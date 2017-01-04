Державний виконавець у ролі реєстратора

У 2016 році безумовно успішно було завершено реформу у сфері реєстрації бізнесу та нерухомості. Наразі вищезазначені функції передані від Мін’юсту органам місцевого самоврядування, акредитованим суб’єктам та нотаріусам. Таким чином, ми знищили монополію та подолали корупційну складову процесу реєстрації.

Зазначу, що з 2016 року виконавці здійснюють функції державних реєстраторів. Законодавством визначено, що державний виконавець, приватний виконавець – у разі державної реєстрації обтяжень, накладених під час примусового виконання рішень, а також у разі реєстрації припинення іпотеки у зв’язку з придбанням за результатом прилюдних торгів нерухомого майна, що є предметом іпотеки, виступає у ролі державного реєстратора.

Така державна реєстрація обтяжень проводиться без подання заяви заявником. Тобто відтепер завдяки тому, що виконавці отримали можливість здійснювати функції державного реєстратора, підвищилась ефективність виконання рішень. Алгоритм наступний: виконавець має доступ до реєстру, тому бачить усе належне боржнику майно. Відповідно виконавець може накласти арешт на майно боржника та не дати йому можливість цю власність продати. Тому з’являється можливість виконати судове рішення за рахунок цього майна.

Раніше подібний механізм був відсутній та поки виконавець розсилав «листи» в БТІ та реєстраційну служби, боржник успішно позбавлявся своєї власності. Відповідно виконати судове рішення на практиці було практично неможливо.

Додам, що ми виключаємо ймовірні зловживання з боку виконавців, адже їхні неправомірні реєстраційні дії можна оскаржити до відповідної Комісії при Мін’юсті.

Нагадаю, що на вимогу закону, з початку цього року працює Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, головне завдання якої скасовувати незаконні реєстраційні дії. За рік роботи Комісія розглянула по суті майже 1000 скарг, половину з яких задовольнила. Серед врятованих потужні міжнародні компанії та пересічні громадяни.

Підводячи підсумки, підкреслю, що як тільки судове рішення виконано, виконавець самостійно знімає усі заборони у реєстрі.