Рейдерство. Протидія: реальні історії реальних людей

Понад рік в Україні функціонує Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

Це й відносно новий, але дійсно потрібний інститут довів свою ефективність не на словах, а на справі . За час роботи Комісією було скасовано тисячі неправомірних реєстраційних дій. Серед компаній, які вона врятувала, є корпорації зі світовим ім’ям, масштаби капіталу та продукція яких для економіки України мають велике значення. Серед них відомі підприємства: Novus Україна, UniCredit Bank, Bunge Україна, UNIQA Real Estate, агрохолдинг «Мрія» та інші.

Але варто зазначити, що Комісія покликана рятувати майно не тільки представників бізнес-спільноти, а і пересічних українців.

Хочу підкреслити , що з моменту роботи Антирейдерського закону випадків, пов’язаних із захопленням майна, стало менше у рази!

Паралельно Комісія Мін’юсту допомагає повернути незаконно відчужене майно тим особам, що постраждали від поодиноких випадків рейдерства.

Сьогодні поговоримо про реальні історії людей, чиє майно, за їх твердженням, було незаконно перереєстровано.

Історія перша:

На Кіровоградщині місцеві жителі заявили про безпрецедентне рейдерське захоплення землі, яке відбулось у період з 20 грудня 2016 року по 20 січня цього року. До рук зловмисників перейшло близько п'яти сотень земельних ділянок. Без відома самих же власників землі було проведено реєстрацію права оренди землі на компанію «Агрі Інвест Україна».

З відповідними заявами власники паїв звернулись до Міністерства юстиції України та подали скарги до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

У незаконній перереєстрації місцеві звинувачують трьох реєстраторів. Люди стверджують, що відчуження землі здійснили від імені померлих осіб та тих, хто на сьогоднішній день проживає на окупованій території України.

Працівники Мін'юсту переглянули скарги громадян, аби переконатись, що вони оформлені та подані до Комісії без порушення вимог чинного законодавства. Комісія зробить усе можливе задля того, аби земля повернулась до реальних, законних власників. Але скаржники повинні розуміти, що рейдерське захоплення – це в першу чергу злочин, розслідування якого – компетенція правоохоронних органів. Тому ми завжди наголошуємо на необхідності звертатися до правоохоронних органів задля подальшого розслідування справи.

Історія друга:

З 27 грудня 2016 року по 25 січня 2017 року до Комісії Мін’юсту надійшло 24 скарги від киян з приводу незаконного відчуження їхніх квартир. Також з цього приводу до Мін’юсту поскаржилась компанія «Класика Будівництва» щодо незаконної перереєстрації 52 квартир за тією самою адресою.

Ми оперативно організували зустріч з мешканцями, аби перевірити правильність оформлення їх скарг відповідно до чинного законодавства та максимально швидко допомогти постраждалим. Важливо розуміти, що наказ Комісії повинен бути юридично «бездоганним», аби ніхто не міг оскаржити його у судовому порядку!

Скарги постраждалих вже допущені до розгляду. Ми зробимо усе, що в межах чинного законодавства, аби не дати рейдерам жодного шансу незаконно заволодіти їм неналежним майном!

Паралельно зазначу, що Мін'юст наразі передав понад 20 пакетів документів щодо реєсраторів – та нотаріусів-порушників. За нашою інформацією на сьогодні жодна причетна до рейдерста особа не потрапила за грати. Тривають слідства. Сподіваємося на оперативну та чесну роботу правоохоронних органів.

На сьогодні захист права власності - один з ключових напрямів діяльності Міністерства юстиції. І для нас немає різниці, чи це майно великої корпорації, чи пересічного громадянина, кожен повинен почувати себе безпечно та бути впевненим у тому, що його майно захищене правовою та справедливою державою. Ми на боці закону і справедливості, тому так серйозно підходимо до даної проблеми!

Я закликаю ЗМІ долучатися до процесу боротьби за майно наших громадян! Разом ми сильні, а публічний тиск на рейдерів – запорука позитивного результату. Відкрите засідання відбудеться у середу. Деталі незабаром на офіційному сайті Мін’юсту.



