Як діяти, коли Ваша квартира чи дача частина кооперативу?

Попередньо у своїх блогах розповідав як реєструють різні види нерухомості: земельні ділянки, будинки, споруди та об’єкти, будівництво яких досі не завершено. Сьогодні ж розповім як Вам зареєструвати Ваше майно, якщо воно є частиною кооперативу.

Для початку розглянемо випадок, коли Ви реєструєте квартиру житлове або нежитлове приміщення, що розміщені в будівлі, збудованій кооперативом.

Ключовим моментом під час такої реєстрації є дата, якщо будівля введена в експлуатація до 01.01. 2013, то дієте наступним чином:

- отримуєте у кооперативі довідку про те, що Ви є його членом та що у повному обсязі внесли пайовий внесок;

- надсилаєте запит до БТІ (бажано перевірити чи зареєстрований цей будинок, хоча цей обов’язок покладається на реєстратора);

- техпаспорт на Вашу квартиру чи приміщення.

Якщо ж будинок було побудовано після 1 січня 2013 року, то додатково додаються копії таких документів :

- документ, що посвідчує прийняття в експлуатацію побудованого будинку;

- документ, що підтверджує присвоєння будинку адреси (крім реєстрації реконструйованого об’єкта);

- якщо ж будинок реконструювали, то потрібно подати документ, що посвідчує право власності до реконструкції.

У випадку, якщо у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно наявна «системна папка», то такі копії не потрібні .

+ обов’язково подається довідка про членство у кооперативі та внесення Вами пайового внеску у повному обсязі і звісно техпаспорт.

В кооперативі перебуває не будинок, а земельна ділянка і на ній розташована Ваша дача, садиба чи житловий або садовий будинок, які необхідно зареєструвати? Не питання, зверніть увагу на дату будівництва та готуйте наступні документи:

Побудовано ДО 05.08.1992 :

- довідка про членство у кооперативі та внесення пайового внеску в повному обсязі;

- технічний паспорт на, дачу чи житловий або садовий будинок, що знаходяться на ділянці:

- документ про присвоєння адреси, або зареєстроване право власності на ділянку;

- бажаний запит до БТІ( зазвичай - це обов’язок реєстратора).

ПІСЛЯ 05.09.1992:

- та сама довідка про членство та внесення пайового внеску у повному обсязі;

- документ про прийняття в експлуатацію добудованого об’єкта;

- техпаспорт об’єкта;

- рекомендований запит до БТІ (цей обов’язок покладається на реєстратора);

- документ про присвоєння адреси чи право власності на ділянку, що зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Зареєструвати майно, що є частиною кооперативу, не складніше ніж «самостійне». Варто лише уважно перевірити дату та усі необхідні документи.