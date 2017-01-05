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Гороскоп рынка недвижимости на 2017 год, год Петуха.
05.01.2017 21:35
БЛИЗНЕЦЫ
Самая что ни на есть советская панельная застройка, т.н. в народе «панельки» похожи одна на другую как близнецы братья, слово фасад мало к ним относится, точнее сказать - внешняя стена. А если вспомнить самостоятельное утепление внешних стен своих квартир в пастельные, розовые и коричневые тона, то словосочетание «интегратор случайных колоров фасада» будет казаться не таким уж и нелепым. Вместе с этим постсоветское жильё массового поражения всё ещё может дать фору многим современным жилым комплексам эконом варианта. Год Петуха принесёт падение цен на такой недвижимости, он будет характеризоваться плавным и динамичным спадом, в зависимости от типа дома и его расположения цены снизятся на 15-20%, и будут пользоваться умеренным спросом.
РАК
Небольшие, уединённые, удобные, построенные с душой жилые дома средней этажности, как правило, рядом с водоёмами или городской парковой зоной, часто их называют клубными домами, будут интересны интеллигентному покупателю с изысканным вкусом и европейским стилем мышления. Количество сделок на рынке недвижимости с таким типом недвижимости будет минимальным, потому как вся такая недвижимость почти 100%-но изначально приобреталась как место постоянного жительства, а не как инвестиционный вклад в глубокую, никому не видимую речную рачью нору. Рынок не покажет никаких тенденций с данным типом недвижимости, потому как любая сделка будет рассматриваться как особый случай между продавцом и покупателем. Единственное, что можно утверждать, так это то, что нынешние собственники с неохотой будут расставаться со своими самыми удобными и любимыми, тихими и душевными квартирами.
ЛЕВ
Хищники Львы – цари своих монолитно-кирпичных джунглей: самые дорогие, самые центровые, самые VIP, самые ВАУ, самые ОГО и даже ОГО-ГО, в т.ч. многоуровневые, с террасами, зимними садами, бассейнами и барбекю на последних этажах, часто общей площадью в 1.000 и более м.кв. Обладание таким Львом – это и престиж, и размах, и уровень жизни. Если Петух-2017 нам и прокукарекает о паре-тройке таких сделок, то это вовсе не даст нам никакой динамики по данному типу. Это будет PR и информационный повод для СМИ, а для травоядных и пресмыкающихся – очередной повод для слюноотделения и зависти, как нынче можно резюмировать одним словом – «зрада».
ДЕВА
Новые проекты, которые не были распроданы на этапе строительства, особенно в их завершающих девичьих секциях и/или корпусах своей стоимостью на финальной стадии проекта покажут верность первоначальной концепции и успешность маркетинговой стратегии. Перейдя в категорию вторичного рынка недвижимости, Девы станут взрослыми и готовыми к сожительству со своими покупателями. Учитывая множество Дев на рынке с их различным качеством воспитания и строительства однозначный прогноз в год Петуха дать невозможно, потому как та ликвидная недвижимость, которую предусмотрительный застройщик отложил на «самый дорогой» этап реализации покажут резкий скачок цен, порой до 20%. Недвижимость в не самых удачных концептуальных комплексах, при неудачной локации и в своём самом эконом варианте будут подвержены «акционным» продажам с дисконтом на уровне 20-25%. В любом случае уже не молодая Дева, часто может быть лучше старого Тельца.
ВЕСЫ
Настоящие девелоперы и профессионалы рынка недвижимости всегда создавали только успешные проекты, которые основывались на глубоком анализе и понимании рынка, а все решения были взвешены и единожды верными. Любой из таких проектов востребован, имеет свои ярко выраженные особенности и преимущества перед конкурентами. В таких жилых комплексах на чашах весов всегда перевешивали: удобство, комфорт и безопасность. Пожалуй, это единственный сегмент рынка недвижимости, который не клюнет приходящий Петух -2017. А цены в среднем по рынку в данном типе дадут незначительный прирост в 3…5%.
СКОРПИОН
Скорпион весь покрытый защитным хитиновым панцирем, закрытая территория жилого комплекса, оборонительное оружие – жалящий хвост, шлагбаумы на въездах и видеонаблюдение по периметру. У всех таких Скорпионов есть своё неповторимое имя, которое отображает суть жилого комплекса и идею его создателей. Преобладающе такую недвижимость называют бизнес классом. Внутренняя инфраструктура и различные сервисы формируют характер Скорпиона. Возможно, единственным недостатком этого типа есть завышенные площади квартир. Объясняется это тем, что проектирование таких комплексов велось во времена бурного роста рынка, а после нескольких кризисов тенденции ушли в практичные и прагматичные размеры. Но, как говорится, не для всех то плохо, что у Скорпиона большого размера. Цены на Скорпионов не изменятся в 2017 году, самое плохое, что может сделать Петух – это снизить цены на 5-7%.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы – одинокие воины рынка недвижимости, такие же обособленные, как и современные таун-хаусы. Часто стрельцы размещаются рядом с Рыбами. Не очень-то и совместимо, скажете Вы. Да так оно и есть, но кого это волнует. Ведь главная задача Стрельцов – принести прибыль своим создателям на тех равнинах, где иное строить не целесообразно или в тех лесах, где очень хочется застройщику уплотнить застройку. Стрельцы в 2017 году будут разными, одни будут дешеветь вместе с Рыбами, процентов так на 10-15%, иные, те которые покажут возможность комфортной загородной жизни вырастут в своей значимости на 5-10%.
КОЗЕРОГ
Козерог, пожалуй, самое сказочное животное, так же и наши недострои с долгостроями от непонятных застройщиков. Недострой – это еще не жилой дом или уже не стройматериал? Или стройматериалы, сложенные в виде дома? Не лёгкая судьба ожидает Козерогов в год Петуха, а Петух особо-то и не будет на них обращать внимание, ну что взять с несчастной и непонятной животинки. Надежды нет, никто финансирование не выделит, банковские кредиты - фантастика. Из хорошего - возможны частичные случаи по смене собственника недостроев с последующей активизацией строительства.
ВОДОЛЕЙ
Жильё с видом на водную артерию любого их украинских городов всегда пользовалось особой любовью у украинцев. И не важно из какой части города виден, к примеру, Днепр: с Перческих склонов или с Троещинских или Вышгородских Близнецов. Каждый из Водолеев будет более ценным в своём классе и типе недвижимости, нежели остальные представители своего вида. Уже сегодня за то, чтобы воду лить, точнее, лицезреть, покупатель готов доплатить до 20% стоимости жилья. Водолеи в год Петуха сохранят своё привилегированное положение в своих сегментах, а динамика изменения цен их коснётся в наименьшей степени.
РЫБЫ
Такое же бескрайнее количество, как и рыб в мировом океане, нынче существует количество жилых комплексов эконом класса. Как правило – это пригородная застройка столицы и города спутники Киева, но и в каждом городе страны есть свои эконом и/или социальные проекты. Уникальность таких Рыбок заключается в том, что рынок недвижимости за последние годы показывает свой спад, цены идут вниз. И еще несколько лет назад цены в 350 долл. США/м.кв. казались фантастическими, ан нет, сегодня полно рыболовов за квартирами по цене от 9 тыс. грн. А если посмотреть на покупательскую способность в разрезе инфляции, тряски экономики, войны на востоке страны, роста безработицы, то, казалось бы, что уже и пруд протух и высох, а Рыбки всё живут, икру мечут и плодятся. Возможно ли дешевле дешёвого? Возможно :) Т.с. шлако-пено-газо блоки наше всё. И пенопласт!
ОВЕН
Символ Овна - это баран, летящий через пропасть. Вот так и коммерческая недвижимость, которую в народе называют «нежилое в жилом». В начале своего пути она бурно развивалась, и застройщикам было мало первого коммерческого этажа в жилом доме, и они стали второй этаж проектировать как нежилой. Позже и второй и первый этажи возвращали в жилые квартиры, а кое-где даже появились квартиры в цоколях с отдельным входом. А к сегодняшнему дню все владельцы потенциальных аптек, магазинчиков, кафешек и парикмахерских всё ума не приложат, что же с ними делать, особенно, когда за коммунальные платежи никто в аренду снимать не хочет. Важное отступление: категория стрит-ритейл сейчас не в счёт. Именем Петуха-2017 всей невостребованной коммерческой недвижимости еще дешеветь, вплоть до самого «не могу». В 20017 году не все бараны перелетят через пропасть, и из-за этого многие Овны потеряют до -30% своей ценности.
ТЕЛЕЦ
Уже много лет подтверждающие своё реноме крепких, надёжных, устойчивых Тельцов, точнее «сталинок» и «хрущёвок», постоянно пользующихся спросом у населения с разным доходом. В год Петуха Теличья недвижимость по-прежнему будет востребована. С одной стороны – это относительно доступные квадратные метры в небольших площадях, с другой стороны – это место расположения дома в центральных частях города, прекрасный материал для объединения нескольких квартир в одну и безтормозной полёт фантазии для дизайнеров интерьера. В 2017 году у некоторых, особенно породистых Тельцов в центральных частях города может наблюдаться незначительный рост их стоимости, думаю не более 5-10%, те же беспородные Тельцы, живущие на окраинах городской цивилизации упадут в цене на 10-15%.
В заключение хочется сказать, что очень бы хотелось, чтобы этот гороскоп не сбылся в падениях рынка, а рост пускай будет большим и динамичным.
Всем мирного, счастливого и удачно-инвестиционного 2017-го года.
теги: Гороскоп, Недвижимость, GREENOL, Жильё
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