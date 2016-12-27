Як позбутися статусу підприємця

У попередньому блозі розповідав про те, яким чином набути статусу фізичної особи - підприємця та реалізувати своє право на підприємницьку діяльність.

Сьогоднішній блог для тих підприємців, які замислюються над тим, аби припинити свою діяльність та здійснити державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

З середини 2014 року процедура позбавлення статусу фізичної особи – підприємця швидка та безболісна.

Для усіх охочих діє заявницький принцип. Тобто підприємцю досить лише заявити реєстратору про припинення підприємницької діяльності, і таке припинення негайно буде зареєстроване.

Алгоритм наступний:

1. Берете свій паспорт;

2. Заповнюєте та віддаєте або надсилаєте реєстратору реєстраційну картку (Форма 12), якщо ж довірили це зробити представнику, то останній повинен мати відповідне доручення від Вас;

3. Не пізніше наступного робочого дня Ви знову приходите в реєстраційну службу і отримуєте «повідомлення» про проведення реєстрації припинення Вашої підприємницької діяльності.

Власне, все. З цього моменту ви вже НЕ підприємець.

Лишається питання, чому ж тоді процедура позбавлення статусу підприємця викликає так багато проблем, труднощів та спорів?

Варто розуміти, що сфера повноважень державного реєстратора припиняється з моменту внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про державну реєстрацію припинення Вами підприємницької діяльності.

А зняття з обліку в органах державної фіскальної служби та Пенсійного фонду України після проведення державної реєстрації припинення - компетенція безпосередньо зазначених органів влади, які і «гальмують» процес припинення Вашої підприємницької діяльності.