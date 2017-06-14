У травні члени асоціації БЕМ забезпечили понад 50% доходу ФГВФО

За результатами аналізу травневої статистики реалізації майна ліквідованих банків у системі Прозорро.Продажі експерти асоціації «Б іржові та електронні майданчики » відзначають, що за травень 2017 року було реалізовано активів на загальну суму понад 187 млн грн. Понад 93 млн грн принесли до ФГВФО торги, що відбувалися на електронних майданчиках, що входять до асоціації «Біржові та електронні майданчики».



За результатами аналізу, експерти асоціації відзначили, що загалом було проведено 299 аукціонів, однак всього 144 стали успішними, що становить 48%. Члени асоціації продемонстрували більш цікаву статистику: з проведених 116 аукціонів, успішними завершилися 66, що становить майже 57%. Як і раніше, переважна більшість аукціонів не відбулася через відсутність учасників на торгах.



За кількістю проведених торгів, найкращі показники продемонстрували ТОВ «НЬЮТЕНД», ТБ «СТАТУС ЕКСПЕРТ» та ТОВ "ІТ Контракт", що провели по 26 торгів. За показником коефіцієнту кількості успішних торгів до кількості проведених сформувався такий список лідерів: ТОВ "Закупки.Пром.УА" , ТОВ "Закупівлі.ЮА", ТБ "Іннекс", ТОВ "Електронні торгові системи", ТОВ "Ньютенд.



Середній приріст ціни – показник, який демонструє підвищення дохідності ФГВФО від оціночної вартості активів, що виставлені до реалізації . За результатом торгів у травні, майданчики на яких найбільш активно зростала ціна під час торгів стали ТБ «Полонекс», ТОВ "Закупки.Пром.УА та ТБ «Українська енергетична біржа».



Призером «користувацьких симпатій» у травні, традиційно, стало ТОВ «Закупки.Пром.Уа», однак й інші майданчики також демонструють високі показники залучення користувачів до торгів.

«Ми постійно аналізуємо функціонал нашого сайту та намагаємося вгадувати потреби користувачів. Крім того, щомісячно ми запроваджуємо певні оновлення, які не помітні користувачам одразу, однак за деякий час вони починають відчувати наскільки надійніше стала працювати програмна частина та наскільки зручнішим став функціонал особистого кабінету», - прокоментував генеральний директор Української енергетичної біржі Олександр Коваленко.



За результатами проведеного аналізу , експерти дійшли висновків, що зручний сервіс та функціонал сайту є одним з головним з чинників під час обрання майданчику для торгів. Іншим, не менш важливим , показником є його надійність та непорушність цілісності системи.