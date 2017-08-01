Древесина в цифре

Рынок древесины в Украине очень сложный и требует фундаментальных и решительных реформ. Многие лесные хозяйства за предыдущие периоды своей работы не искали путей и возможности для эффективного управления природными ресурсами, а наоборот погрязли в коррупции и даже специально создавали условия, при которых возникали искусственные проблемы для бизнеса, что приводило к еще большему разгулу коррупции.





После революционных событий на Майдане Независимости, власть по-другому стала оценивать сложившуюся ситуацию и осознала необходимость проведения накопившихся реформ.





Одной из фундаментальных сдвигов в вопросе реализации древесины является сам формат его проведения, итоговый результат и, конечно же, как эти процессы влияют на развитие самого лесного хозяйства, так и всей экономики страны в целом.





Менее чем через 2 недели, а именно 14 августа начнутся торги необработанной древесиной, которые будут проходить в режиме электронных торгов. В масштабах Украины, это как появление айфона или высадка астронавтов на Луну. За все годы независимой Украины торги древесиной проходили лишь в архаичном режиме голосовых торгов.





Архаичные голосовые торги существенно снижали уровень конкуренции на торгах, ведь на торгах необходимо было присутствовать лично, к тому же все участники торгов видят друг друга, а это совсем не способствует развитию рыночных отношений и не позволяли выявить рыночный уровень цен на древесину. Все это никак не позволяло развиваться и расти как отрасли, так и рынку в целом.





Электронные же торги – напротив. Позволяют принимать участие в торгах с любого места на Земле, причем в таком формате соблюдается принцип анонимности участников. Следует лишь выполнить условия для допуска к торгам и в назначенное время открыть ноутбук или даже планшет и принимать участие в торгах там, где вам удобно. Уже эта разница позволяет привлечь к торгам существенно больше участников. Соответственно, уровень конкуренции становится выше, а это как раз и позволяет выявить как рыночный уровень цен. В таком случае перестают работать коррупционные схемы по занижению отпускных цен, а это полезно как для самого рынка, так и для государства.