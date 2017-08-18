Почему я не верю чиновникам

Госпредприятие «СЕТАМ» старается изо всех сил быть современным, прогрессивным и быть на гребне волны. Однако, часто получается так, что всякие эксперты и другие «духи зла» его обвиняют в монополизме, коррупции и непрозрачном проведении своей деятельности.

Я очень хочу верить новостям от чиновников и верить данным Госстата, но часто в нашей стране приходится снимать розовые очки и смотреть на мир собственными глазами и, как говорится, почувствовать жизнь на собственной шкуре. В качестве одного примера, хочу привести как работает вышеупомянутое госпредприятие в подчинении Министерства юстиции Украины.

Еще в начале июня руководство госпредприятия анонсировало переход на технологию Blockchain для того, чтобы избавиться от коррупционной критики, которой просто более чем достаточно. Набрав в поисковике комбинацию из ключевых слов, можно много чего интересного почерпнуть. Согласно тексту новости, после подписания соответствующего меморандума, СЕТАМ должен был перейти на Blockchain то ли сразу, то ли в течение месяца было не совсем понятно. Однако ни на следующий день, ни через месяц СЕТАМ не перешел на технологию Blockchain ни на йоту.

В рамках рабочей группы, которая была организована благодаря общественному движению «Разом проти корупц ії » , было проведено множество заседаний как с министром юстиции, так и напрямую с руководством СЕТАМа. Тематика обсуждений была одна – выполнение решения Антимонопольного коммитета Украины о том, чтобы предоставить возможность для других стать полноценными организаторами торгов на рынке арестованного имущества. Однако, в ответ на данное распоряжение АМКУ, СЕТАМ предложил свой вариант сотрудничества. Он состоит в том, что новые организаторы торгов такими не становятся, а становятся лишь агентами СЕТАМа, которые получают в 5 раз меньше самого СЕТАМа и полностью зависят от его « доброй воли».

Поэтому я не верю чиновникам.

Вернемся к Blockchain

Весь рынок ждал совсем не приглашения стать агентом госмонополиста, ведь проблема коррупционных рисков напрямую связана с монопольным положением СЕТАМ на рынке арестованного имущества.

При отсутствии альтернативных площадок, невозможно соблюдение принципа защищенности интересов участников торгов. Как можно верить в беспристрастность чиновников, когда доказать обратное невозможно, т.к. как центральную базу данных, так и саму торговую площадку контролирует одна и та же организация - СЕТАМ, а ее контролирует Министерство юстиции – орган, который обеспечивают реализацию правовой политики государства.

Анонсированный переход на Blockchain до сих пор не состоялся. По данным нашей рабочей группы переход не будет полным и всеобъемлющим, а лишь та часть программного обеспечения, которая отвечает за фиксирование ставок при проведении торгов. Подача заявок на торги и оформление их результатов будет происходить по старой процедуре.

В «сухом остатке» мы получаем:

- СЕТАМ остается монополистом и предлагает другим площадкам стать его агентом, полностью игнорируя при этом предписания Антимонопольного комитета.

- СЕТАМ не переходит на Blockchain .

- Ничего не поменялось. Закон для госмонополиста под крылом Минюста у нас в стране – не писан.

Вот почему я не верю чиновникам.