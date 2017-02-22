Прозорро.Продажи избавит от монополизма СЕТАМа

До Революции Достоинства арестованное имущество было вотчиной так называемой Семьи: рынок оставался закрытым для всех, кроме «приближенных» министра юстиций. Покупателями крупных активов по «суперцене» в основном были те, кто имел выход в высокие министерские кабинеты, а другое имущество, например мебель или компьютерная техника просто списывалась как не имевшая спроса.

Немаловажным винтиком такой системы были торгующие организации, которые были «аккредитованы» смотрящими "Семьи" и именно это торговцы документарно оформляли, а точнее отбеливали все сделки купли-продажи арестованного имущества до середины 2014 года. Всего таких организаций было более 10 «для массовки » , а реально проводили операции по оформлению сделок (я специально не использую термин « торги » , т.к. торгов небыло) всего 3-4 .

Такая ситуация приводила к тому, что правильный покупатель мог «решить вопрос» с министром, а торгующие организации лишь оформляли сделку на наиболее выгодных условиях для клиента (по минимальной цене без конкурентов), не забывая, при этом, оставаться благодарными тем, кто дал им такую возможность. После всех тех ужасающих событий февраля 2014 года многое поменялось в стране, народ поменялся, а глубинные проблемы коррупции в верхах министерства юстиции не ушли никуда.

В процессе реализации арестованного имущества был, в качестве эксперимента, запущен пилотный проект по реализации арестованного имущества через систему электронных торгов – СЕТАМ. Пилотный проект в тестовом режиме запустили сначала в Киеве, Винницкой, Днепропетровской и Львовской областях. Электронная система торгов стала продуктом совместной работы общественных активистов и министерства юстиции Украины, однако после запуска проекта, министерство юстиции стало полностью «рулить» СЕТАМом в нужном ему ключе.

Экспертное сообщество неоднократно обращало внимание на странности, которые сопровождают торги по крупным объектам на СЕТАМ. Даже глава НБУ Валерия Гонтарева усмотрела в торгах на СЕТАМ коррупционную составляющую: в системе была представлена неполная информация о продаваемом объекте, что значительно снижает заинтересованность потенциальных участников торгов. Да и сама процедура проведения аукциона, как и метод определения победителя вызвал массу вопросов.

Один участник торгов сделал ценовое предложение по стартовой цене и просто ждал окончания торгов, а два его подельника ставили ставки просто для того, чтобы максимально повысить цену. В последствии, два «разгоняющих», традиционно, отказались от своих ставок, а право выкупа перешло к третьему участнику.

Такая схема выкупа появилась практически сразу после запуска электронных торгов и жива и по сей день. Она позволяет создать для добросовестных участников такие условия, что их ставки будут просто экономически необоснованными и в такой ситуации любой разумный человек сам откажется от участия в торгах.

Электронные торги неоднократно доказали свою эффективность при реализации арестованного имущества. Продаться стало больше лотов и появился какой-то прирост цены. Однако, мы должны понимать, что монополизм еще ни разу в истории не приводил к качественным изменениям в структуре экономики. Лишь конкурентная борьба является краеугольным камнем развития всех экономический процессов и повышения качества услуг.

Этот принцип понимают и принимают, например, в Фонде гарантирования вкладов физических лиц. С февраля 2017 года, реализация имущества ликвидированных банков будет проводиться лишь в системе ProZorro . Sale (Прозорро.Продажи). Мне эта ситуация импонирует по нескольким причинам. Во-первых: все лоты находятся в централизованной базе Прозорро.Продажи и автоматически публикуются на всех аккредитованных площадках, во-вторых: каждая площадка задействована в реализации лота и может сосредоточиться на работе с клиентами и повышению уровня их обслуживания; в-третьих: сервис каждой площадки с одной стороны универсален, а с другой – нет предела совершенству и можно развивать дополнительные сервисы и услуги, что сделает вашу площадку предпочтительнее для того самого клиента, который несет вам деньги. Конкуренция на базе одних лишь сервисов – это очень сложно, но для клиента – это просто огромный шаг на встречу.

В середине прошлого года Антимонопольный комитет Украины провёл расследование по деятельности СЕТАМ и вынес предписание Министерству юстиции Украины с тем, что необходимо искоренить монопольное положение одной государственной площадки. Однако данная рекомендация была проигнорирована и вместо этого создана рабочая группа на базе Минюста, которая за полгода так и ничего не разработала.

Рабочая группа разработала механизм подключения других площадок к СЕТАМ, что вовсе не является развитием конкуренции, а лишь наделяет СЕТАМ дополнительными возможностями администрирования, которые ей не свойственны. В состав рабочей группы не было включено представителей общественных организаций независимых экспертов или гражданских активистов, что наталкивает меня на мысль о том, что о реальном развитии рынка арестованного имущества в Минюсте мало кто думает.

Но, к счастью, о нем не забыл Антимонопольный комитет Украины. Вот как государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Агия Загребельская характеризует работу в направлении антимонополизма Министерства юстиции Украины: «По состоянию на сегодня (10 февраля 2017 года прим.автора ) В комитете отсутствует информация о результатах рассмотрения и выполнения рекомендаций. Анализ предоставленной Минюстом информации, а также актуальной нормативно-правовой базы, которая регулирует вопрос реализации арестованного имущества путем проведения электронных торгов свидетельствует о том, что рекомендации Комитета от 20.09.2016 №16-рк Минюстом не выполнены. Сегодня подписала представление о начале рассмотрения дела по признакам совершения Министерством юстиции Украины нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренного ч.1 ст.15 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», путем совершения антикоррупционных действий органа власти в виде принятия акта, который привел к устранению конкуренции на рынке реализации арестованного имущества путем проведения электронных торгов.

В 2014 году, на старте пилотного проекта, я лично задавал вопрос министру юстиции Павлу Петренко насчет того, будут ли допущены другие площадки кроме СЕТАМ к реализации арестованного имущества. Министр заверил меня том, что после успешного становления проекта, к нему будут подключены площадки, которые предложат лучшие сервисы и пройдут некую аккредитацию.

Прошло 2 года, уже идет третий, а организатором торгов остается один только СЕТАМ. Не хочется думать, что министр забыл о своем обещании или его подчиненные его подводят, но факт остается фактом – реализация арестованного имущества остается монополизированной. Если вопрос в технической реализации данного решения, то здесь можно воспользоваться опытом внедрения ProZorro . Sale и всего за полгода в разы повысить эффективность реализации арестованного имущества.