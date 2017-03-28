Какие выплаты работнику надо учитывать при сравнении зарплаты с МЗП

Согласно изменениям, внесенным в Закон от 24.03.95 г № 108 «Об оплате труда», 1 января 2017 года минимальная зарплата (далее – МЗП) за полностью выполненную работником месячную (часовую) норму труда не может быть меньше 3200 грн.

При этом заработок среднестатистического работника включает не только основную зарплату, но и различные доплаты, надбавки, выплаты за неотработанное время, компенсационные и прочие выплаты.

Какие составляющие заработка учитываются при сравнении с МЗП, а какие нет? Казалось бы, простой вопрос! Ведь в ст.3 1 Закона № 108 установлен исчерпывающий перечень выплат, которые не учитываются при исчислении размера зарплаты работника для обеспечения ее минимального размера. В список исключений попали доплаты и надбавки за:

работу в тяжелых и вредных (и особо тяжелых и вредных) условиях работы

работу в ночное время

сверхурочную работу

Разъездной характер работы

Премии к праздничным и юбилейным датам

И все.

В самом начале года, отвечая на первые запросы работодателей (правильно ли мы все поняли?), специалисты Минсоцполитики в письме от 18.01.17 г № 119/0/101-17/282 (далее - письмо № 119). пришли к логичному выводу: все остальные выплаты (доплаты, надбавки, премии, индексации и т.п.), кроме упомянутых в ст. 3 1 Закона № 108, учитываются при определении минимального размера зарплаты.

Совершенно ясно, что такая трактовка полностью отвечает букве Закона № 108, но не совсем вписывается в поставленную законодателями цель: довести зарплату за полностью выполненную (в часах) месячную норму труда до уровня МЗП. Но только заработную плату, представляющую вознаграждение за выполненную (в течение месяца) работу.

Как рассуждали в Минсоцполитики, доподлинно неизвестно, но свое мнение о том, какие выплаты учитываются при исчислении размера зарплаты работника для обеспечения ее минимального размера, а какие - нет, специалисты министерства, так сказать, уточнили. Это следует из дальнейших писем и разъяснений. По сути все свелось к тому, что перечень выплат, которые не учитываются при сравнении зарплаты с МЗП, начал разрастаться.

Чтобы вам не наделать ошибок при расчете доплаты до МЗП, попробуем разобраться, какова логика Минсоцполитики в разъяснениях, последовавших после письма № 119. Для этого обратимся к нормативным документам.

Прежде всего, вспомним, что в ст.2 Закона № 108 дано только общее определение структуры заработной платы без глубокой детализации: основная, дополнительная и другие поощрительные и компенсационные выплаты. В указанной статье приведены разные доплаты и надбавки, но не все.

Более детально структура фонда оплаты труда (далее – ФОТ) раскрыта в п.2 Инструкции, утвержденной приказом Госстата от 13.01.04 г № 5 (далее – Инструкция № 5). С точки зрения статистики оплаты труда, в сумму такого показателя, как ФОТ включается не только зарплата работников, начисленная за выполненную норму времени (или норму выработки, обслуживания, должностных обязанностей), но и выплаты за неотработанное время, разовые и систематические поощрения, материальная помощь и т.д. То есть состав ФОТ предприятия и зарплата работников для целей сравнения ее с МЗП – это две большие разницы. И если доплата, надбавка относится к зарплате за отработанное время (например, оклад+премия, оклад+доплата за высокое профессионально мастерство), то такая доплата учитывается при сравнении зарплаты с МЗП. А если доплата не относится к зарплате за отработанное время (например, премия к празднику), то она не учитывается при сравнении зарплаты с МЗП.

Отдельно следует сказать об отпускных, командировочных и прочих выплатах, которые исчисляются по среднему заработку за определенный период времени согласно Порядку, утвержденному постановлением Кабмина от 08.02.95 г № 100. Так как суммы доплаты до МЗП сами по себе включаются в расчет средней зарплаты, то выплаты работникам, рассчитанные «по среднему» не учитываются в зарплату для обеспечения ее минимального размера (чтобы не учитывать одну и ту же сумму дважды). Это касается как выплат за неотработанное время, например, отпускных, так и выплат за отработанное время, например за время нахождения в командировке. При наличии таких выплат, зарплата рассчитывается пропорционально отработанному времени (в частности, за вычетом времени нахождения в командировке).

Придерживаясь такой логики, приведем выводы отдельных разъяснений Минсоцполитики с нашими комментариями

Разъяснение от 12.01.17г.

время простоя оплачивается согласно ст.113 КЗоТ не ниже 2/3 тарифной ставки без проведения доплаты до уровня МЗП (здесь налицо – выплата за неотработанное время);

при введении суммированного учета рабочего времени с небольшим учетным периодом (например, месяц), работа сверх нормального времени за месяц оплачивается как сверхурочная и не учитывается в зарплату для обеспечения ее минимального размера (для этой выплаты предусмотрено исключение ст. 31 Закона № 108, хотя она непосредственно связана с отработанным временем). Кстати отметим, что Минсоцполитики в своем разъяснении прямо рекомендует предприятиям применять такие учетные периоды, как полугодие и год, чтобы уменьшить часы сверхурочной работы.

Письмо от 13.02.17 г № 294/0/101-17/282

Сумма материальной помощи для решения социально-бытовых проблем и денежной помощи к ежегодному отпуску не учитываются в зарплату для обеспечения ее минимального уровня (во-первых, эти выплаты рассчитываются «по среднему», во вторых, эти выплаты не имеют отношения к отработанному времени);

Обратите внимание: в письме от 13.02.17 г № 322/0/101-17/282 Минсоцполитики обобщило: все суммы среднего заработка не учитываются в зарплату для обеспечения ее минимального размера. В письме приведены примеры таких выплат: отпускные, за выполнение государственных и общественных обязанностей, повышение квалификации, командировки, выходного пособия и компенсации за неиспользованный отпуск.

Письмо от 17.02.17 7 № 3223/0/2-17/28.

Оплата вознаграждения по гражданско-правовому договору определяется в договоре и не касается трудового законодательства (так как это вообще не зарплата, то такая выплата работнику не учитывается при сравнении его зарплаты с МЗП)

Премии к государственным праздникам и нерабочим дням не учитываются в зарплату для обеспечения ее минимального размера (эта выплата – из перечня исключений, приведенных в ст.31 Закона № 108). А как быть, если на предприятии есть собственные праздничные и юбилейные даты, установленные колдоговором или другим актом работодателя? В этом случае подход тот же: такие выплаты не учитываются при сравнении зарплаты работника с МЗП (такого рода премии действительно не связаны с зарплатой за отработанное время. Поэтому ответ по поводу премий, предоставленный в этом письме, можно было предугадать, следуя общей логике Минсоцполитики).

Ясно, что на практике встречаются самые разные варианты сочетаний основной зарплаты с различными доплатами и надбавками, которые пока официально не разъяснены. И каждый раз бухгалтер задает себе вопрос: учитывать или нет?

Анализ разъяснений Минсоцполитики подводит нас к следующему выводу: если доплата, надбавка относится к зарплате за отработанное время, то она учитывается при сравнении зарплаты с МЗП. А если - не относится, то не учитывается.