Когда счет (инвойс) является первичным документом?

Минфин в своем письме от 16.02.17 г. № 31-11410-06-5/4339 разъяснил, как понимать внесенные в законодательство изменения относительно использования счета (инвойса) в качестве первичного документа.





Что представляет собой счет (счет-фактура, инвойс) согласно украинскому законодательству? Это документ, означающий предложение об оплате. Сам по себе счет, выставленный поставщиком (полученный покупателем, заказчиком), не подтверждает проведение хозяйственной операции, так как не вызывает изменений в структуре активов и обязательств, в собственном капитале каждой из сторон (ст. 1 Закона от 16.07.99 г. № 996-XIV «О бухгалтерском

учете и финансовой отчетности в Украине» (далее – Закон № 996). То есть выставленный счет не является первичным документом. Если же счет оплачен (деньги списаны со счета, выданы из кассы), значит, хозяйственная операция проведена. И в этом случае счет, содержащий все необходимые реквизиты, которые дают возможность идентифицировать хозяйственную операцию и ее участников, является первичным документом, подтверждающим такую операцию.





При экспорте услуг факта оплаты счета (инвойса) вполне достаточно, чтобы признать сделку состоявшейся. Вот почему согласно новой редакции ч. 2 ст. 6 Закона от 16.04.91 г. № 959-XII «О внешнеэкономической деятельности» ВЭД-договор можно заключать не только в простой письменной, но и в электронной форме, а для услуг (кроме транспортных) – путем принятия публичной оферты или выставления счета (инвойса).





А как быть с внутриукраинскими хозяйственными операциями? В новой редакции ч. 1 ст. 9 Закона № 996 сказано, что первичным является документ, содержащий сведения о хозяйственной операции. Оплаченный счет подтверждает хозяйственную операцию. При оформлении операции по оказанию услуг между резидентами этот документ может заменить акт приемки-передачи оказанных услуг.





А вот для товаров (работ), когда в хозяйственной операции присутствует материальная составляющая, одного, даже оплаченного, счета как самостоятельного первичного документа недостаточно. Как и прежде, необходим документ о передаче товара от одной стороны сделки другой, например, накладная, транспортный документ, акт приемки-передачи выполненных работ.