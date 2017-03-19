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Оформляйте долговые расписки правильно!
19.03.2017 19:47Выдача денежных/валютных займов между гражданами занимает настолько прочную нишу в экономическом обороте, что любые судебные решения, влияющие на возможности данного финансового инструмента, представляют интерес для целевой аудитории.
По результатам обзора наиболее интересных судебных решений представлены краткие рекомендации для кредиторов и должников.
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ДОЛГОВАЯ
РАСПИСКА ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ДОЛЖНИКА ПО ВОЗВРАТУ ДЕНЕГ!Иными словами, в тексте расписки от
имени должника буквально должно звучать «обязуюсь вернуть полученные деньги в
срок до…». Если расписка о получении денег не содержит обязательства по их
возврату, то, по мнению Верховного Суда Украины, высказанном в резонансном (по
сумме требования) решении об отказе вернуть кредитору 500 тыс. дол. США (постановление
от 11.11.2015 в деле № 6-1967цс15), нет оснований утверждать, что деньги были
переданы на возвратной основе, т.е. данная сделка вовсе не была займом. Несмотря
на то, что решение оставляет место для обширных дискуссий ввиду четко декларированной
Гражданским кодексом Украины возможности заключения сделок без указания срока
исполнения, который уточняется моментом востребования (включая отношения займа,
ч. 1 ст. 1049 ГК), тем не менее, высшая судебная инстанция высказалась довольно
однозначно, при этом отменив решения трех нижестоящих судов;
· КУРСОВАЯ РАЗНИЦА ВАЛЮТНОГО ЗАЙМА ЯВЛЯЕТСЯ УБЫТКАМИ КРЕДИТОРА! А вот в заочном решении Покровского районного суда Днепропетровской области (от 21.07.2016 по делу № 189/845/15-ц) изложена правовая позиция, дающая право кредитору компенсировать потери, связанные с обесцениванием национальной валюты, в которой производится взыскание долга по валютному займу, путем корректировки суммы на коэффициент роста курса (к моменту взыскания долга). Курсовая разница интерпретирована судом как убытки в виде упущенной выгоды (п. 2 ч. 2 ст. 22 ГК).
Поскольку базовое правило полного возмещения убытков можно изменить только законом или договором (ч. 3 ст. 22 ГК), в обстоятельствах постоянных валютных колебаний заемщики должны здраво оценивать/формулировать условия договоров займа на перспективу роста курса.
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