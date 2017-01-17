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Нотаріат: чому відтепер нотаріуси працюватимуть чесно?
17.01.2017 19:13
Нотаріат – сфера, з якою щороку стикається левова частка українців. Нотаріус, особа, що посвідчує договори на великі суми та від правомірності дій якої залежить багато, повинна бути бездоганно підготовленим фахівцем.
Ні для кого не секрет, як отримували свідоцтва нотаріуси за «попередників» та яким чином регулювалося питання діяльності нотаріату в Україні. Усі наслідки такого підходу ми відчували у попередні роки: публікації про недобросовісних нотаріусів, що «віджимали» майно українців, періодично з’являлися у пресі.
Відповідальність за порушення
Наразі в Україні повноцінно функціонує Антирейдерський закон, що став серйозною превентивною мірою у скоєнні порушень нотаріусами у сфері державної реєстрації:
Допуск до професії
Наразі для того, щоб стати нотаріусом необхідно мати юридичну освіту не нижче другого рівня та досвід роботи від шести років: три з яких загальний юридичний досвід, ще три роки доведеться пропрацювати у ролі помічника нотаріуса. Інша опція – одразу після закінчення вищого навчального закладу влаштуватися помічником нотаріуса й пропрацювати у нього 6 років. Зазначу, що нотаріус має право мати лише одного помічника, що обов’язково має бути зареєстрованим у Нотаріальній палаті України. Наступний етап – скласти серйозний іспит.
Іспит для нотаріуса
Підготовка та знання нотаріусів мають бути на найвищому рівні! Тому й кваліфікаційний іспит та вимоги до професії мають бути відповідними.
Сьогодні ми досягли бажаного рівня допуску до професії. Зазначу, що наразі при складанні іспиту на право зайняття нотаріальною діяльністю людський фактор відсутній. Кандидат має перед собою лише комп’ютерну мишку та монітор, перед ним 90 тестових питань, з яких мінімум на 72 питання необхідно відповісти правильно). Як тільки час для відповідей закінчується ті, що не склали тест (результат повідомляє комп’ютер) встають і виходять Зазвичай - це близько 90% бажаючих отримати свідоцтво!
Наступний етап – ситуативні завдання та задачі. 10 завдань, кожне оцінюється у 5 балів, мінімум потрібно набрати 40 балів. Відповідь на такий тип завдань теж оцінює комп’ютер.
Тобто людський фактор – абсолютно відсутній! Людина отримує право займатися нотаріальною діяльністю виключно на підставі власних знань та досвіду. Відповідно надалі надає якісні послуги у межах чинного законодавства.
У 2016 році було видано 19 свідоцтв на зайняття нотаріальною діяльністю, кандидатів на отримання було понад 260. Тобто лише близько 7% кандидатів змогли успішно скласти іспит.
Усі зміни є дуже важливими. Адже прозора та злагоджена робота нотаріату – запорука розвитку правової та справедливої держави!
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