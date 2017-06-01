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Дохідність Прозорро.Продажі перевищила 1 млрд грн
01.06.2017 15:12
За результатами аналізу статистики, що вільно надається розробниками системи Прозорро.Продажі, експерти асоціації «Біржові та електронні майданчики» дійшли висновку, що на кінець травня поточного року, члени асоціації забезпечили понад 53% обсягу реалізації майна збанкрутілих банків в результаті реалізації майна у системі Прозорро.Продажі.
За результатами
аналізу, експерти асоціації відзначили, що загалом було проведено понад 28 тис.
аукціонів. Незважаючи на те, що переважна більшість з них не відбулася через
відсутність учасників на торгах, або відсутність цінової пропозиції. Члени
асоціації провели понад 11 тисяч торгових сесій.
Всього на торги було виставлено майна на понад 100 млрд. грн. За результатами торгів було реалізовано майна на понад 1 млрд грн, з яких понад 500 млн грн було реалізовано через ті торгові системи, адміністратори яких входять до асоціації «Біржові та електронні майданчики», тобто доля членів асоціації у сукупній суму реалізації майна збанкрутілих банків становить понад 53%.
Інший цікавий
показник щодо ефективності реалізації – це доля реалізованих лотів до кількості
виставлених. Тут слід враховувати, що один й той самий лот може реалізовуватися
декілька разів, якщо попередні торги визнаються такими, що не відбулися і так
може повторюватися до 7 разів (згідно регламенту реалізації майна збанкрутілих
банків, що затверджується самим Фондом гарантування вкладів фізичних осіб). За
результатами аналізу спеціалістів асоціації, середній показник з поміж членів об’єднання
коливається близько 10-15%. Експерти електронних майданчиків оцінюють такий
показник як вище середнього та високий. Показник реалізації банківських застав
у наших членів ми оцінюємо, як вище середнього, адже активи банків є дуже
різними, а тому не можна порівнювати ліквідність, наприклад, автомобіля, чи
меблів із нерухомістю. Якщо взяти, наприклад, реалізацію прав вимог, то це дуже
«тонкий» актив, який вимагає великих людино- та трудозатрат на його реалізацію.
Експерти
відзначають, що серед членів асоціації є й рекордсмени з реалізації активів
ліквідованих банків:
Центральна універсальна біржа, або ТБ "Перспектива-Коммодіті",
які спромоглися реалізувати активів на понад 15% від суми виставлених активів.
Експерти відзначають, що зі зростанням суми виставлених активів доля реалізації
може знижуватися, однак результати реалізації цих майданчиків наразі є взірцем
для інших організаторів торгів.
Доля реалізації активів на тих майданчиках, де виставлено багато лотів та на велику суму коливається близько 5%, однак даний показник не відображає пряму залежність між ефективністю того чи іншого торгівельного майданчику.
Середній приріст ціни – показник, який демонструє підвищення дохідності
ФГВФО від оціночної вартості активів, що виставлені до реалізації. Загалом, під
час реалзіації майна банків, що ліквідовуються, цей показник знаходиться на
рівні понад 7%.
Послугами майданчиків, що є членами асоціації користуються понад 56%
користувачів системи Прозорро.Продажі, що на думку експертів асоціації
пов’язано із високою надійністю та зручністю використання електронних торгових
майданчиків. З поміж понад 1000 активних користувачів системи, що приймають
участь у торгах, 565 використовують
електронні майданчики членів асоціації «Біржові та електронні
майданчики».
«Ми постійно працюємо над
вдосконаленням функціоналу нашого електронного майданчику та намагаємося
вгадати потреби клієнтів. Ми постійно знаходимося у тісному контактів з нашими
клієнтами, що майже стали для нас друзями та намагаємося оперативно та точно реалізовувати
їх побажання щодо функціонування як самого майданчику, так і додаткових
сервісів», - прокоментував керівник компанії
UBIZ
Дмитро Бойко.
За результатами проведеного аналізу, експерти дійшли висновків, що зручний сервіс та функціонал сайту є одним з головним з чинників під час обрання майданчику для торгів. Іншим, не менш важливим, показником є його надійність та непорушність цілісності системи.
теги: Prozorro, Prozorro.Sale, Прозорро.Продажи, ФГВФО, ФГВФЛ
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