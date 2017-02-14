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Податкова агресія платників і консультантів: ступінь визначить суд?
14.02.2017 19:09
На тлі приєднання України до
плану
BEPS
з 01
січня 2017 р. парламент та уряд отримали дорожню карту щодо подальшої деофшоризації
і боротьби з агресивним податковим плануванням.
Головними
векторами заходів визначено трансфертне ціноутворення, розкриття та
автоматичний обмін інформацією, контрольовані іноземні компанії. Якими
очікуються перспективи розвитку податкового права?
У будь-якому випадку остаточне
рішення щодо прав та обов’язків платників податків/посадових осіб виносить суд.
Саме тому від розвитку судової доктрини, яку в Україні уособлює адміністративна
юрисдикція, залежить кваліфікація дій платників податків та відповідні наслідки.
З огляду на це набувають особливої ваги правові позиції розгляду податкових
справ (чималі напрацювання вже є). При цьому справедливою є думка фахівців про розмежування
понять: податкова оптимізація, агресивне податкове планування та податкова мінімізація.
І оскільки кожний випадок з практики за фактичними обставинами є унікальним, він
не може автоматично втискуватися у прокрустове ліжко тієї чи іншої доктрини, і
саме суд має обгрунтовувати застосування відповідних критеріїв.
Від адміністративних судів
очікується величезна робота у розвитку податкового права. Правовою підмогою є те, що з
Конституції вилучено принцип законності, тому суди сьогодні вправі керуватися більш
могутнім, але й більш відповідальним принципом верховенства права.
Оскільки перспективи для розвитку
у податковій площині Україні завдають іноземні партнери, заслуговують на увагу настрої
у Великій Британії та Канаді щодо залучення до відповідальності компаній-консультантів,
які сприяють запровадженню схем податкового планування (як співучасників
податкових правопорушень).
Але в Україні залишилася справа
за малим: зробити так, щоб планування та мінімізації оподаткування впевнено тлумачилися
судами на користь саме агресивного збагачення, а не виживання економічних
агентів в умовах податкового навантаження та адміністрування. Верховенство
права та інтереси платників податків вимагають і такого ракурсу для судових
оцінок.
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