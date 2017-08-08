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Инвестиции в коммерческую недвижимость. Cтрит-ритейл
08.08.2017 18:24
Объёмы инвестиций в первые этажи города опять показывают рост. Коммерческой недвижимости, в первую очередь торговой уже много лет не становится больше, улицы не растут вдоль и в высоту, существующая застройка давно сформировала объёмы и облик больших городов, и особенно их историческую часть. Если провести параллель с торговыми площадями торговых центров, которые постоянно увеличиваются, объём площадей стрит-ритейла остаётся неизменным.
Инвестиции в недвижимость стрит-ритейла это возможность стать собственником коммерческих объёмов недвижимости для среднего бизнеса. Ведь, не каждый инвестор имеет в своём распоряжении денежные ресурсы, знания и возможности для строительства крупного торгово-развлекательного центра. Как правило, собственниками торговых центров есть либо крупные корпорации, либо группа лиц, т.с. небольшой бизнес клуб по интересам, либо крупные олигархи – самые богатые люди страны. Таким образом, за счёт того, что инвестиции в недвижимость стрит-ритейла может варьироваться от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов долларов США рынок создаёт инвестиционный климат для множества потенциальных инвесторов с разными финансовыми возможностями. Стоимость приобретения варьируется не только от площади и технического состояния самого помещения, но и от его локации.
До того момента, пока торговля товарами и услугами полностью не уйдёт в интернет, востребованность коммерческих помещений на центральных и не только улицах городов будет высокой, на уровне 100% заполняемости либо собственными магазинами, либо арендаторами.
Существуют категории потребителей, которые, скорее всего, отдадут предпочтение именно стрит-ритейлу, а не помещению в торговом центре. К данному типу потребителей можно отнести уличные кафе, рестораны, отделения банков, шоу-румы, агентства недвижимости, салоны красоты, мелкие продуктовые магазины и другие.
В сегодняшних реалиях, когда жилая недвижимость показывает тенденцию к снижению цен, банки принимают депозиты под 2,5…3,5% годовых в валюте, инвестиции в коммерческую недвижимость формата стрит-ритейл являются альтернативой классическим финансовым инструментам сохранение и приумножения средств. За прошедший год арендные ставки показали не только стабилизацию, но и небольшой рост и все это на фоне уменьшения вакантных площадей.
В отличии от торговых центров, стрит-ритейл может предложить и минимальные требуемые площади, например найти около 30 м2 на центральной улице возможно, но это будет сделать затруднительно на центральной галерее крупного торгового центра, где все лучшие места всегда заполнены крупными потокогенерирующими якорными арендаторами.
Одним из значимых качеств, при выборе предмета для инвестиции, играет роль то, что торговые площади на центральных улицах города можно передать своему будущему поколению, как в виде доходного бизнеса, так и своего «места под солнцем». Данный критерий инвестиции покрывает уже не только бизнес составляющую, но и родовую преемственность.
На сегодняшний день наиболее востребованные есть площади 100-300 м.кв., в процентном соотношении их почти половина, на втором месте площади – до 500 м.кв.
В наш век постоянной спешки и автомобильных пробок, всё чаще можно услышать такой термин как магистральный ритейл. На городских проспектах с оживлённым автотранспортным движением способствуют ему как торговые магазины, которые своим ассортиментом создают синергию, так и возможность парковок. И конечно же, стрит-ритейл у выходов из метро, особенно в спальных районах всегда был, есть и будет востребован. Потому как востребованность там постоянно создаёт спрос и утренне-вечерний трафик.
При покупке недвижимости как будущего или существующего арендного бизнеса инвестора предпочтут помещения, у которых есть техническая возможность разделить из на несколько частей, ведь при минимизации площадей для будущего арендатора, есть возможность увеличения арендных ставок.
Резюмируя, можно утверждать, что инвестиция в недвижимость категории стрит-ритейл является одной из самых привлекательных на сегодняшний день и перспективной на будущий период.
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