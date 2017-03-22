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Податковий борг = податковій вимозі
22.03.2017 10:00
У зв’язку зі змінами внесеними до Податкового кодексу
України ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення
інвестиційного клімату в Україні» встановлений новий порядок надсилання
податкової вимоги платникам податків.
Виходячи з оновлених положень ст.59 ПК України податкова
вимога надсилається платнику податків контролюючим органом у разі виникнення
податкового боргу за місцем обліку платника, в якому обліковуються борг.
Зазначені зміни не можна назвати суттєвими, оскільки у
попередній редакції податкова вимога надсилалась платнику податків у разі
несплати узгодженої суми грошового зобов’язання, що сама по собі і стає податковим
боргом платника податків, оскільки у відповідності до пп.14.1.175 п.14.1 ст.175
ПК України податковий борг - сума
узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків у
встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному
цим Кодексом. Отже, законодавець змінив лише формулювання, а не суть.
А от сума податкового боргу платника податку, наявність
якої дає підстави контролюючому органу надіслати податкову вимогу дещо
збільшилась від 20 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що є
досить позитивним моментом.
Також, звертаємо увагу, що у разі збільшення загальної
суми податкового боргу до розміру, що перевищує шістдесят неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, контролюючий орган надсилає (вручає) податкову
вимогу такому платнику податків.
У разі незгоди з податковою вимогою, платник податків
може оскаржити її як в адміністративному так і в судовому порядку.
На сьогоднішній день дуже часто трапляються випадки, коли
контролюючий орган направляє податкову вимогу платнику податків за нібито
узгодженим податковим зобов’язанням по податковим повідомленням-рішенням на час
коли триває процедура адміністративного або судового оскарження по ньому. При
цьому, ще в догонку надсилають і рішення про опис майна в податкову заставу, що
є абсурдом оскільки на час оскарження податкового повідомлення-рішення
зобов’язання по ньому вважається неузгодженими, а отже і податкова вимога не
надсилається.
Однак, трапляється різне, а тому потрібно бути готовим і
до таких ситуацій, тим більше судова практика з зазначеної категорії спорів є
досить позитивною і в результаті скасовуються податкові вимоги, винесенні в
період коли триває процедура як адміністративного так і судового оскарження
податкових повідомлень-рішень.
Прикладом цього, слугує постанова Окружного
адміністративного суду м. Києва від
23
.06.
2016
у справі №
826/5247/16
, де суд зазначив
наступне:
«Матеріалами справи підтверджується, що податкове повідомлення-рішення від
10.08.2015 № 0006282202 на момент винесення податкової вимоги від 13.11.2015 №
26342-25 та рішення про опис майна у податкову заставу від 24.11.2015 №
3124/26-59-16-21 оскаржувалось в досудовому порядку та перебувало на розгляді
ДФС України.
Таким чином, оскільки позивач скористався своїм правом на оскарження рішення
податкового органу (в даному випадку податкового повідомлення-рішення від
10.08.2015 № 0006282202) у спосіб, передбачений
ст. 56 ПК
України
, то сума
донарахування з податку на додану вартість за цим рішенням вважалася не
узгодженою до дня отримання рішення ДФС України про результати розгляду скарги
(тобто, до 10.12.2015), а складання податкової вимоги від 13.11.2015 № 26342-25
є порушенням
норм п.
56.15
ст.
56
зазначеного
Кодексу
, оскільки дії контролюючого органу (відповідача)
по складання такої вимоги відбулися до закінчення процедури адміністративного
оскарження.
При цьому, з урахуванням того, що представником
відповідача в судовому засіданні у справі не було підтверджено відомості про
погашення такої податкової вимоги та відкликання її в порядку п.
60.1
і п.
60.2
ст.
60 ПК
України
, то вона підлягає скасуванню як
протиправно сформована».
Також, є випадка, коли контролюючий орган може відкликати
податкову вимогу. Так, відповідно до п.60.1 ст.60 ПК України податкова вимога
вважається відкликаною, якщо:
u
сума податкового боргу самостійно погашається платником
податків або органом стягнення;
u
контролюючий орган скасовує раніше прийняте податкове
повідомлення-рішення про нарахування суми грошового зобов'язання або податкову
вимогу;
u
контролюючий орган зменшує нараховану суму грошового
зобов'язання раніше прийнятого податкового повідомлення-рішення або суму
податкового боргу, визначену в податковій вимозі;
u
рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується
повідомлення-рішення контролюючого органу або сума податкового боргу, визначена
в податковій вимозі;
u
рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується сума
грошового зобов'язання, визначена у податковому повідомленні-рішенні
контролюючого органу, або сума податкового боргу, визначена в податковій
вимозі.
Якщо сума податкового боргу збільшується внаслідок адміністративного
оскарження, раніше надіслана податкова вимога не відкликається. На суму
збільшення податкового боргу окрема податкова вимога не надсилається (п.60.6.
ст.60 ПК України).
теги: податки, податковий борг, подткова вимога
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