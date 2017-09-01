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Рейтинг 50 найвпливовіших книговидавництв світу знову без українців
01.09.2017 20:12
«Стабільно важким» був 2016 рік для українських видавництв, і цей стан, на жаль, не суттєво змінюється у поточному році. Однак з огляду на світову аналітику Publishers weekly ( The World " s 50 Largest Publishers , 2017, By Jim Milliot , Aug 25, 2017) минулий рік не був простим також і для світових видавничих гігантів.
Хоча загальний дохід 50 найбільших видавців світу в 2016 році перевищив 50
мільярдів доларів, менше половини з 50 найвпливовіших видавництв показали
прибуток у 2016 році при зниженні продажів.
Однією з компаній, яка мала найважчий рік, була Pearson. Вона з
менш
ила обсяг продажів на 15% до $ 5,62
млрд.
Однак н
авіть із зменшенням надходжень,
Pearson продовж
и
в своє багаторічне
лідерство
, як найвпливовіше у світі
видавництво книг, за підсумками щорічного рейтингу "Livres Hebdo /
Publishers Weekly".
Продажі на освітньому ринку, зокрема у США, скоротилися в 2016 році
порівняно з 2015 роком. Таке падіння означало для видавців зниження обсягу
продажів, а також призвело до реструктуризації певних компаній.
Pearson
перейшов
у масштабну реорганізацію в 2016 році, що, на думку компанії, відповідає змінам
на освітньому видавничому ринку. Цей крок призвів до скорочення близько 4000
співробітників.
Видавництво Houghton Mifflin Harcourt зймає 14-е місце у рейтингу найбільших
видавців у 2016 році. Однак, побачивши зниження доходів на 3%, компанія оголосила
цієї весни, що у 2017 році вона скоротить від 8% до 10% працівників.
McGraw-Hill Education є ще одним видавництвом в освітньому сегменті, яке
мало зниження продажів у минулому році, з доходами у 4% з 2015 року.
Падіння доходів компанії
Bertelsmann
на 7% в 2016 році було повністю пов'язане
з падінням продажів у Penguin Random House.
Penguin Random House (PRH) - це компанія, створена шляхом злиття
книговидавців Random House (що належить німецькому медіа-конгломерату
Bertelsmann) та Penguin Group (що належить британському видавництву Pearson PLC).
PRH був сформований 1 липня 2013 року після завершення злиття 2,4 млрд. фунтів
стерлінгів між
Bertelsmann
та Pearson.
Відсутність великого нового бестселера завдало шкоди результатам в компанії,
і він позбувся кількох невеликих підрозділів у цьому році. Падіння у Penguin
Random House було частково компенсовано
збільшенням продажів у відділенні освітніх видань Bertelsmann.
Невелике падіння доходів в Hachette Livre пояснювався коливаннями курсу між
євро та доларом. За виключенням різниці
на обмінних курсах, прибуток Hachette Livre виявився на 2,5% вищий, ніж у 2015
році. Зростання продажів відбулося завдяки великим продажам у британській групі
(на 11% більше) переважно через успіх англомовного видання світового бестселеру
«Гаррі Поттер», "Прокляті діти" та "Фантастичні звірі"
Джоан Роулінг. Продажі Hachette Livre включають в себе американську Hachette
Book Group, яка збільшила обсяги продажів у 2016 році завдяки 75 мільйонам
доларів, отриманим від видавничої групи Perseus Books.
Тільки дві компанії серед десяти найбільших видавництв мали прямі продажі у
2016 році. Іспанська Grupo Planeta мала невеликий прибуток від реалізації, а
Springer Nature - на 7% більше. Минулий
рік був першим повним роком роботи Springer Nature. Springer Nature була
сформована у травні 2015 р. шляхом злиття компаній "Science and Education
Macmillan" з науковими та освітніми компаніями, що належать Holtzbrinck
(за винятком вищих навчальних та торговельних потужностей компанії Macmillan) з
компанією Springer Science + Business Media.
Незважаючи на слабкі фінансові показники десяти найбільших світових видавців,
їхня частка у всіх доходах від видавців у рейтингу становила 56%, збільшившись
порівняно з 54% у 2015 році. За весь період проведення рейтингу найбільших у
світі видавців, найпотужніші 10 компаній складали від 53% до 58% від прибутків
усіх видавців, які були представлені в рейтингу.
Два бразильських видавництва повернулися до рейтингу в 2016 році після
того, як вони лишили його в 2015 році через ситуацію з валютними коливаннями у Бразилії. Somos Educacao (колишній Abril Educacao) був
32-м найбільшим видавцем у світі у минулому році, частково завдяки придбанню
книжкового підрозділу
Saraiva та поліпшенню ситуації на валютному ринку.
Два російських холдинги - «Ексмо-АСТ» та «Просвещение» (з кіпрським
власником) - увійшли в топ-50 найвпливовіших світових книжкових видавництв.
«Ексмо-АСТ» піднялося з 48-го на 38-е місце, збільшивши в 2016 р прибутки на
35%, до $ 314 млн. «Просвещение» піднялося на два рядки з 49-го на 47-е місце при
зростанні прибутку на 7%, до $ 207 млн.
За оцінкою президента «Ексмо-АСТ» Олега Новікова (газета «Комерсант»,
01.09.2017
, «
Издатели выручили рейтинг
.
«Эксмо-АСТ» и «Просвещение»
улучшили финансовые показатели
»)
зростання рублевого прибуткового показнику компанії склала 14%, ще 17% дало
зростання курсу рубля у порівнянні з кінцем 2015 р. Стратегічною метою він
назвав потрапляння в десятку найбільших європейських видавництв. Збільшення
доходів він пояснив органічним зростанням компанії.
У компанії «Просвещение» пояснили зростання прибутку розширенням
клієнтської бази, появою нових проектів, вдосконаленням логістики і дистрибуції
і розвитком системи роботи з цільовими клієнтами. Клієнтська база «Просвещения»
збільшилася приблизно на 10%, а частка нових проектів у доходах компанії склала
5%.
За даними статистики російського книжкового ресурсу «Книжная индустрия», у
2016 р обсяг книжкового ринку Росії без урахування бюджетних продажів виріс на
8%, до 56 млрд руб. Загальний тираж випущених книг і брошур знизився на 2,9%,
до 446 млн примірників (за даними Російської книжкової палати).
До рейтингу 2016 року не потрапили китайські видавці. Китайських видавців почали
включати до рейтингу у 2014 році, коли компанії у Китаї почали надавати
перевірену інформацію, в 2015 році було включено п'ять китайських
видавців. Проте у 2016 році уряд Китаю
змінив критерії відбору для 30 найбільших культурних підприємств Китаю
(включаючи видавничі). Нові критерії базуються
на показниках соціальної та економічної вигоди, яку виносять
підприємства-кандидати, при цьому більше уваги приділяється соціальній
складовій. Результат полягає в тому, що уряд не заохочує видавничі компанії
брати участь у будь-яких рейтингах, заснованих виключно на економічних
критеріях.
Українські видавці поки що не штовхають у спину своїх світових колег у
рейтингу найвпливовіших книговидавців світу. Українська книговидавнича галузь
все ще перебуває у стані стабільної тяжкості. Хоча кілька великих гравців
заявили про позитивну динаміку власних компаній. Багато сподівань покладається
на новостворений Український інститут книги. Однак, враховуючи об’єктивну
реальність станом на вересень 2017 року важко очікувати швидких зрушень. Тож поки
українським видавця доводиться лише спостерігати за переміщеннями у світовому
рейтингу своїх колег з Америки, Британії, Канади, Бразилії та інших країн
світу.
(У статті використані дані Publishers weekly, газети "Комерсант", Російської книжкової палати та ресурсу "Книжная индустрия")
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