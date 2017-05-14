Куда катится украинский ритейл на фоне мировых тенденций?

На фоне того, что наши отечественные аналитики и работники ритейл индустрии не перестают самовозбуждаться от манящих заоблачных невиданных перспектив развития отрасли и продолжают убеждать как украинского, так и иностранного инвестора в том, что количество торговых квадратных метров всё ещё ничтожно мало в сравнении с показателями в европейских и северо-американских странах, флагман империи Уоррена Баффета, инвестиционная компания Berkshire Hathaway, продала львиную часть акций Walmart на 900 млн. долларов США. У Оракула из Омахи сейчас осталось совсем немного акций Walmart.

Вполне природно предположить, что эта финансовая операция стала очередным подтверждением серьезнейших трудностей, испытываемых традиционными ритейлерами, главным представителем которых остается Walmart. Крупнейший американский ритейлер переживает сейчас не самые лучшие времена. В борьбе с онлайновыми конкурентами во главе с Amazon он явно уступает «электронщикам». Amazon уже превзошел Walmart и по капитализации - 356 млрд и 298 млрд долларов США соответственно. В прошлом году Уоррен Баффет уже публично заявлял, что традиционные ритейлоры испытывают большие трудности в конкурентной борьбе с онлайновским гигантом.

Интуиция подводит Уоррена Баффета редко. Например, в 2005 году он правильно предсказал падение Sears and Kmart, который за последние годы закрыл сотни магазинов и, судя по всему, приближается к банкротству. Другие крупные розничные сети, например, Macy's и JCPenney тоже закрывают в США сотни магазинов.

У нас же, даже в условиях жесточайшего кризиса и постоянного снижения покупательской способности украинцев, в девелоперы рынка недвижимости не перестают удивлять своими масштабными проектами. Существующие же операторы торговых центров показывают рост бизнеса в абсолютных цифрах даже в твёрдой валюте. Ну и по факту процент вакантных площадей во всех концептуальных торгово-развлекательных центрах ничтожно мал.

Вспомним, что Европа таки дала Украине право свободного доступа на свою территорию. В связи, с чем мы можем с большой долей вероятности прогнозировать развитие транспортных воздушных и железнодорожных мостов с Европой. Например, маршрут любого из low-cost по маршруту Кривой Рог или Николаев в Лион или Милан уже не кажется таким фантастическим. Развитие транспортной украинско-европейской коммуникации повлечёт за собой многократное увеличение человеческого транспортного потока. На фоне сворачивания офф-лайн ритейла в Европе он вполне сможет не только продлить пик своей востребованности в Украине, но и принести инвестиции в украинскую экономику. Дело за малым: законодательно обеспечить защиту иностранных инвестиций и расчисть коррупционные преграды на пути к прозрачному ведению бизнеса. А для отечественного потребителя решение его основной проблемы будет лежать в плоскости увеличения его доходов. Видится так, что в выигрыше будут все и мировой бизнес даст украинскому потребителю тот сервис, которого никогда не было в стране, и украинский потребитель, и страна получит новый импульс развития и инвестиции в свою экономику. И как вершина всего процесса – это открытие производств товаров с мировым именем и соответствующего качества.

Но, самое важное – это то, что Украина станет полноценным жителем и соседом цивилизованного европейского общества.