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Нерыночный курс пересчета валюты контракта в валюту платежа:чем грозит
16.03.2017 16:29
Все знают, что НБУ постоянно мониторит рискованные операции банков и их клиентов с целью не допустить необоснованного оттока валюты из страны и увеличить ее приток в страну. На протяжении последних лет НБУ неоднократно публиковал письма, в которых расширял список критериев рискованных операций и давал рекомендации для банков по их контролю. Наконец, все наработки НБУ были сведены в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках, утвержденное постановлением Правления НБУ от 15.08.16 г. № 369
Однако прошло время и регулятор «отловил» еще несколько подозрительных операций.
Одна из них заключается в том, что на практике предприятия весьма творчески подходят к применению валютных курсов перерасчета валюты цены в валюту платежа по условиям ВЭД-контракта.
Как известно, цена товара в ВЭД-контракте может быть выражена в любой валюте (так называемая валюта цены). Расплатиться за товар можно также в любой валюте, указанной сторонами в контракте (так называемая валюта платежа) (п. 1.1 Инструкции о порядке осуществления контроля за экспортными и импортными операциями, утвержденной постановлением Правления НБУ от 24.03.99 г. № 136).
Если валюта контракта (валюта цены) не совпадает с валютой платежа, то стороны фиксируют в контракте условия пересчета валюты цены в валюту платежа (так называемый кросс-курс) (п. 2 раздела «Дополнительные рекомендации к типовым платежным условиям внешнеэкономических договоров (контрактов)» приложения 1 к совместному постановлению КМУ и НБУ от 21.06.95 г. № 444). Причем в этом вопросе стороны вправе исходить из собственных коммерческих интересов.
Анализируя подобные контракты, регулятор обнаружил, что курсы пересчета валют зачастую существенно отличаются от рыночных.
Например, при импорте курс искусственно завышается и происходит необоснованный отток валюты за рубеж (по всей видимости, она уходит к не чужому для импортера контрагенту).
А при экспорте курс пересчета искусственно занижается, из-за чего валютной выручки посту пает меньше (так как экспортер не заинтересован в ее обязательной продаже).
При этом по документам у экспортеров и импортеров – все нормально, валютные задол женности закрываются в срок и в полной сумме, формально нарушений валютного законо дательства нет.
Как на самом деле (по рыночным условиям) рассчитываются стороны ВЭД-контракта, в принципе,можно догадаться.
НБУ со своей стороны отмечает, что такие операции не имеют экономического смысла. Поэтому тем субъектам ВЭД, у которых встречаются подобные операции, стоит задуматься: НБУ будет применять к уполномоченным банкам, позволяющим такие сделки, меры воздейст вия в соответствии со ст. 73 Закона от 07.12.2000 г. № 2121-III «О банках и банковской деятельности». А статья это серьезная: она предусматривает такие меры, как увеличение экономических нормативов для банка, наложение штрафов, запрет осуществлять валютные операции, и может обернуться для банка статусом проблемного или неплатежеспособного с последую щим отзывом банковской лицензии и ликвидацией банка.
Ясно, что банки не станут игнорировать требования регулятора и контроль над подозритель ными валютными операциями станет жестче.
Также НБУ увидел проблему в ситуации, когда субъект хозяйствования переходит на обслуживание из одного банка в другой. При этом регулятор потребовал, чтобы банки обменивались информацией по незакрытым ВЭД-контрактам и прочей информации о клиенте исключи тельно между собой и в электронной форме. Поскольку имеют место случаи, когда клиенты подают в новый обслуживающий банк недостоверные сведения, чтобы, например, избежать последствий валютных нарушений.
Учтите все эти моменты в своей работе.
теги: валюта, импорт, экспорт, валютный контроль
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