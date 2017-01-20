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Як діяти, коли Ваша квартира чи дача частина кооперативу?
20.01.2017 17:52
Для
початку розглянемо випадок, коли Ви реєструєте квартиру житлове або нежитлове
приміщення, що розміщені в будівлі, збудованій кооперативом.
Ключовим
моментом під час такої реєстрації є дата, якщо будівля введена в експлуатація до 01.01. 2013, то дієте наступним чином:
-
отримуєте у кооперативі довідку про те,
що Ви є його членом та що у повному обсязі внесли пайовий внесок;
-
надсилаєте запит до БТІ (бажано
перевірити чи зареєстрований цей будинок, хоча цей обов’язок покладається на
реєстратора);
-
техпаспорт на Вашу квартиру чи
приміщення.
Якщо
ж будинок було побудовано після 1 січня
2013 року, то додатково додаються копії
таких документів:
-
документ, що посвідчує прийняття в
експлуатацію побудованого будинку;
-
документ, що підтверджує присвоєння
будинку адреси (крім реєстрації реконструйованого об’єкта);
-
якщо ж будинок реконструювали, то
потрібно подати документ, що посвідчує право власності до реконструкції.
У
випадку, якщо у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно наявна
«системна папка», то такі копії не
потрібні.
+ обов’язково подається довідка про
членство у кооперативі та внесення Вами пайового внеску у повному обсязі і
звісно техпаспорт.
В
кооперативі перебуває не будинок, а земельна ділянка і на ній розташована Ваша
дача, садиба чи житловий або садовий будинок, які необхідно зареєструвати? Не
питання, зверніть увагу на дату будівництва та готуйте наступні документи:
Побудовано ДО 05.08.1992 :
-
довідка про членство у кооперативі та
внесення пайового внеску в повному обсязі;
-
технічний паспорт на, дачу чи житловий
або садовий будинок, що знаходяться на ділянці:
-
документ про присвоєння адреси, або
зареєстроване право власності на ділянку;
-
бажаний запит до БТІ( зазвичай -
це
обов’язок реєстратора).
ПІСЛЯ 05.09.1992:
-
та сама довідка про членство та внесення
пайового внеску у повному обсязі;
-
документ про прийняття в експлуатацію
добудованого об’єкта;
-
техпаспорт об’єкта;
-
рекомендований запит до БТІ (цей
обов’язок покладається на реєстратора);
-
документ про присвоєння адреси чи право власності на ділянку, що зареєстроване в
Державному
реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Зареєструвати
майно, що є частиною кооперативу, не складніше ніж «самостійне». Варто лише
уважно перевірити дату та усі необхідні
документи.
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