|
|
|
Автор
Кнопки
|
Какие выплаты работнику надо учитывать при сравнении зарплаты с МЗП
28.03.2017 16:37
Согласно изменениям, внесенным в Закон от 24.03.95 г № 108 «Об оплате труда», 1 января 2017 года минимальная зарплата (далее – МЗП) за полностью выполненную работником месячную (часовую) норму труда не может быть меньше 3200 грн.
При этом заработок среднестатистического работника включает не только основную зарплату, но и различные доплаты, надбавки, выплаты за неотработанное время, компенсационные и прочие выплаты.
Какие составляющие заработка учитываются при сравнении с МЗП, а какие нет? Казалось бы, простой вопрос! Ведь в ст.3 1 Закона № 108 установлен исчерпывающий перечень выплат, которые не учитываются при исчислении размера зарплаты работника для обеспечения ее минимального размера. В список исключений попали доплаты и надбавки за:
И все.
В самом начале года, отвечая на первые запросы работодателей (правильно ли мы все поняли?), специалисты Минсоцполитики в письме от 18.01.17 г № 119/0/101-17/282 (далее - письмо № 119). пришли к логичному выводу: все остальные выплаты (доплаты, надбавки, премии, индексации и т.п.), кроме упомянутых в ст. 3 1 Закона № 108, учитываются при определении минимального размера зарплаты.
Совершенно ясно, что такая трактовка полностью отвечает букве Закона № 108, но не совсем вписывается в поставленную законодателями цель: довести зарплату за полностью выполненную (в часах) месячную норму труда до уровня МЗП. Но только заработную плату, представляющую вознаграждение за выполненную (в течение месяца) работу.
Как рассуждали в Минсоцполитики, доподлинно неизвестно, но свое мнение о том, какие выплаты учитываются при исчислении размера зарплаты работника для обеспечения ее минимального размера, а какие - нет, специалисты министерства, так сказать, уточнили. Это следует из дальнейших писем и разъяснений. По сути все свелось к тому, что перечень выплат, которые не учитываются при сравнении зарплаты с МЗП, начал разрастаться.
Чтобы вам не наделать ошибок при расчете доплаты до МЗП, попробуем разобраться, какова логика Минсоцполитики в разъяснениях, последовавших после письма № 119. Для этого обратимся к нормативным документам.
Прежде всего, вспомним, что в ст.2 Закона № 108 дано только общее определение структуры заработной платы без глубокой детализации: основная, дополнительная и другие поощрительные и компенсационные выплаты. В указанной статье приведены разные доплаты и надбавки, но не все.
Более детально структура фонда оплаты труда (далее – ФОТ) раскрыта в п.2 Инструкции, утвержденной приказом Госстата от 13.01.04 г № 5 (далее – Инструкция № 5). С точки зрения статистики оплаты труда, в сумму такого показателя, как ФОТ включается не только зарплата работников, начисленная за выполненную норму времени (или норму выработки, обслуживания, должностных обязанностей), но и выплаты за неотработанное время, разовые и систематические поощрения, материальная помощь и т.д. То есть состав ФОТ предприятия и зарплата работников для целей сравнения ее с МЗП – это две большие разницы. И если доплата, надбавка относится к зарплате за отработанное время (например, оклад+премия, оклад+доплата за высокое профессионально мастерство), то такая доплата учитывается при сравнении зарплаты с МЗП. А если доплата не относится к зарплате за отработанное время (например, премия к празднику), то она не учитывается при сравнении зарплаты с МЗП.
Отдельно следует сказать об отпускных, командировочных и прочих выплатах, которые исчисляются по среднему заработку за определенный период времени согласно Порядку, утвержденному постановлением Кабмина от 08.02.95 г № 100. Так как суммы доплаты до МЗП сами по себе включаются в расчет средней зарплаты, то выплаты работникам, рассчитанные «по среднему» не учитываются в зарплату для обеспечения ее минимального размера (чтобы не учитывать одну и ту же сумму дважды). Это касается как выплат за неотработанное время, например, отпускных, так и выплат за отработанное время, например за время нахождения в командировке. При наличии таких выплат, зарплата рассчитывается пропорционально отработанному времени (в частности, за вычетом времени нахождения в командировке).
Придерживаясь такой логики, приведем выводы отдельных разъяснений Минсоцполитики с нашими комментариями
Разъяснение от 12.01.17г.
Письмо от 13.02.17 г № 294/0/101-17/282
Обратите внимание: в письме от 13.02.17 г № 322/0/101-17/282 Минсоцполитики обобщило: все суммы среднего заработка не учитываются в зарплату для обеспечения ее минимального размера. В письме приведены примеры таких выплат: отпускные, за выполнение государственных и общественных обязанностей, повышение квалификации, командировки, выходного пособия и компенсации за неиспользованный отпуск.
Письмо от 17.02.17 7 № 3223/0/2-17/28.
Ясно, что на практике встречаются самые разные варианты сочетаний основной зарплаты с различными доплатами и надбавками, которые пока официально не разъяснены. И каждый раз бухгалтер задает себе вопрос: учитывать или нет?
Анализ разъяснений Минсоцполитики подводит нас к следующему выводу: если доплата, надбавка относится к зарплате за отработанное время, то она учитывается при сравнении зарплаты с МЗП. А если - не относится, то не учитывается.
теги: МЗП, минимальная зарплата, доплаты к МЗП
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов Азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС Євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко Парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит Путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта УКРПОШТА управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции Экспорт энергетика юрист ющенко янукович яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.