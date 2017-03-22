Uber в світі та Україні: чого ми чекали і що натомість отримали?

Останнім часом Uber занурився в низку скандалів - домагання менеджерів, низький рівень корпоративної культури, система обману чиновників, перепалки засновників сервісу з простими водіями компанії. Все це на тлі більш ніж 600 мільйонів доларів збитків у 2016 році. З іншого боку, для багатьох розвинених ринків Uber запропонував дійсно революційний підхід до персональних перевезень. Через майже 8 місяців після виходу компанії на український ринок я пропоную підвести перші підсумки перебування американського стартапу в нашій країні.

Звідки взявся негатив щодо U ber

Перше питання, яке варто прояснити - чому один із найбільш успішних транспортних стартапів світу, якому багато хто все ще пророкує роль революціонера сфери перевезень, останнім часом збирає стільки негативу?

Головна теза, що мусується американськими економістами і техно-експертами - Uber не може впоратися зі своїм стрімким зростанням. По всьому світу компанія розвивається екстенсивно, витісняючи з ринку гравців, які не можуть скорочувати змінні та фіксовані витрати до рівня затрат інтернет-стартапу. Така модель прекрасно працює в США, де існують серйозні бар'єри входу на ринок приватних перевезень. Там автомобіль таксі, по-перше, має відповідати технічним вимогам і належати до списку допустимих транспортних засобів. По-друге, щоб стати таксистом необхідно купити спеціальний жетон. У Нью-Йорку вони продаються через аукціони і реалізуються в діапазоні від 500 до 1,3 млн. доларів.

Однак Uber зламав цю модель, запропонувавши кожному автомобілісту стати «персональним шофером» на короткий час. Очевидно, коли тобі не потрібно доукомплектовувати машину, а також обслуговувати кредит на суму понад мільйон доларів на кожен автомобіль, формується чимала конкурентна перевага.

Але компанія планує виходити на IPO. Це означає, що вона повинна показувати зростання - якщо не прибутків, то числа ринків та постійних клієнтів по всьому світу. Існуюча інфраструктура і модель управління фірми-стартапу починає страждати від зовнішнього і внутрішнього тиску. Побічним продуктом є негатив - у тому числі й досить обґрунтований.

Uber в Україні - не все надії виправдалися

Ефективна в США і Європі, бізнес модель Uber виявилося не такою успішною на ринку України. Цьому є кілька причин.

По-перше, велика частина вітчизняних фірм таксі вже довгий час працювала за аналогічною схемою. Насправді, багато компаній низького і середнього цінового сегмента - це всього лише диспетчерські служби. Які, до речі, не несуть жодної відповідальності за пасажира або водія. Замість цього вони виступають посередниками. Коли клієнт робить замовлення, то його відправляють до спільного ефіру. Доступ до ефіру мають всі, хто пройшов процедуру реєстрації ЧЕРЕЗ САЙТ. Водій бере поїздку, виконує її, а в кінці робочого періоду відправляє частину грошей - обумовлену комісію, диспетчеру-посереднику.

Uber не зміг внести в цей ланцюжок чогось кардинально нового. Однак він значно поліпшив старий-добрий механізм. Якщо раніше водії були невідомо компанії, то сьогодні Uber збирає їх паспортні дані. Також була введена система взаємної оцінки шоферів і пасажирів. Акаунти з низьким рейтингом компанія блокує. Дуже зручним для клієнтів і автомобілістів виявився безготівковий розрахунок. Замовлення таксі через додаток прискорило роботу всієї системи. Тепер сісти в машину можна через 5-7 хвилин після натискання кнопки виклику авто.

Але без дьогтю обійтися не вийшло. Ще під час перших анонсів Uber заявляв, що в сервісі не буде авто старше 2008 року, машин вітчизняного виробництва - Део, ЗАЗ, а також російських марок. Але не тут-то було, адже нещодавно компанія-посередник відкрила реєстрацію майже для всіх транспортних засобів. Нібито це було зроблено через дуже високий попит.

Справа в тому, що ціну поїздки в Uber розраховує система. Алгоритм дивиться на співвідношення попиту і пропозиції. Якщо скористатися послугами таксі хочуть занадто багато людей, а машин - мало, то ціна автоматично зросте. Для цього система вводить підвищувальні коефіцієнти.

Але мені важко повірити, що американські аналітики компанії не розраховували ємність ринку, а також забули врахувати статистику володіння автомобілями в Києві. Швидше, заяви про автомобілі виключно B-класу і вище були спрямовані на створення вірусного ефекту навколо прес-релізів Uber. Дійсно в червні 2016 року вони розліталися серед ЗМІ як гарячі пиріжки.

Компанія позиціонує свій сервіс як «каршерінг». Це означає, що водії - звичайні люди, зайняті на своїх «цивільних» роботах. Для них Uber - спосіб трохи підзаробити та скоротати час за кермом своєї ластівки. Однак на практиці багато застосували до нового сервісу стару бізнес-модель. Люди купують в кредит авто В-класу або нижче, після чого експлуатують його цілодобово без зупинки. Кажуть, маючи двох водіїв на машину, за такою схемою вже через рік можна погасити борг перед банком. Але є і проблема. Як виявилося, багато шофери працюють зміни по 24 години! Безсумнівно, з цим можна зіткнутися у більшості «сірих» таксі. Проте якщо ваш водій тримається останні пару годин виключно на редбулі, це істотно впливає на аспект безпеки перевезення. Особливо якщо в салоні сидить дитина або хтось інший із близьких.

Очевидно, фірма не змогла б конкурувати за ціною із вітчизняними диспетчерами, якби не фінансові ресурси від материнської компанії. Тобто, сьогодні Uber «продає гривню по 90 копійок», втрачаючи кошти з кожною поїздкою. З іншого боку, на ринку на кшталт українського стартапу скоріше важливо демонструвати зростання, ніж виходити на прибуток.

Окремо хотів би виділити контроль системи за дотриманням швидкісного режиму. У тому випадку, коли шофер часто перевищує допустиму швидкість, він ризикує втратити всі бонуси. При систематичному характері порушень компанія просто відмовиться з ним працювати. Все-таки це нововведення для українського ринку, де таксисти здавна вважали себе пілотами Формули-1.

Замість висновку

Українці з нетерпінням чекали приходу в країну сервісу перевезень Uber. Машини не гірше B-класу, безготівковий розрахунок, ввічливі водії і високий рівень безпеки. Чи все ми отримали? Найголовніший продукт компанії Uber - поїздка. Він вкрай еластичний за ціною і не піддається ефекту масштабу. Для зростання фірма має намір екстенсивно захоплювати все нові і нові ранки - часто жертвуючи прибутками. Що до України, то компанія закриває очі на переробітки шоферів і постійно знижує планку автомобілів. З іншого боку, нам дали приємну можливість платити за поїздки через банківську картку, користуватися зручним мобільним додатком, і навіть оцінювати водія за п'ятибальною шкалою.