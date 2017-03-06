Co-living - новый бизнес на украинском рынке

ЕСТЬ ЛИ НОВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПЕРВИЧНОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ УКРАИНЫ? ЕСТЬ!





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

(НЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНАЯ, НЕМНОГО ИСТОРИЧЕСКАЯ)

Весной, 2015 года (почти 2 года назад) вице-премьер-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко озвучил идеи правительства нового проекта строительства жилья, партнером правительства в котором предположительно станет китайская строительная компания, подтолкнет развитие рынка ипотечного и арендованного жилья и поможет снизить цены. В частности г-н Зубко заявил: «На сегодняшний день съемное жилье в Украине достаточно дорогое. Высокая цена аренды продиктована и появлением большого количества переселенцев, нуждающихся в жилье. Приблизительная стоимость аренды однокомнатной квартиры - 4-5 тыс. грн, двухкомнатной - около 7 тыс. грн в Киеве. Мы провели перерасчёты. Если привлечь средства на 15 лет под те проценты, которые мы сегодня привлекаем, то аренда новой квартиры будет около 2,5-3 тыс. грн. Такое жилье смогут арендовать, например, организации для своих сотрудников». Он также рассказал о других инвестиционных проектах. В частности, в Берлине подписан Меморандум и Рамочное соглашение между правительством Украины и Кредитным учреждением о предоставлении индивидуальных кредитов общим объемом до 500 млн. евро.

Очень даже положительный и нужный вектор направления развития рынка недвижимости в его не простой период. На фоне того, что правительство обратило внимание на сегмент арендного жилья, были озвучены и каналы финансирования и названы возможные участники. Прошло два года…





ЧАСТЬ ВТОРАЯ (ОБЫДЕННАЯ, ЖИТЕЙСКАЯ, БЫТОВАЯ)

Рынок аренды недвижимости Украины очень разноплановый, разносегментный и на любую толщину любого кошелька.

Говоря о высшем ценовом сегменте арендуемых квартир и апартаментов для самого платёжеспособного клиента, можно утверждать, что это целый бизнес. Данный бизнес, с целью оптимизации затрат, подбирает будущие арендные площади жилого фонда еще на этапе строительства, а после ввода в эксплуатацию жилья, производится качественный ремонт и декорирование специально для сдачи с учетом возможных потребностей будущих арендаторов.

Средний ценовой сегмент – это жильё достаточно хорошего качества, чаще возникшее в результате преобразования из жилых квартир на вторичном рынке недвижимости в квартиры и апартаменты для сдачи. Впоследствии, рынок стал тщательным образом предлагать для данного бизнеса наиболее востребованные объекты. Объявления о продаже недвижимости с пометкой «прекрасно подходит для сдачи» стали обыденной нормой.

Самый ветхий и дешёвый фонд, в виде пережитка времён «советов», в данном материале мы не будем затрагивать, всё-таки это уходящая эпоха, как бы она и не сопротивлялась своими винтажными мебельными стенками, корюковскими обоями, люстрами, купленными по блату на промбазе по звонку от второго секретаря горкома партии…

Потребители самого дешёвого сегмента, которые еще не могут позволить себе арендовать качественное жильё, но уже не хотят винтаж типа «маде ин советикус», как правило – это вчерашние студенты, которые только начинают штурмовать вершины бизнеса, начинают искать варианты с прицелом на: больше качества и удобства / меньше затрат.

Обыденная норма современности для молодых – это аренда комнаты в многоквартирной квартире или съём жилья для группы арендаторов. За счёт такого «уплотнения» совместного проживания возможно понизить индивидуальные затраты на аренду при повышении качества и технического состояния самой недвижимости.





ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ (КОЛИВИНГ).

Коливинг - относительно новое слово на традиционном рынке недвижимости.

Коливинг (англ. Co-living – совместное проживание) – формат аренды жилья в больших городах. Дом-коливинг состоит из квартир с разным количеством комнат, почти, как и жилой дом, но особенность именно такого дома состоит в том, что он оснащён общественными зонами, такими как спортивный и игровой залы, двор, эксплуатируемая крыша, часто – коворкинг и другие полезные и необходимые составляющие для жизни и работы. Жители такого дома имеют возможности для работы, отдыха, спорта, общения и встреч.

Данный тип недвижимости начал набирать востребованность в мире. Так почему бы не обратить внимание на данный продукт современности и нашим, украинским застройщикам, инвесторам, финансовым и кредитным организациям? Кто-то скажет, что рискованно и страшно, но давайте вспомним какое количество съемных квартир сегодня на «чёрном» рынке недвижимости в котором риску подвержены все и арендаторы, и собственники недвижимости. Так может сделать шаг в направлении построения цивилизованных отношений между участниками рынка аренды жилья и предложить рынку продукт, который выведет рынок из тени и предложит новый уровень комфорта и качества.

В заключение.

Современный мир очень быстро изменяется и трансформируется. Рынок недвижимости, на первый взгляд – рынок традиционный и уже достаточно давно сегментированный, и, казалось бы, для новых идей проектов сложный, но, если захотеть создать новый продут, то это вполне возможно. С одной стороны правительство Украины обратило внимание на рынок аренды жилья, с другой стороны выросло молодое поколение узкопрофильных специалистов, фрилансеров, программистов и креативных людей в любой отрасли, с третьей стороны – поиски инвестиционно-привлекательных новых идей смогут дать рынку новый востребованный продукт.

Для инвесторов и застройщиков строительство недвижимости типа Коливинг менее привлекательно по причине намного более долгого срока возврата инвестиций, нежели строительство жилья на продажу. Но, с другой стороны кто быстрее и масштабнее войдёт первым займёт эту нишу, то и будет получать в будущем стабильные дивиденды. Будет ли государство принимать участие в данных проектах или нет, это не остановит развитие данного направления. Стоит учесть, что для реализации данных новых проектов необходимо внести изменения с существующее законодательство, в т.ч. налоговый кодекс, но это уже совершенно другая сторона развития как Коливинга в Украине, так и самой страны.