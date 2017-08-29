Ошибки в договорах

Сегодня шаблон любого договора можно легко найти в интернете. Доступность информационного ресурса породила миф о примитивности юридического знания и навыка. Иллюзии обычно развеиваются в судебных тяжбах, когда договорные конструкции рушатся, а ожидания пострадавшей стороны выглядят наивной простотой от незнания закона.

Досадные опечатки

Невнимательность и недостаточная грамотность при составлении текста, помноженные на «заботу» автоматического исправления орфографии, могут привнести в текст договора много курьёзов, над которыми в лучшем случае посмеется контрагент. До суда такие ошибки не доводят, но попадая на его обозрение по другому поводу (к примеру, в споре о взыскании задолженности, возникшей на основании договора с опечатками), бросают нехорошую тень на имидж стороны и реальность проведенной хозяйственной операции. После гневного обличения партнера по договору, в названии которого или ФИО директора допущены описки, вместо килограммов товара указаны литры или штуки, арифметически неверно посчитан НДС, а местонахождение и банковские реквизиты не отредактированы после копирования файла с другим контрагентом, - будьте готовы отвечать на неудобные вопросы судьи: насколько неполное имеете образование или по какой специальности после школы учился «юрист».

При выявленных ошибках в договоре интерес суда обычно перемещается в сторону первичной бухгалтерской документации, - возможно бухгалтер лучше усвоил правило: «трубы могут быть бумажными, но бумаги должны быть железными» и ситуация будет спасена.

Когда ошибка становится фатальной

Фатальность ошибки в договоре связана с непредвиденными пагубными последствиями, на которые, как минимум, одна сторона (пострадавшая), а зачастую - и все остальные, не рассчитывали при его заключении (составлении, подписании).

Основная причина ошибок – непрофессионализм/халатность в составлении договора, игнорирование договорной асимметрии (неполнота информации о контрагенте и объективных условиях сделки), несовершенство механизмов, заложенных в договоре, для защиты от нарушений другой стороны. Ситуация развивается по классической формуле: «хотели - как лучше, получилось - как всегда, и только суд рассудит нас». Исход часто непредсказуем.

Существуют также «ошибки в законе», которые являются дефектами волеизъявления стороны, основанные на ложном представлении (заблуждении) о правовой сути заключаемой сделки. Такие ошибки влекут ее недействительность. Подробнее об этом будет сказано ниже.

Неопределенность и расплывчатость формулировок

Фактором экономического выживания украинского бизнеса и предприимчивых граждан в налоговой схватке с государством, начиная с лихих 1990-х и по сей день, является способность к оптимизации и связанные с нею навыки.

Это накладывает отпечаток на стиль юридического мышления, которое часто стремится к обтекаемым мыслеформам, обличенным в различные меморандумы, протоколы о намерениях и договоры о сотрудничестве, избегающие конкретики.

Однако при всем многообразии правовых форм для фиксации экономических намерений важно помнить о главном: чем понятнее сделка и яснее раскрыты права/обязанности сторон, тем проще будет «описывать слона» в суде. И более вероятно, что суд идентифицирует договор именно так, как в нем написано, без подозрений о фиктивности или притворности сделки (ст. 234, 235 Гражданского кодекса).

Поэтому все реальные сделки, особенно те, которые сопровождают оборот активов, должны быть изложены грамотным и понятным языком с обличением в надлежащую юридическую форму.

Показательным в вопросе последствий «недосказанности договора» стал вердикт Верховного Суда Украины , которым было отказано во взыскании суммы займа в 500.000$ по причине того, что из текста расписки не понятно, передавались ли деньги именно взаймы. Стороны письменно зафиксировали факт передачи денег, но не указали четкое основание передачи и обязанность/сроки возврата. Именно возвратность впоследствии была успешно оспорена получателем денег.

Патовые ситуации

При заключении договора, на который стороны возлагают надежды регулятора отношений, важно избегать «мёртвых» договорных конструкций, которые загонят потенциально спорную ситуацию в глухой угол.

В качестве примера можно привести судебный прецедент , связанный с подрядом. Стороны договорились о рамочной цене договора, но не составили детальных спецификаций о перечне и стоимости работ/материалов. На конечном этапе сотрудничества у заказчика возникли претензии к объемам работ и расценкам исполнителя, после чего последовал отказ в приемке выполненных работ. Оскорбленный недоверием исполнитель работы не доделал, в связи с чем был срочно заменен другим подрядчиком, который завершил «горящий» проект. Исполнитель получил значительный аванс и у заказчика возникло желание вернуть его часть, на которую он отказался принимать работы. Заказчик обратился в суд. Но исполнитель посчитал обманутым именно себя, поскольку понес расходы по приобретению материалов, превысившие полученный аванс, и выступил со встречным иском к заказчику.

Камнем преткновения в споре явилась процедура приемки работ, которая не была регламентирована в договоре для такой нештатной ситуации. Стороны размахивали односторонними актами приема-передачи выполненных работ, которые не сходились в суммах и перечнях выполненных работ/затраченных материалов. От проведения экспертизы отказались, поскольку отделить работы, сделанные исполнителем, от работ, доделанных вторым подрядчиком, было технически невозможно. Резюме: суд отказал в исковых требованиях обеим сторонам.

Здесь налицо фатальность неполноты контракта: отсутствие детальной спецификации о ценах/расценках и правил их подтверждения, неопределенность механизма легитимации односторонней приемки работ, - в итоге нивелировало ценность договора как регулятора отношений и страховщика от нарушений. Контракт не справился с решением патовой ситуации, а стороны наивно полагали, что суд это компенсирует.

Патовые ситуации часто возникают в арендных отношениях. Так, если арендатор не платит и не освобождает помещение, при этом отказываясь получать письменные уведомления от арендодателя, в договоре важно предусмотреть защитные процедуры и фикции на случай отказа арендодателя/расторжения договора (типа: отказ/задержки со стороны арендатора в получении почтовой корреспонденции на юридический адрес не влияют на признание факта/времени их отправки арендодателем согласно почтовой документации и т.п.).

В договорных отношениях приоритетными являются принципы свободы договора и диспозитивности (свободного волеизъявления сторон, ввиду отсутствия жестких привязок к императивным нормам закона), поэтому умело составленный договор зачастую играет не только регулятивную, но и превентивную роль для возможных нарушений и судебных разбирательств.

Юрист, грамотно минимизирующий риски попадания в суд, не менее ценен и зачастую более экономически оправдан, чем адвокат-судебник. Причина проста: украинские суды только учатся восстанавливать рыночное равновесие, поэтому правило о спасении утопающих никто не отменял.

Переоценка возможностей

К составлению договора, при всей его свободе, не следует относится как к акту безудержного творчества. Зачастую стороны стремятся запугать друг друга развесистыми штрафными санкциями, которым позавидуют даже банки. Или обозначить высокую конфиденциальность будущих нарушений/выяснения отношений арбитражной оговоркой о разрешении споров в трудно доступных местах зарубежья.

Подобные тексты в проектах договоров следует оценивать критично, причем не только с точки зрения юридической корректности, а целесообразности начинать сотрудничество. Возможно нужно собрать больше информации о контрагенте и его деятельности.

Не отрицая важности штрафных и арбитражных оговорок, следует помнить, что отказ от права на обращение в суд является недействительным (ст. 3 Гражданского процессуального кодекса, ст. 1 Хозяйственного процессуального кодекса), а штрафные санкции не должны выходить за рамки справедливости и разумности. Умерить аппетиты во взыскании штрафный санкций в суде помогают ст. 232 Хозяйственного кодекса и ст. 258 Гражданского кодекса, устанавливающие сокращенные сроки исковой давности (6 мес. в хозяйственных отношениях и 1 год - в гражданских), а также право судов уменьшить при взыскании размер штрафных санкций соразмерно убыткам кредитора (ст. 233 Хозяйственного кодекса).

Будучи в договоре на позиции кредитора, лучше позаботиться о превентивных договорных механизмах, и только потом - о санкциях, а вот на стороне должника следует оценить комплекс мер по привлечению к возможной ответственности.

Содержание важнее формы

Приоритет сути хозяйственной операции надформой (документальной фиксацией) является смыслом судебно-правовой доктрины , которая используется при разрешении налоговых споров в практике административных судов. Она гласит, что для целей налогообложения оцениваются, прежде всего, экономические последствия, которые создает хозяйственная операция, нежели ее внешнее оформление; первичные документы должны раскрывать реальность осуществления сделки, включая экономическую выгоду и деловую цель.

Так, будучи обычной ООО-кой по торговле одеждой, при заключении договора на покупку нефтепродуктов или зерна, с целью их перепродажи, будьте готовы к тому, что с возмещением НДС могут возникнуть проблемы. Фискальная служба подвергнет сомнению реальность операции, хотя договор и первичные бухгалтерские документы будут безупречно о ней свидетельствовать. В суде предметом пристального изучения станут вопросы укомплектованности ООО управленческим и техническим персоналом, основными средствами, производственными активами, складскими помещениями, транспортными и иными средствами, которые подтверждают организационную и др. возможность таких операций. Так, решением В СУ были отменены положительные вердикты нижестоящих судов о возмещении НДС плательщику из-за сомнений в способности рядового ООО осуществить операции с технически сложным товаром (гранулами полиэтилена).

Данный вид «ошибок» чаще относится к рискам «оптимизаций», хотя даже добросовестные налогоплательщики иногда попадаются на удочку сомнений ДФС и пристального взгляда суда из-за неубедительного пакета документов в общей картине своей хозяйственной деятельности.

Ошибка вследствие заблуждения

Если при заключении договора сторона ошиблась в отношении его существенных обстоятельств, такой договор может быть признан недействительным. Существенным является заблуждение в отношении природы сделки, прав и обязанностей сторон, свойств и качеств вещи, которые существенно снижают ее ценность или возможность использования по целевому назначению (ст. 229 Гражданского кодекса).

Согласно постановления Пленума ВСУ не имеет значения ошибка в расчете получения выгоды от сделки, равно как и халатность, незнание закона или неправильное его толкование одной из сторон не влекут недействительности договора. Хотя, если договор будет признан недействительным ввиду ошибки стороны по халатности, она обязана возместить другой стороне причиненные убытки.

Данная категория ошибок чаще касается гражданских (частных) отношений, в которых людям свойственно ошибаться в выборе между дарением жилья и его приобретением по договору пожизненного содержания, отчуждением автомобиля по договору купли-продажи и выдачей генеральной доверенности. Именно поэтому нотариусы тщательно прописывают в преамбулах договоров пребывание сторон в здравом уме и ясном понимании содержания сделки.

В то же время весьма существенным может быть заблуждение потребителяфинансовых услуг. Приобретение товаров по различным акциям/скидкам, в кредит, пользование кредитами банков и других финансовых организаций, часто сопряжено с недостаточным информированием потребителя о реальной стоимости услуги.

Так, при заключении кредитных договоров или комплексного банковского обслуживания потребитель обычно подписывает заявку-анкету, которой автоматически присоединяется ко многочисленным публичным офертам/правилам банка. В лучшем случае их можно отыскать на сайте банка, иногда они не доступны. В нарушение Закона Украины «О защите прав потребителей» потребителю не предоставляется полная и достоверная информация о финансовой услуге, в результате чего он заключает кредитный договор/начинает пользоваться услугой на невыгодных для него условиях, но по выгодной схеме для банка. Формирование воли потребителя/клиента банка происходит под воздействием информации, не соответствующей действительности, а кредитная сделка/ транзакция направлена на получение кредитором/банком скрытой выгоды и непредвиденных затрат у должника/потребителя. Реальная цена финансовой услуги банком замалчивается, наряду с тем, что в кредитном договоре часто декларируется заниженная цена, потребитель фактически получает абсолютное подорожание кредита.

Суды признают в таких случаях ошибку потребителя и недобросовестность банка, становятся на защиту прав заемщика с признанием сделки недействительной, как это произошло в типичном споре с ВТБ Банком .

Как избежать ошибок и узнать специалиста

При составлении/подписании договора, имеющего высокую цену или важность, следует обратиться к услугам специалиста в договорном праве, с учетом его специализации (хозяйственное, налоговое, корпоративное, банковское право и т.п.). Специалист, в отличие от «широкого профиля», не просто предложит шаблон, а позаботится о реализации и защите интересов представляемой стороны в договорных конструкциях. Внимательность к деталям договорных транзакций, осведомленность в рисках и способах их минимизации, - позволят отличить специалиста от дилетанта.

Что делать, если уже поздно

Если договор с разного рода ошибками стал предметом, основанием или материалом судебного разбирательства, свои действия следует координировать в совокупности с другими обстоятельствами, которые в каждом случае являются уникальными. Без подсказок сведущего юриста или помощи адвоката с договорной специализацией уже точно не обойтись.

Шпаргалка к составлению договора

Приступая к составлению или анализу проекта договора, обратите внимание на:

1. Стороны (наименование, полномочия руководителя/представителя, адрес, реквизиты, разрешительные документы, налоговый статус) – сверить с данными ЕДРПОУ, других официальных реестров, запросить учредительные документы, если есть сомнения в полномочиях; уточнение информации о сделко-способности контрагента (правосубъектность, платежеспособность, квалификация)

2. Предмет договора (четкое описание товара/работы/услуги, цена/порядок ее определения, требования к качеству, порядок сдачи-приемки, переход права собственности/рисков случайной гибели)

3. Права и обязанности (детализация отдельных действий/транзакций сторон, сроки оплат/поставок)

4. Ответственность (механизмы контроля, профилактики, оперативно-хозяйственные и штрафные санкции)

5. Разрешение споров (арбитражная оговорка, если стороны исключают подсудность по правилам ХПК)

6. Срок действия договора (общий срок, в течение которого на типовые отношения сторон распространяются нормы заключенного договора; не путать со сроками выполнения отдельных обязательств)

7. Язык, стиль и грамотность текста (включая перспективу обращения в юрисдикционные органы)

В ходе самопроверки оцените договор в следующих ракурсах:

1. Соответствие заявленного наименования содержанию (особенно для сложных, комбинированных контрактов)

2. Способность оперативно защитить интересы и сократить убытки представляемой стороны на случай нарушения обязательств контрагентом (механизмами договора)

3. Доступность внешней защиты прав и интересов на случай нарушения обязательств контрагентом (сбор в судах и других юрисдикционных органах, юридические услуги)