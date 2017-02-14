Податкова агресія платників і консультантів: ступінь визначить суд?

На тлі приєднання України до плану BEPS з 01 січня 2017 р. парламент та уряд отримали дорожню карту щодо подальшої деофшоризації і боротьби з агресивним податковим плануванням. Головними векторами заходів визначено трансфертне ціноутворення, розкриття та автоматичний обмін інформацією, контрольовані іноземні компанії. Якими очікуються перспективи розвитку податкового права?

У будь-якому випадку остаточне рішення щодо прав та обов’язків платників податків/посадових осіб виносить суд. Саме тому від розвитку судової доктрини, яку в Україні уособлює адміністративна юрисдикція, залежить кваліфікація дій платників податків та відповідні наслідки. З огляду на це набувають особливої ваги правові позиції розгляду податкових справ (чималі напрацювання вже є). При цьому справедливою є думка фахівців про розмежування понять: податкова оптимізація, агресивне податкове планування та податкова мінімізація. І оскільки кожний випадок з практики за фактичними обставинами є унікальним, він не може автоматично втискуватися у прокрустове ліжко тієї чи іншої доктрини, і саме суд має обгрунтовувати застосування відповідних критеріїв.

Від адміністративних судів очікується величезна робота у розвитку податкового права. Правовою підмогою є те, що з Конституції вилучено принцип законності, тому суди сьогодні вправі керуватися більш могутнім, але й більш відповідальним принципом верховенства права.

Оскільки перспективи для розвитку у податковій площині Україні завдають іноземні партнери, заслуговують на увагу настрої у Великій Британії та Канаді щодо залучення до відповідальності компаній-консультантів, які сприяють запровадженню схем податкового планування (як співучасників податкових правопорушень).

Але в Україні залишилася справа за малим: зробити так, щоб планування та мінімізації оподаткування впевнено тлумачилися судами на користь саме агресивного збагачення, а не виживання економічних агентів в умовах податкового навантаження та адміністрування. Верховенство права та інтереси платників податків вимагають і такого ракурсу для судових оцінок.