Електронні торги для українського лісу

У п ятницю, 03 лютого 2016 року під патронатом Міністерства аграрної політики та продовольства України пройшло засідання робочої групи з реформування лісової галузі України. У засіданні брали участь представники Transparency Int ., народні депутати України, Держлісагенство України, асоціація «Біржові та електронні майданчики», ProZorro . Sale та інші біржі.

На нараді найактуальнішим питанням обговорення стала проблема справедливого та ринкового ціноутворення на ринку необробленої деревини. В ході наради, народний депутат Остап Єднак відмітив, що принцип торгів на ринку необробленої деревини морально застарів та потребує рішучих та кардинальних змін на вимогу сучасності. Для того, аби забезпечити прозорість діяльності ринку та його ефективне функціонування слід максимально швидко та рішуче провести оновлення всієї нормативно-правової бази, що регулює його функціонування. Остап Єднак також зауважив, що електронний принцип торгів неодноразово довів свою ефективність не тільки на теренах України, а й по всьому світі. Тому, в України єдиним правильним вектором розвитку національного ринку деревини має стати переведення торгів в електронний формат торгів. Він також додав, що це стане можливим тільки за умови підтримки даної ідеї з боку виконавчої влади, суспільства та громадськості.

Асоціація «Біржові та електронні майданчики» підтримала ідею народного депутата та, з метою набуття додаткових позитивних аргументів, запропонувала запровадити пілотний проект в декількох крупних регіонах України, аби всі зацікавлені учасники ринку мали змогу пересвідчитися у ефективності електронних торгів та в робочих умовах усунути можливі недоліки, що, теоретично, можуть виникнути під час імплементації електронних торгів.

Заступник Голови Державного агентства лісових ресурсів України Володимир Бондар погодився з пропозицією представників парламенту та громадськості щодо назрівших реформ в лісовій галузі. Переведення торгів деревиною дозволить значно підвищити рівень діяльності державних підприєств та отримати ринкову та справедливу ціну за лісові ресурси.

Після обговорення цього та інших питань, учасниками наради було досягнуто згоди про проведення додаткової зустрічі у вівторок 14 лютого 2017 року на базі Держлісагентства України для погодження планів щодо впровадження ідей з впровадження електронних торгів в України. Я запрошую представників бірж, яким не байдуже майбутнє розвитку такого ринку зв’язатися з нами та бути присутніми на нараді. Разом ми змінюємо світ на краще!