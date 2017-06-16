Как банк принимает решение, будет ли он с вами работать

Финансовый мониторинг клиентов проводится с целью минимизировать риски работы самого банка.

А еще такой мониторинг позволяет своевременно информировать Государственную службу финмониторинга (далее – Госфинмониторинг) о неблагонадежных клиентах для принятия соответствующих мер.

Во исполнение требований Закона от 14.10.14 г № 1702-VII постановлением Правления НБУ от 26.06.15 г № 417 утверждено Положение об осуществлении банками финансового мониторинга (далее – Положение № 417). Этот документ устанавливает, в частности:

порядок идентификации, верификации изучения клиентов;

порядок анализа, выявления и регистрации финансовых операций;

порядок остановки, возобновления финансовых операций и выполнения решений Госфинмониторинга.

В приложениях к Положению № 417 содержатся анкеты для клиентов банков – юридических и физических лиц. Из содержания анкет следует, что помимо стандартных сведений о субъектах хозяйствования при заключении договора на обслуживание банки потребуют также от потенциального клиента информацию, позволяющую оценить его репутацию, установить источники происхождения средств.

И по результатам анализа предоставленных данных установят клиенту соответствующий уровень риска. Банк также проведет оценку соответствия финансовых операций клиента его финансовому состоянию (например, по данным Баланса и Отчета о финансовых результатах) положению. Причем в случае выявления финансовых операций, которые не отвечают финансовому состоянию (клиент действует с размахом, не по средствам), в анкете указываются результаты принятых мер по выяснению источников происхождения дополнительных средств. Данные, полученные от клиента, далее постоянно «мониторятся», рассматриваются в динамике (в сравнении с предыдущими периодами).

Отвечая на многочисленные вопросы банков о том, где им искать информацию о клиентах, кроме той, которую они подают о себе сами, заполняя анкеты, регулятор обнародовал список сайтов, где можно найти дополнительную информацию о клиентах (письмо НБУ от 17.05.17 г № 25-0008/35441). От себя добавлю: не поленитесь найти это письмо в электронном виде, чтобы вам были доступны ссылки на различные интернет-ресурсы, перечисленные в письме. Там вы сможете поискать информацию о ваших контрагентах – как позитивную, так и негативную, что, безусловно, поможет в работе.

Постановлением Правления НБУ от 25.05.17 г № 42 уточнен порядок проверки банками благонадежности клиентов. Расскажем о некоторых изменениях и новшествах.

1. Банки обязаны проверять, есть ли у клиента реальные финансовые возможности для осуществления финансовой операции на соответствующую сумму.

2. Уровень риска клиента устанавливается с учетом:

типа клиента;

риска услуги, которую клиент получает от банка;

географического риска.

Уровень риска клиента переоценивается на постоянной основе по результатам финмонторинга операций клиента (п. 31 Положения № 417).

Риск по типу клиента – это имеющаяся либо потенциальная опасность, что клиент станет осуществлять финансовые операции, связанные с легализацией криминальных доходов/финансированием терроризма.

Под географическим риском подразумевается месторасположения (регистрации) клиента или учреждения, через которое он передает (получает) активы, если оно зарегистрировано в государстве, отнесенном к офшорной зоне, или в государстве, которое не выполняет или ненадлежащим образом выполняет рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных

в сфере борьбы с легализацией криминальных доходов/финансированием терроризма, и/или к которому применены международные санкции.

Риск услуги – это риск, возникающий при изменении экономической сути финансовой операции (услуги), что делает возможным ее использование для легализации криминальных доходов/финансирования терроризма, в частности, если в результате определенных действий меняются направление и/или характер использования денежных потоков (п. 2 Положения № 417).

3. Не реже одного раза в месяц исполнительный орган банка рассматривает результаты анализа финансовых операций клиентов, в отношении которых возникает подозрение, и утверждает меры для минимизации рисков легализации криминальных доходов/финансирования терроризма. Также банк может принять решение отказать в проведении финансовой операции клиенту, которому установлен неприемлемо высокий уровень риска, или даже прекратить его обслуживание (п. 34).

4. Банк с учетом риск-ориентированных подходов должен получить от клиента официальные документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств (активов), или информацию из других открытых источников. Источником происхождения денежных средств физического лица/физического лица – предпринимателя могут быть: заработная плата, доход, полученный за реализацию продукции, предоставленных услуг, от продажи имущества, получения наследства, получения страховой суммы по договору страхования, выигрыша в лотерею, приобретения права на клад, а также от других выплат в соответствии с условиями гражданско-правовой сделки (договора). Подойдут также декларации о доходах физического лица (п. 72 Положения № 417).

От того, какой уровень риска установлен клиенту, во многом зависят его дальнейшие отношения с банком. Например, возможность и условия кредитования, стоимость и виды услуг, которые банк может предложить клиенту, исходя из его надежности и т. п.

Анкеты-опросники для клиентов из приложений к Положению № 417 стандартны и обязательны для всех банков. Но на практике подходы банка к проверке клиента на благонадежность могут отличаться. Поэтому перед тем, как выбирать обслуживающий банк, советуем бухгалтеру и юристу предприятия внимательно изучить Положение № 417.