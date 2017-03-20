Порядок учета налогоплательщиков упрощен

Минфин приказом от 21.12.16 г. № 1125 (далее – Приказ № 1125) внес изменения в Порядок учета плательщиков налогов и сборов, утвержденный приказом Минфина от 09.12.11 г. № 1588 (далее – Порядок № 1588), и в Положение о регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость, утвержденное приказом Минфина от 14.11.14 г. № 1130 (далее – Положение № 1130). Приказ № 1125 вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Поскольку приказ был опубликован 17.02.17 г., он вступает в силу с 20.03.17 г. Рассмотрим суть наиболее важных изменений и нововведений.

Изменения в Порядке № 1588

1. Утверждена новая форма № 34-ОПП «Справка о постановке на учет налогоплательщика, сведения о котором не подлежат включению в Единый государственный реестр» вместо формы № 4-ОПП «Справка о постановке на учет налогоплательщика», которая применялась ранее субъектами, сведения о которых не содержатся в ЕГР. Справки по форме № 4-ОПП, выданные налогоплательщикам, применяются и дальше (как справки по форме № 34-ОПП) и подлежат замене при внесении в них изменений. Отметим, что содержание полей новой справки практически ничем не отличается от содержания старой справки – поменялось только ее название.

2. Утверждена новая форма № 17-ОПП «Заявление о постановке на учет по неосновному месту учета» вместо действовавшей ранее формы №16-ОПП «Уведомление о постановке на учет по неосновному месту учета». Интересно, что уведомление выдавалось контролирующим органом по письменному запросу налогоплательщика. По новым правилам налогоплательщик обязан самостоятельно в течение 10 рабочих дней после создания обособленного подразделения, регистрации движимого или недвижимого имущества или открытия объекта или подразделения, через которые осуществляется деятельность или которые подлежат налогообложению или связаны с налогообложением, подать в контролирующий орган (как по основному, так и по неосновному месту учета – на свой выбор) заявление по форме № 17-ОПП.

Стать на учет по неосновному месту учета можно и без подачи заявления по форме № 17-ОПП. Для этого можно использовать:

либо форму № 20-ОПП «Уведомление об объектах налогообложения или объектах, которые связаны с налогообложением или через которые осуществляется деятельность» – если в уведомлении плательщик укажет контролирующий орган, в котором он желает стать на учет по неосновному месту учета по местонахождению соответствующего объекта налогообложения;

либо форму № 5-ОПП «Заявление (для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность)» – если в заявлении плательщик указал, что желает стать на учет по неосновному месту учета в контролирующем органе по местонахождению рабочего места.

3. Заявление по форме № 1-ОПП подверглось небольшим изменениям. В частности, в Порядке № 1588 указано, как заполнять заявление при внесении (изменении) сведений о лице, ответственном за ведение бухгалтерского и/или налогового учета.

4. Обновлена форма № 20-ОПП. Таблица разд. 3 «Сведения об объектах налогообложения налогоплательщиков» упрощена и лучше структурирована. Правильно заполнить эту форму можно с помощью памятки, которая является приложением к форме. Отметим некоторые важные моменты.

Информацию о местонахождении объекта налогообложения (административная единица в соответствии с КОАТУУ) можно найти на официальном сайте Государственной службы статистики Украины.

Графа «Тип объекта налогообложения» заполняется согласно рекомендованному справочнику типов объектов налогообложения, обнародованному на официальном сайте ГФС (раздел «Справочники»). По состоянию на 26.01.17 г. в этом справочнике 696 объектов, пронумерованных с 1 до 696 (не по алфавиту, а, по-видимому, в исторически сложившемся порядке, по мере добавления новых объектов налогообложения).

Показатель графы «Идентификатор объекта налогообложения» представляет собой целое число (это очевидно), где первые цифры – это код типа объекта из вышеупомянутого справочника, остальные 5 цифр – внутренний идентификатор объекта (предприятие должно самостоятельно пронумеровать свои объекты налогообложения, непонятно только, какой должна быть нумерация – сквозной или отдельной по типу каждого объекта). В памятке приведен пример: для киоска может быть установлен идентификатор 00200010, где 002 – идентификатор из рекомендованного справочника, а 00010 – видимо, киоск № 10 согласно внутренней нумерации предприятия.

Отметим, что в соответствии с п. 3 Приказа № 1125 в течение месяца со дня вступления в силу этого документа ГФС обязана обеспечить в дополнение к поданной ранее (до вступления в силу Приказа № 1125) информации об объектах налогообложения и объектах, которые связаны с налогообложением или через которые осуществляется деятельность, внесение идентификаторов объектов, которые являются уникальными для объектов налогообложения налогоплательщика.

Если налогоплательщик заключил с контролирующим органом договор о признании электронных документов и имеет ЭЦП, то он может подавать формы № 1-ОПП, № 17-ОПП и № 20-ОПП в электронном виде (см. соответственно п. 7.2, 8.4, 9.4 Порядка № 1588).

В случае постановки на учет отдельных категорий налогоплательщиков, определенных в разд. IV, VI Порядка № 1588, например, обособленных подразделений нерезидентов, самозанятых лиц, одновременно с подачей заявления и копий соответствующих документов предъявляются оригиналы документов. Если вышеуказанные документы подаются:

почтовым отправлением, то их копии должны быть заверены нотариально или органом, который осуществил регистрацию налогоплательщика, легализацию документов;

представителем налогоплательщика, то дополнительно подается экземпляр оригинала (нотариально заверенная копия) документа, удостоверяющего его полномочия.

Информацию об объектах налогообложения (в т. ч. об идентификаторе каждого объекта, присвоенном ГФС) можно получить в личной части Электронного кабинета плательщика (п. 4 Приказа № 1125).

5. Из Порядка № 1588 полностью исключен разд. XII «Установление местонахождения (места жительства) налогоплательщиков». Напомним, нормами этого раздела налоговикам были даны полномочия проверять местонахождение налогоплательщиков, которые вовремя на подали налоговую отчетность, имеют налоговый долг или подозреваются в сокрытии доходов. Если налогоплательщика не нашли по месту его нахождения, информация об этом передавалась в налоговую милицию, которая принимала соответствующие меры. Можно предположить, что исключение данного раздела связано с реформированием контролирующих органов и упразднением налоговой милиции.

6. Изменен порядок учета в контролирующих органах неприбыльных организаций, которые полностью финансируются из бюджета (п. 3.12 Порядка № 1588). Теперь централизованные бухгалтерии не должны подавать в контролирующие органы информацию о том, какие неприбыльные организации они обслуживают.

Изменения в Порядке № 1130

В Порядок № 1130 внесены в основном технические правки. Также отметим, что усовершенствована и упрощена форма № 1-ПДВ. В частности, в новой форме заявления не указываются: наименование контролирующего органа, в котором регистрируется (перерегистрируется) плательщик; местонахождение (место жительства) плательщика, за исключением перерегистрации в связи с изменением местонахождения; контактные телефоны заявителя и ответственных лиц плательщика (для юридических лиц); количество работников.

В случае добровольной НДС-регистрации или перерегистрации плательщиком НДС лицо подает только один (первый) лист заявления. Два листа заявления подаются только при обязательной регистрации и при НДС-регистрации инвесторов (операторов) по соглашению о разделе продукции, участников договоров о совместной деятельности, управляющих имуществом.

Кроме того, стоит сказать, что извлечения из Реестра плательщиков НДС больше не будут выдаваться – только справки из Реестра (новая редакция п. 2.4 Порядка № 1130).



