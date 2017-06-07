Договірне право - думки в голос



Приблизно 80% відсотків всіх наших клієнтів практики договірного права приходять за допомогою тільки тоді, коли в них вже виник спір по договору, який складно вирішити. До цього часу у всіх все гаразд і профільні юристи нікому не потрібні (адже зараз будь-який договір можна безкоштовно скачати з Інтернету). Чому так відбувається?

За багато років роботи в напрямку юридичного консалтингу (з них 8 років в напрямку договірного та комерційного оправа) я помітив, що безліч компаній мають ряд типових договорів, які активно застосовуються на практиці і які вони вважають просто бездоганними. Проте доволі часто сторони, доки у них не виникнуть проблеми, навіть не підозрюють про наявність всіх можливих недоліків та ризиків по таким договорам.

Логіка тут зрозуміла, поки все гаразд, то нічого міняти не потрібно. Але не існує більш ґрунтовної експертизи договору, аніж судовий процес. Коли сторона програє спір, відразу стає зрозумілим, що або договір не відображує всіх раніше досягнутих домовленостей, або містить пункти, про зміст яких одна зі сторін навіть не підозрювала, або в договорі взагалі відсутні ефективні механізми захисту прав сторони в процесі його виконання.

Аналізуючи дані судової статистики майже половини всіх судових спорів так чи інакше стосуються неналежного виконання укладених договорів. При цьому успішно виконуються приблизно 10-20% всіх рішень по таким спорам.

Спираючись на довготривалий досвід можу стверджувати, що судовий процес по договорам з некоректно викладеними умовами дуже часто втрачає всю свою перспективність. Суди здебільшого притримуються позиції, що сторони самі вільні викладати майже будь-які умови договору, навіть якщо вони є для однієї зі сторін край несправедливими. Головне, щоб вони прямо не суперечили закону (а це дуже винятковий випадок).

За статистикою приблизно 90% всіх проаналізованих мною договорів мали певні недоліки або ризики. Це не тому що договір апріорі був поганий, а тому що не існує шаблонних договорів, які підходять під буд-якого контрагента та під будь-яку угоду.

За багато років практики я дотепер чую думки деяких колег про те, що за їх міркуванням практика договірного права себе вижила і договори вміє складати будь-який юрист. І воно дійсно вважається дуже легким, адже повторюсь, в Інтернеті безліч готових шаблонів договорів, навіть не юрист може їх скачати та вставити реквізити. Але повірте, це одна з найбільш складних практик, яка потребує найбільших аналітичних здібностей. При цьому більшість знань отримати можна тільки з досвідом (про таке в підручниках не прочитаєш).

В практиці договірного права я виділяю чотири основні правила, без яких з юриста не буде хорошого «договірника»: аналізуй, передбачай, критикуй, перепитуй.

Тобто:

аналізуй зміст та суть будь-якого слова в договорі;

передбачай будь-які можливі юридичні та фінансові ризики для клієнта;

завжди критикуй надійність для клієнта будь-якої умови або пункту договору, подумай як би ти сам обійшов той або інший пункт;

якщо перевіряєш чужі договори і бачиш дивні або підозрілі умови, перепитуй у клієнта чи саме такий зміст умов договору він передбачав і чи правильно він їх розуміє.

Є ще багато правил, але це матеріал для окремої статті.

І замість висновків хочу сказати, проаналізуйте скільки договорів ви використовуєте в своїй господарській діяльності (повірте – багато) та поміркуйте наскільки сильно залежить успіх вашої діяльності від професійно складених договорів. Та не зважайте на тих, хто стверджує, що складати хороші договори може будь-який юрист, довіряйте свій бізнес професіоналам – воно того варте.