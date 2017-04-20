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Чи стане життя простіше без печаток?
20.04.2017 10:24
19 квітня 2017 р. опубліковано Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями», який набуде чинності через три місяці - 19 липня 2017 р.
Основними положеннями закону є такі: виключається вимога про обов'язкове використання печаток (незалежно від їх наявності у суб'єктів господарювання), виключається можливість визнання документа (договору, угоди) недійсним (неукладеним, недосконалим) у зв'язку з відсутністю відбитка печатки. Крім того, виключається необхідність використання печаток у взаєминах суб'єктів господарювання з державними органами та органами місцевого самоврядування.
На перший погляд, з позицій економіки, скасування обов'язковості відбитку печатки на документах економить купу часу та, відповідно, зменшує трансакційні витрати економічних гравців. З позицій дерегуляції це також відповідає кращим світовим практикам, бо спрощує бюрократичні формальності.
Але не слід відкидати важливий фактор часу та місця запровадження цієї новації. Згадаємо, наприклад, про новітні проблеми запровадження екстериторіальності у діяльності реєстраційної служби – процедура зміни власника майна (підприємства, нерухомості) суттєво спростилася, але і без того слабкі гарантії захисту прав власності в Україні ще більше впали.
У той же час, не заперечуючи в цілому прогресивність цих змін, слід очікувати, що скасування печаток суттєво змістить акценти у бік перевірки справжності підписів на документах: збільшення випадків обов'язкового нотаріального посвідчення підпису на документах, пильна увага до зразків підпису та використання факсиміле. Підписантів угод, які не потребують обов'язкової нотаріальної форми, та документів без нотаріального посвідчення підпису будуть ідентифікувати за аналогією банківських установ, оскільки ризики шахрайства аж ніяк не зменшаться.
Тому, якщо придивитися, простіше та дешевше не стане. Буде просто по-іншому.
теги: дерегуляція, печатки, формальності
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