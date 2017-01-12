Коли нерухомість з обтяженням зареєструють? Поделиться: Раніше у своєму блозі я розповідав , коли і чому Вам можуть відмовити у реєстрації майна ( https://investgazeta.info/blogs/item/1339-chomu-mozhut-skazati-ni ). Однією з причин, чому Ви почуєте «ні» - є наявність обтяжень. Сьогодні ж розповім, коли, незважаючи на наявність обтяжень, нерухомість все ж таки зареєструють. 1. Рішення суду · реєстрація буде здійснена у випадку наявності рішення суду щодо права власності на вказаний об’єкт нерухомості 2. Перенесення обтяження · об’єкт зареєструють з відкриттям розділу в Державному реєстрі прав та перенесенням щодо такого права власності обтяження, якщо його реєстрацію проводили у спеціальному розділі Державного реєстру прав чи в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, який є невід’ємною архівною складовою Державного реєстру прав 3. Примусова реалізація · коли право власності на нерухомість набувається шляхом примусової реалізації 4. Згода іпотекодержателя або контролюючого органу · якщо іпотекодержатель або контролюючий орган дав згоду на відчуження або передачу нерухомості у разі, якщо обтяження - це заборона відчуження нерухомості, що виникла на підставі договору або податкова застава 5. Свідоцтво про право на спадщину · Останній випадок проведення реєстрації при наявності обтяжень (крім арештів) стосується реєстрації майна, якщо воно набувається на підставі свідоцтва про право на спадщину теги: Мін'юст, реєстрація, Міністерство юстиції Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя