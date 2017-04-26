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Справедливість vs дефектний закон
26.04.2017 11:45
Воістину приємно несподіваним у вітчизняній
судовій правотворчості стало рішення Попаснянського районного суду Луганської
області по адміністративній справі (№ 423/369/17 від 05.04.2017),
в якій суд став на захист майнових інтересів пенсіонерки, яка незаконно торгувала
цигарками економ сегменту, та маючи прибуток від незаконної діяльності
приблизно 260-300 грн. на місяць, за нормами КУпАП мала бути оштрафованою на
суму від 17 тис. грн. Суд конфіскував цигарки та обмежився штрафом у 170 грн., аргументувавши
позицію непропорційністю юридичної відповідальності вчиненому правопорушенню, а
також скрутним матеріальним становищем порушниці у вигляді мізерної пенсії, що змусило
останню займатися де-факто підприємницькою діяльністю без реєстрації та
отримання ліцензії на торгівлю підакцизним товаром.
Особливий інтерес у зазначеній
постанові становить мотивувальна частина, в яку суд включив елемент
інтерпретації згідно з американською правовою традицією, а саме приєднався до
філософської думки, висловленої його колегою з Верховного Суду США: «Природа
справедливості, як давно зауважив Аристотель, полягає у виправленні закону,
коли він є дефектним через свою універсальність».
Висловивши цей меседж, який коротко,
але ємко окреслює систему морально-етичних координат, з якої виходить суд при
вирішенні цієї конкретної справи, останній посилив свою позицію прецедентним
рішенням Конституційного Суду України від 02.11.2004 р. № 15-рп/2004 у справі
при визначення судом більш м’якого покарання, в якій КСУ було визнано
неконституційним положення ч. 1 ст. 69 КК України в частині, яка унеможливлює призначення
особам, які вчинили злочини невеликої тяжкості, більш м’якого покарання, ніж
передбачено законом. Тобто, якщо з позицій індивідуалізації та домірності покарання,
що забезпечують його справедливість, можна призначати більш м’яке покарання за
злочин, то цілком доречним і легітимним є аналогічний підхід при вирішенні
адміністративних справ. І з цим завданням успішно впорався місцевий суд, який
не став формально-законно накладати на пенсіонерку штраф у розмірі, який
дорівнює її річній пенсії, хоча і зробив на майбутнє суворе попередження про вірогідність
такого підходу при рецидиві.
Якщо дивитися на зазначене рішення більш широко, з позицій судового розвитку права, слід визнати, що цей приклад ілюструє перші кроки нової судової правотворчості в Україні, коли суд застосовує принцип верховенства права (ст. 8 Конституції України) та оцінює зміст закону (зокрема, КУпАП), виходячи з мети адміністративного стягнення, що полягає, насамперед, у вихованні особи, яка вчинила правопорушення, а також запобіганню вчинення нових правопорушень. Адже присяга судді «присягаю … справедливо … здійснювати правосуддя…, керуючись принципом верховенства права, підкоряючись лише закону …» (ст.57 Закону України «Про судоустрій і статус суддів») вимагає від судді дивитися «крізь» закони і не застосовувати їх, якщо вони входять у суперечність із справедливістю та верховенством права, витоки яких містять Конституція та низка міжнародно-правових актів з прав людини.
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