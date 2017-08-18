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Почему я не верю чиновникам
18.08.2017 08:57
Госпредприятие «СЕТАМ» старается изо всех сил быть современным, прогрессивным и быть на гребне волны. Однако, часто получается так, что всякие эксперты и другие «духи зла» его обвиняют в монополизме, коррупции и непрозрачном проведении своей деятельности.
Я очень хочу верить новостям от чиновников и верить данным
Госстата, но часто в нашей стране приходится снимать розовые очки и смотреть на мир
собственными глазами и, как говорится, почувствовать жизнь на собственной
шкуре. В качестве одного примера, хочу привести как работает вышеупомянутое
госпредприятие в подчинении Министерства юстиции Украины.
Еще в начале июня руководство госпредприятия
анонсировало
переход
на технологию
Blockchain
для того, чтобы избавиться от
коррупционной критики, которой просто более чем достаточно. Набрав в поисковике
комбинацию из ключевых слов, можно много чего интересного почерпнуть. Согласно
тексту новости, после подписания соответствующего меморандума, СЕТАМ должен был
перейти на Blockchain то ли сразу, то ли в течение месяца было не совсем
понятно. Однако ни на следующий день, ни через месяц СЕТАМ не перешел на
технологию Blockchain ни на йоту.
В рамках рабочей группы, которая была организована благодаря
общественному движению «Разом проти корупц
ії
»
, было проведено множество заседаний
как с министром юстиции, так и напрямую с руководством СЕТАМа. Тематика
обсуждений была одна – выполнение решения Антимонопольного коммитета Украины о
том, чтобы предоставить возможность для других стать полноценными
организаторами торгов на рынке арестованного имущества. Однако, в ответ на
данное распоряжение АМКУ, СЕТАМ предложил свой вариант сотрудничества. Он
состоит в том, что новые организаторы торгов такими не становятся, а становятся
лишь агентами СЕТАМа, которые получают в 5 раз меньше самого СЕТАМа и полностью
зависят от его «
доброй воли».
Поэтому я не верю чиновникам.
Вернемся к Blockchain
Весь рынок ждал совсем не приглашения стать агентом госмонополиста, ведь проблема коррупционных рисков напрямую связана с
монопольным положением СЕТАМ на рынке арестованного имущества.
При отсутствии альтернативных площадок, невозможно
соблюдение принципа защищенности интересов участников торгов. Как можно верить
в беспристрастность чиновников, когда доказать обратное невозможно, т.к. как центральную
базу данных, так и саму торговую площадку контролирует одна и та же организация - СЕТАМ,
а ее контролирует Министерство юстиции –
орган, который обеспечивают реализацию правовой политики государства.
Анонсированный переход на
Blockchain
до сих пор не состоялся. По данным нашей рабочей
группы переход не будет полным и всеобъемлющим, а лишь та часть программного
обеспечения, которая отвечает за фиксирование ставок при проведении торгов.
Подача заявок на торги и оформление их результатов будет происходить по старой
процедуре.
В «сухом остатке» мы получаем:
- СЕТАМ остается монополистом и предлагает другим площадкам стать его агентом, полностью игнорируя при этом предписания
Антимонопольного комитета.
- СЕТАМ не переходит на
Blockchain
.
- Ничего не поменялось. Закон для госмонополиста под крылом
Минюста у нас в стране – не писан.
Вот почему я не верю чиновникам.
теги: АМКУ, моноплия, монополизм, зрада, СЕТАМ, Минюст, Blockchain
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