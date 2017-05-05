|
|
|
Автор
Кнопки
|
Перевірки з питань праці та компрометуючі чинники
05.05.2017 12:07
Наприкінці квітня набули чинності два нових порядки: Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю , затверджені спільною постановою КМУ від 26.04.2017 р. № 295 (далі – Порядок 1, 2).
Залишається загадкою «законодавчої техніки» уряду – чому два порядки (з контролю та нагляду) не можна було раціонально об ’єднати в один нормативний акт, але маємо те, що маємо. Про те, х то потрапляє у «групу ризику» щодо контролю/нагляду та до чого слід бути пильними, - у нижченаведеному огляді.
Під «інспекційні відвідування» з боку інспекторів органів Держпраці (саме
так лагідно звуться перевірки), а також виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських,
селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (з питань своєчасної та
у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці,
оформлення трудових відносин), потрапляють ті роботодавці, щодо яких,
зокрема, є:
- звернення/скарги від працівників/фізичних осіб/їх представників щодо порушення
законодавства про працю/правил оформлення трудових відносин
- встановлені факти (судом, правоохоронними органами) про порушення
законодавства про працю
- факти про можливі порушення законодавства про працю, які стали відомі із
загальнодоступних джерел (ЗМІ, заяви громадян тощо)
- інформація від державних органів (Держстат, ДФС, Пенсійний фонд), отримана
внаслідок статистичних спостережень, заходів державного контролю тощо, що дає
підстави мати сумніви щодо дотримання законодавства про працю та ін.
Але якщо затримки із виплатою заробітної плати та здійснення господарської
діяльності без державної реєстрації і раніше були нагодою для перевірок, то в
аспекті мінімальних гарантій, у т.ч. запровадження з 2017 року мінімальної
оплати праці, з якої сплачується ЄСВ, зокрема, від органів Пенсійного фонду
«компрометуючою» щодо інспекційного відвідування є інформація про:
- роботодавців, які
нараховують заробітну плату менше мінімальної;
- роботодавців, у яких
стосовно працівників відсутнє повідомлення про прийняття на роботу;
- роботодавців, у яких
протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого
часу, збільшилась на 20 і більше відсотків;
- працівників, які виконують
роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця
більше року;
- роботодавців, у яких
стосовно працівників відсутні нарахування заробітної плати у звітному місяці
(відпустка без збереження заробітної плати без дотримання вимог Кодексу Законів
про працю України та Закону України “Про відпустки”);
- роботодавців, у яких
протягом року не проводилась індексація заробітної плати або сума підвищення
заробітної плати становить менше суми нарахованої індексації;
- роботодавців, у яких 30 і
більше відсотків працівників працюють на умовах цивільно-правових договорів;
- роботодавців з чисельністю
20 і більше працівників, у яких протягом місяця відбулося скорочення на 10 і
більше відсотків працівників.
До об’єктів відвідування
відносяться роботодавці – юридичні та фізичні особи, які використовують найману
працю. Заходи контролю за додержанням законодавства про працю можуть бути
виїзними (інспекційне відвідування, перевірка) та невиїзними (невиїзне
інспектування).
Порядком 1 встановлено правило
повідомлення (об’єкту відвідування або уповноваженій особі) про проведення перевірки.
Але лише з Порядку 2 (п. 5) можна дізнатися, що таке повідомлення має бути
зроблено не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку виїзної перевірки –
відповідно до індивідуального графіку, що затверджується керівником або
заступником керівника Держпраці чи її територіального органу згідно з планом роботи Держпраці та її територіального органу на
відповідний період. Більш того, Порядок 1 робить виняток, що у випадках, якщо
повідомлення про інспекційне відвідування може завдати шкоди інспекційному
відвідуванню з питань виявлення неоформлених трудових відносин, то про нього
можна взагалі не повідомляти.
Згідно з Порядком 1 тривалість інспекційного
відвідування, невиїзного інспектування не може перевищувати 10 робочих днів,
для суб’єктів
мікропідприємництва
та
малого підприємництва — двох робочих днів. Порядок 2 встановлює, що
строк
проведення виїзної перевірки (нагляд) не може перевищувати п’яти робочих днів
та за обґрунтованим поданням уповноваженої особи може бути продовжений
керівником або заступником керівника
Держпраці
чи
її територіального органу до 10 робочих днів.
Головна умова допуску до
інспекційного відвідування/ наявності контрольних повноважень у інспекторів –
службове посвідчення встановленої
Мінсоцполітики
форми, що видається
Держпраці
, зареєстроване в реєстрі
посвідчень інспекторів праці. Посвідчення,
щодо якого відсутня інформація в реєстрі посвідчень інспекторів праці,
вважається недійсним.
Інспектори праці за наявності
службового посвідчення безперешкодно, без попереднього повідомлення мають широкі
повноваження, зокрема:
- під час проведення
інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин за
наявності визначених підстав самостійно і в будь-яку годину доби з урахуванням
вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих,
службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких
використовується наймана праця;
- ознайомлюватися з будь-якими
книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про
працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного
відвідування, невиїзного інспектування, з метою перевірки їх відповідності
нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або
витяги;
- наодинці або у присутності
свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування запитання, що
стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або
письмові пояснення;
- за наявності ознак
кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці інспектора праці
залучати працівників правоохоронних органів;
- на надання робочого місця з
можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета
інспекційного відвідування;
- фіксувати проведення
інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин
засобами
аудіо-
,
фото-
та відеотехніки;
- отримувати від державних
органів інформацію, необхідну для проведення інспекційного відвідування,
невиїзного інспектування.
За
результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування
складаються акт і у разі виявлення порушень законодавства про працю — припис
про їх усунення. Зауваження можуть бути подані об’єктом відвідування не пізніше
трьох робочих днів з дати підписання акта.
Надважливим є
належне оформлення повноважень інспекторів, а підставами для недопуску інспектора праці до відвідування є:
-
відсутність
службового посвідчення;
-
відсутність
реєстрації службового посвідчення у реєстрі Держпраці;
-
відсутність
на офіційному веб-сайті Держпраці рішень Мінсоцполітики про форми службового
посвідчення, акту, довідки, припису, вимоги, переліку питань, що підлягають
інспектуванню;
-
проведення
інспекційного відвідування з перевищенням встановленого Порядком строку.
Але недопуск до перевірки завжди має бути зваженим з
огляду на фактичний стан справ та пропорційність до наслідків.
Про план проведення планових перевірок ГУ Держпраці у Київській області див. http://kiev.dsp.gov.ua/planovi-perevirky-na-2017-r/
або тут http://brdo.com.ua/inspections/
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов Азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада Верховная Рада Вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман гфс демократия деньги депозит депозиты децентралізація ДНР доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна кабмин кадры карьера Киев київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко Парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.