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Приватизация будет ProZorro!
13.05.2017 11:25
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства, в среду, 11 мая, поручил отработать пилотный проект по продаже объектов малой приватизации через электронную систему публичных закупок ProZorro.
Премьер-министр отметил то, что система ProZorro позволит
провести приватизацию прозрачно и с помощью современных электронных систем и позволит
искоренить коррупционную составляющую в таких процессах.
Ассоциация «Биржевые и электронные площадки» всецело
поддерживает данную инициативу правительства, т.к. система ProZorro
неоднократно доказывала свою эффективность и антикоррупционность. Со своей
стороны, наша ассоциация готова поддержать процесс внедрения ProZorro в секторе
малой приватизации на экспертном уровне, ведь большинство членов ассоциации
аккредитованы в системе ProZorro и владеют глубокими знаниями и опытом работы в
данной системе, что существенно может упростить чиновникам процедуру внедрения
антикоррупционной системы в процессы приватизации.
Малая приватизация составляет 99% от всей приватизации в
стране по количеству объектов. В этот перечень вошли около 270 объектов.
Подавляющее большинство из этих объектов - отдельное индивидуально определенное
имущество - всего 141 объект. К продаже также будут предложены 20 единых
имущественных комплексов, 71 недостроенный объект и 26 объектов социальной
сферы. Поступления от приватизации в 2017 году ожидаются на сумму более чем 17
млрд грн, что позволит существенно улучшить финансовое положение
государственного бюджета страны.
Министр Кабинета министров Александр Саенко заявил, что если
пилотный проект будет успешным, его распространят на продажу большой части
неэффективных государственных предприятий.
Члены ассоциации уверены в успешности пилотного проекта и с
нетерпением ждут его распространения на максимально возможное количество
предприятий, что существенно повысить уровень проведения приватизации
неэффективных государственных компаний и исключить из данного процесса
коррупционную составляющую.
теги: приватизация, ProZorro,
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