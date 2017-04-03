Чому СЕТАМ не працює в ProZorro?

На сьогодні у системі Прозорро.Продажі акредитовано 28 торгових майданчиків, що надають однаковий рівень доступу до торгів майном збанкрутілих банків. На першому етапі відбору було допущено 13 майданчиків, а після другого – їх загальна кількість досягла 28 організаторів торгів. Мені вкрай приємно, що більшість відібраних торгових майданчиків в Прозорро.Продажі є членами нашої асоціації і це дає нам впевненості у тому, що ми знаходимося на правильному шляху розвитку.





Але мене хвилює один цікавий факт. За всі два етапи відбору, на жодному з конкурсів ми не побачили не просто пакет документів, а й навіть заявку від торгового майданчика СЕТАМ на участь у відборі до Прозорро.Продажі. Мене хвилює це тому що, у 2016 році ми постійно чули про високоефективні торги на СЕТАМ та про те, що торги на цьому торговому майданчику настільки задовольняють покупців та ФГВФО, що необхідно передати всі активи ліквідованих банків на реалізацію в СЕТАМ. На щастя, цього не трапилося, а навпаки – реалізацію активів банків, що ліквідовуються було переведено на Прозорро.Продажі, що має створити однакові умови реалізації майна для всіх майданчиків. Це дозволяє кожному покупцю брати участь з будь-якого торгового майданчика, що означає – неможливість негативного впливу майданчику на результат торгів.





Раніше, ми постійно боролися із загрозою олігополії СЕТАМ та «американських» майданчиків, однак після падіння політичного тиску, проблема насильного розчищення ринку під СЕТАМ трохи відступила. Після реалізації проекту Прозорро.Продажі та його впровадження на ринку ФГВФО, СЕТАМ отримав унікальну можливість довести свою ефективність в рівних умовах конкурентної боротьби серед таких самих організаторів. За допомогою високого сервісу та найкращої електронної системи торгів, без сумніву, СЕТАМ став би лідером з реалізації майна збанкрутілих банків.





Приблизно рік тому назад, між ФГВФО (НБУ) та СЕТАМ було урочисто підписано меморандум про співпрацю згідно якого, все майно, що було заставою під рефінансуванням Національного банку України мало торгуватися на СЕТАМ, однак після деяких дивний ситуацій з реалізацією Рокитнянського цукрового заводу , та інших непоодиноких випадків, м’яко кажучи підозрілих ситуацій, НБУ та ФГВФО публічно вирішили відмовитися від співпраці з СЕТАМ на правах ексклюзивності, аби не мати причетність до тіньових оборудок на цьому торговому майданчику. В якості альтернативного каналу реалізації, НБУ перевів увесь рефінанс на систему Прозоро.Продажі, що свідчить про вищий ступінь довіри до такого механізму реалізації ніж до державного монополіста на ринку арештованого майна.





«По СЕТАМ, безумовно, є питання, я відправив лист на прем'єра з проханням прискорити входження сетах в систему «Prozorro.Продажі». Прем'єр мені обіцяв допомогу в цьому», - сказав глава ФГВ Костянтин Ворушилін. Це директор-розпорядник ФГВФО говорив у листопаді минулого року. З того часу в Прозорро.Продажі акредитувалися 28 майданчиків, а СЕТАМу все нема й нема….





Оскільки найбільший заробіток у Прозорро.Продажі отримує той майданчик, через який було запропоновано найвищу цінову пропозицію, то я думаю, що СЕТАМ став би найбільшим заробітчанином не тільки на ринку арештованого та конфіскованого майна, а й на ринку банків – банкрутів. Так би мовити, ектраполював би свій досвід та напрацювання по залученню клієнтів на Прозорро.Продажі. Може й члени нашої асоціації б чомусь навчилися у такого крупного організатора торгів і разом би підвищували ефективність реалізації.





Однак СЕТАМ вирішив не брати участі в конкурсному відборі та не бажає продемонструвати іншим організаторам торгів взірцеві принципи проведення торгів та, мабуть, не бажає заробляти комісійні з реалізації майна ФГВФО (до речі, комісійну винагороду при реалізації прав вимоги ФГВФО підвищив суттєво).





На мою думку, те, що ми чинили максимальний опір з недопущення монополізації торгів майном ФГВФО дало свої позитивні плоди зараз і є повністю виправданим, так чому ж арештоване та конфісковане майно не має реалізовуватися за такими ж ProZorrими принципами?





Ми досі не бачимо з боку СЕТАМ бажання працювати на паритетних засадах та розвивати ринкові сервіси. Ми вже понад місяць обговорюємо можливість відкриття коду бази даних СЕТАМ (навіть попри пряме завдання Міністра юстиції України Павла Петренка), хоча в ProZorro це питання вирішується за декілька днів…





Тобто, на сьогодні фактом є те, що СЕТАМ відмовився працювати на цікавому ринку ФГВФО на рівних, конкурентних умовах з іншими майданчиками. А отже цілком зрозуміло й логічно, чому АМКУ пред'явив вимоги Мінюсту щодо демонополізації ринку реалізації арештованого майна та допуску на ринок комерційних електронних майданчиків.