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Коли нерухомість з обтяженням зареєструють?
12.01.2017 17:35
Раніше у своєму блозі я розповідав , коли і чому Вам можуть відмовити у реєстрації майна ( https://investgazeta.info/blogs/item/1339-chomu-mozhut-skazati-ni ). Однією з причин, чому Ви почуєте «ні» - є наявність обтяжень.
Сьогодні ж розповім, коли, незважаючи на наявність обтяжень, нерухомість все ж таки зареєструють.
1. Рішення суду
· реєстрація буде здійснена у випадку наявності рішення суду щодо права власності на вказаний об’єкт нерухомості
2. Перенесення обтяження
· об’єкт зареєструють з відкриттям розділу в Державному реєстрі прав та перенесенням щодо такого права власності обтяження, якщо його реєстрацію проводили у спеціальному розділі Державного реєстру прав чи в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, який є невід’ємною архівною складовою Державного реєстру прав
3. Примусова реалізація
· коли право власності на нерухомість набувається шляхом примусової реалізації
4. Згода іпотекодержателя або контролюючого органу
· якщо іпотекодержатель або контролюючий орган дав згоду на відчуження або передачу нерухомості у разі, якщо обтяження - це заборона відчуження нерухомості, що виникла на підставі договору або податкова застава
5. Свідоцтво про право на спадщину
· Останній випадок проведення реєстрації при наявності обтяжень (крім арештів) стосується реєстрації майна, якщо воно набувається на підставі свідоцтва про право на спадщину
теги: Мін'юст, реєстрація, Міністерство юстиції
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