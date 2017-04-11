Не має повнаважень - відсутній і обов'язок

З Нового року не залишається в тіні обговорення щодо відсутності повноважень у податкової міліції, однак останніх ця «нібито прикра помилка» законодавців ніяк не зупиняє і вони продовжують закидати платників податків вимогами в порядку ст.93 Кримінально-процесуального кодексу України, це при тому, що як правило ухвал про тимчасовий доступ до речей та документів платника податку податкова міліція не має, розраховуючи виключно на боязнь суб’єктів господарювання перед правоохоронними органами.

Однак, звертаємо Вашу увагу на те, що на сьогоднішній день Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 №1797-VIII виключили розділ Податкового кодексу України про податкову міліцію, що позбавило останню в реалізації своїх повноважень наданих їм раніше.

Таким чином, Ви можете сміливо відмовляти слідчим податкової міліції у надання їм документів по фінансово-господарським взаємовідносинах з контрагентами у зв’язку з відсутності у останніх повноважень надсилати суб’єктам господарювання вимоги в порядку ст.93 Кримінально-процесуального кодексу України, наслідком чого є і неможливість надання судом тимчасового доступу до речей і документів платника податку.

Зазначене повністю підтверджується і судовою практикою, з урахуванням змін внесених до Податкового кодексу України, що підтверджується ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 10.01.2017 у справі №753/63/17, де слідчий суддя зазначив:

« Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Мельніченко І.М., за погодженням з процесуальним керівником, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ "Укрбуденерготехнологія" та перебувають у володінні ПАТ "ОТП Банк".

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 32016100020000058 від 09.12.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 , ч. 3 ст. 212 КК України .

Дослідивши копії матеріалів доданих до клопотання, вважаю у задоволенні клопотання відмовити, оскільки воно подане неповноважною на те особою.

Так, з 01.01.2017 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" , п. 134 якого виключено із Податкового кодексу України Розділ XVIII-2. ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ , тобто на даний час немає правових підстав для діяльності податкової міліції.

Також, аналогічна позиція викладена і в ухвалі від 30.01.2017 у справі №712/946/17-к, де слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області також, відмовив у задоволенні клопотання старшого слідчого податкової міліції. Однією з підстав є те, що відповідно до вимог Закону України №1797-VIII від 21.12.2016 року , виключено розділ «Податкова міліція», тобто на даний час виникли сумніви у належних повноваженнях особи, яка звернулась до суду.

Таким чином, маємо досить чітку позицію судів, а отже з урахуванням зазначеного, у суб’єкта господарювання не виникає обов’язку виконувати вимогислідчих податкової міліції у зв’язку з відсутністю у останніх повноважень та ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.