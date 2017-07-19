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Купить квартиру выгодно и по-новому? Возможно
19.07.2017 21:18
21, 22 и 23 июля, уже третий год подряд в московском регионе будет проходить «Black Friday Real Estate». В эти три дня десятки застройщиков и агентств недвижимости объединяются одним словом «SALE», а покупатели приобретают жилую и коммерческую недвижимость по самым низким ценам.
Все те, кто хочет стать участником регистрируются на сайте, после чего получают доступ к «чёрно-пятничным» предложениям. В день распродажи нужно зайти на сайт, забронировать интересующий объект и отправиться в офис продаж продавца.
В этом году в дни акции можно будет купить квартиры, коттеджи, апартаменты, таунхаусы, земельные участки московского региона, а также офисные, торговые помещения в жилых комплексах и машиноместа. Что немаловажно, будет возможность отправить заявку на оформление кредита или ипотеки в банк-партнёр акции.
Схематически процесс покупки можно отобразить следующим образом:
1) Бронирование объекта
-> 2) Указание своих контактных данных
-> 3) Получение сообщение от продавца
-> 4) Подтверждение брони.
В финале необходимо посетить офис продавца и оформить документально покупку.
Говоря об украинских реалиях, стоит признать, что, конечно же, данный маркетинговый инструмент могут себе позволить лишь только те, кому «покоряются моря» т.е. смелые, при этом открытые и публичные.
Сколько бы не говорили о высокой конкуренции на украинском рынке недвижимости среди продавцов, а в открытом бою, по одинаковым правилам до сего времени никто не объявил о своей готовности. Ведь при прямом сравнении предложений можно просто сопоставить не только сам продукт, его стоимость, но и схему покупки. Оценивая свои риски среди всех возможных схем покупки, таких как: вексельная схема, покупка имущественных прав, долевое участие в строительстве в которые ещё будут вживлены договоры деривативов, отделок, поставок и тп с кучей участников договорных отношений: застройщика, фонда финансирования строительства, компании по управлению активов, хранителю ценных бумаг и тд и тп, покупатель придёт в тихий ужас. И если рядом с простым покупателем не окажется толкового юриста, который разбирается в таких схемо-сплетениях, то при наступлении форс-мажора, покупатель в судовом порядке не то что получить, а просто претендовать сможет на гораздо меньшую часть денег, нежели он отдал всем участникам процесса, как говорят на свадьбах «со стороны жениха», в нашем случае – со стороны продавца.
Инструменты типа «Black Friday Real Estate» с одной стороны вынуждают продавцов конкурировать стоимостью своих лотов, при этом показывая свои документально-юридические отбирательные функции с механизмами защиты и удержания средств покупателей через свои договорные обязательства.
Те, кто живёт с или на украинском рынке недвижимости помнят, что создание супермаркетов недвижимости на сегодня не ноу-хау, при этом история знает не один такой старт-ап, но широкой популярности такие проекты не получили. Ведь любому продавцу гораздо проще продавать свой товар один на один с покупателем. А вот пустить покупателя в свободное плавание, точнее в свободный выбор, при котором всё прозрачно, точно и с обязательствами продавца ещё никто не готов. Не готовы инициаторы законодатели, не готовы застройщики, не готова налоговая система и полное отсутствие наказательно-контролирующих инструментов для закононепослушных и продавцов и застройщиков.
А в современных реалиях, мы постоянно видим акции, скидки и уникальные предложения на различные типы недвижимости и при этом прекрасно понимаем, что часто в пересчёте на стоимость объекта и/или квадратного метра, скидка в 40% у какого-то из продавцов - это менее выгодное предложение, нежели у конкурента «минус» 10%. Кто-то скажет, что это же полная дичь, да, и будет прав. К сожалению, сегодня выгодно строить быстро, дёшево и совершенно не качественно.
Желаю всем выгодного приобретения недвижимости по справедливой цене, при которой качество будет соответствовать стоимости. И, потирая руки, наблюдаем за медленным, но уверенным снижением цен. И в скором времени мы увидим не только Чёрные пятницы распродаж, но даже черные месяцы замечательнейших лотов.
теги: недвижимость, первичный рынок, жильё
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