних реєстраторів, які перереєстрували землю селян, фактично обікравши одну з найменш соціально захищених верств населення, доступ до реєстру анульовано назавжди!

Комісія Мін’юсту швидко та оперативно скасувала незаконні реєстраційні дії, врятувавши таким чином майно селян.

Але справа на цьому не завершується. Далі ми вимагаємо такої ж швидкої реакції від правоохоронних органів. Усі матеріали щодо цієї справи вже передано до поліції, сподіваємось, вони також докладуть максимум зусиль та покарають винних.

Столична багатоповерхівка https://www.facebook.com/pmoroz/posts/1452920394718866?pnref=story

Ще однією резонансною скаргою, що надійшла на розгляд до Комісії, стало переоформлення нотаріусом житла мешканців столичної новобудови на сторонню компанію.

9 членів Комісії одноголосно постановили скасувати 52 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, що були прийняті приватним нотаріусом.

Незважаючи на те, що за такі дії Антирейдерський закон передбачає до 10 років ув’язнення, «героїня» цієї історії думала, що їй вдасться уникнути відповідальності. Але завдання, яке ставить перед собою Комісія, – не просто повернути майно законним власникам, необхідно спільно з правоохоронцями довести справу до логічного завершення.

На сьогоднішній день цьому реєстратору анульовано доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно назавжди, а також до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату України направлено подання з вимогою анулювати свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Далі знову-таки справа за правоохоронними органами. Зараз дуже важливо, аби керівництво правоохоронних органів взяли цю справу на особистий контроль.

З моменту роботи Антирейдерського закону випадків, пов’язаних із захопленням майна, стало у рази менше, та поки ті, хто уповноважений здійснювати реєстрацію, не побачать на конкретних прикладах, як перших злочинців-реєстраторів буде реально покарано і вони сядуть у в`язницю, доти вони не усвідомлять усю відповідальність.

Тоді навіть поодиноких випадків рейдерства не буде, а у реєстраторів зникне бажання «робити помилки» та незаконно перереєстровувати чуже майно на інших власників.