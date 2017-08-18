Квартирний капкан на первинному ринку нерухомості

Можливо ще є тут ті, хто пам’ятає радянський дитячий мультфільм 1954 року, Льва Атаманова «Золота антилопа», у якому жадібний раджа, говорив антилопі, яка вміла копитом вибивати золото: «Багато золота не буває», та просив її: «Більше, більше, ще більше…». І продовжувалося оте накопичення об’ємів золота до тих пір, поки воно ж раджу і не поглинуло та не перетворилося у биті черепки…

Беремо статистику по первинному ринку нерухомості

У столиці за перші 6 місяців поточного року у продаж надійшло більше ніж 20 тис. шт. пропозицій майбутніх квартир. З іншого боку, було укладено угод загальною кількістю трохи більше ніж 1 тис. шт. Більш ніж 19 тис. шт. збудованих та недобудованих квартир перейшли у режим очікування свого покупця.

Є й цифра у 76,5 тис .шт., це така кількість квартир була не продана починаючи з 2011 року.

Охочий до легкого збагачення раджа, сказав би: «Більше, більше, ще більше квартир на продаж, то тоді і ціни впадуть, і ринок первинної нерухомості побачить те дно про яке мріють більшість українців». Можливо воно б так і було, та тільки при умові, щоб отой увесь будівельний об’єм житла був вже побудований. А так я левова частка об’єму знаходиться у стані загально будівельних робіт і до завершення об’єктів будівництвом ще необхідні значні кошти. Якщо з 20 тисяч пропозицій продається 1/20 частина, а будувати потрібно усі 20 тисяч, то закономірним буде питання: «За які кошти?». Багато тих, хто чекає обвалу цін можуть у найближчий час отримати зупинку будівництва багатьох об’єктів.

І як у тому мультфільми з яким проводимо аналогію, «золоті та омріяні квадратні метри» від їхнього надміру перетворяться у цеглу.

Тому, будьте обачливі та передбачливі. Із застереженням підходьте до купівлі майнових прав на житло у секціях, котрі на сьогоднішній день знаходяться на первинному етапі будівництва.





P.S. і не забувайте досвід інвесторів житлових будинків УКО Груп, який вказує на те, що найдешевші квадратні метри тільки у мишоловці.