Зміст важливіше форми! Або ще раз про «реальність» угод

Верховний Суд України у черговий раз розставив акценти над ознаками реальності господарських операцій, зазначивши, що первинні документи повинні розкривати, зокрема, справжність, економічну вигоду та ділову мету угоди. Рішення ВСУ по справі № 21-1513а16 від 14.03.2017 р. скасувало низку рішень нижчестоящих судів, які одностайно ставали на бік платника податків, у тому числі відмову від їх перегляду Вищим адміністративним судом. Органам фіскальної служби таки вдалося довести, що все не так, як написано на папері, і господарська операція є сумнівно реальною, як її видає суб’єкт господарювання, з метою включення відповідних сум з придбання товарів до податкового кредиту.

Наведемо ключову цитату з мотивувальної частини рішення ВСУ: «З видаткових накладних … 2012 року видно, що ПЕТФ дроблений, ПЕТФ гранули ТОВ «Ф…» одержувало від ТОВ «Б…» як їх продавця (постачальника). Тим часом справа не містить відомостей про те, чи ТОВ «Б…» має управлінський та/або технічний персонал, основні кошти, виробничі активи, складські приміщення, транспортні та інші засоби, що можуть свідчити про можливість здійснення ним операцій з поставки згаданої сировини; чи технічні умови виготовлення плівки ПЕТФ зобов’язували ТОВ «Ф…» відшукувати саме суб’єктів господарювання, які з огляду на такі умови її виготовлення були спроможні поставити потрібну продукцію. Підлягають з’ясуванню й умови поставки сировини, зокрема, чи ТОВ «Б…» володіє виробничими та технологічними потужностями і має спеціально підготовлених працівників (персонал), за наявності яких може організувати та виконати поставку сировини для ТОВ «Ф…», чи поставило воно насправді продукцію, якщо так, то як саме; що свідчить про її переміщення і доставку; як повинно було оформлятись виконання поставки; чи знало і чи не могло не знати ТОВ «Ф…» про виробничий, технологічний й кадровий потенціал виконавця та його здатність виконати обумовлену поставку тощо».

Зазначені прогалини, на погляд ВСУ, призвели до поверховості, неповноти розгляду та поспішного висновку про реальність та товарність господарських операцій з ТОВ «Б…», та вимагають повторного і більш ретельного дослідження господарських операцій з низкою його контрагентів. Справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

Тому ще раз звертаємо увагу платників податків: звертаючись за відшкодуванням податків або оспорюючи їх донарахування з будь-яких підстав, будьте готові доводити в суді не тільки правові підстави відповідних вимог, але й фактичні підстави та умови здійснення господарських операцій взагалі.