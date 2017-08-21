Україні як девелопер з нерухомості та інфраструктурних проектів

Кожен девелопер та забудовник знають, що будівництво малих об’єктів триває близько 1-2 років, крупних та масштабних – 5-7 років.

Що змогла держава створити за 26 років свого існування? Що було якісно розбудовано та/чи реконструйовано? Яким всеукраїнським проектом ми можемо пишатися?





Моя пам'ять пригадує три проекти, які я вважаю значущі для держави:

1) Проект Укриття на Чорнобильській АЕС;

2) розбудова аеропорту Бориспіль, що був приурочений до ЕВРО-2012 з футболу, та

3) залізнично-автомобільний мостовий перехід — комбінований залізнично-автомобільний міст у Києві, який було споруджено у 2004 – 2011 роках, який у народі називають міст Кірпи.





Не в докір, а у приклад, приватний інвестор спромігся відтворити та створити декілька аеропортів, транзитно-вантажні комплекси, Шахтар арену та декілька переробних підприємств, продукція яких відома у всесвіті.

Нажаль, декларації будівництва Лікарні майбутнього, автошляхів світового рівня, мостів через найбільші ріки країни так і залишилися у обіцянках державних мужів та у красивих картинках.





Звичайно, постійно ремонтувати автошляхи, реконструювати сквери, відкривати невеликі дитсадочки та малювати лінії велодоріжок справа потрібна.





Але, ми живемо у часи швидкого розвитку цифрових технологій, збільшення дефіциту харчових продуктів, втілення у широкий вжиток приватного електротранспорту, а завдяки мобільним технологіям ми вже можемо вирішувати прямо із кишені завдяки мобільним телефонам.





Тому, країні потрібні не тільки нові якісні транспортні сполучення і мости, об'їздна навкруги столиці а й нові програми й університети для підготовки найкращих IT спеціалістів, підприємства зі створення продукції енергозбереження та високотехнологічних продуктів.





Сподіваюся, що все це буде, але тільки тоді, коли держава буде піклуватися про країну, а не про державу.