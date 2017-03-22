Податковий борг = податковій вимозі





У зв’язку зі змінами внесеними до Податкового кодексу України ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» встановлений новий порядок надсилання податкової вимоги платникам податків.

Виходячи з оновлених положень ст.59 ПК України податкова вимога надсилається платнику податків контролюючим органом у разі виникнення податкового боргу за місцем обліку платника, в якому обліковуються борг.

Зазначені зміни не можна назвати суттєвими, оскільки у попередній редакції податкова вимога надсилалась платнику податків у разі несплати узгодженої суми грошового зобов’язання, що сама по собі і стає податковим боргом платника податків, оскільки у відповідності до пп.14.1.175 п.14.1 ст.175 ПК України податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом. Отже, законодавець змінив лише формулювання, а не суть.

А от сума податкового боргу платника податку, наявність якої дає підстави контролюючому органу надіслати податкову вимогу дещо збільшилась від 20 до 60 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що є досить позитивним моментом.

Також, звертаємо увагу, що у разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує шістдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, контролюючий орган надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податків.

У разі незгоди з податковою вимогою, платник податків може оскаржити її як в адміністративному так і в судовому порядку.

На сьогоднішній день дуже часто трапляються випадки, коли контролюючий орган направляє податкову вимогу платнику податків за нібито узгодженим податковим зобов’язанням по податковим повідомленням-рішенням на час коли триває процедура адміністративного або судового оскарження по ньому. При цьому, ще в догонку надсилають і рішення про опис майна в податкову заставу, що є абсурдом оскільки на час оскарження податкового повідомлення-рішення зобов’язання по ньому вважається неузгодженими, а отже і податкова вимога не надсилається.

Однак, трапляється різне, а тому потрібно бути готовим і до таких ситуацій, тим більше судова практика з зазначеної категорії спорів є досить позитивною і в результаті скасовуються податкові вимоги, винесенні в період коли триває процедура як адміністративного так і судового оскарження податкових повідомлень-рішень.

Прикладом цього, слугує постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 23 .06. 2016 у справі № 826/5247/16 , де суд зазначив наступне:

«Матеріалами справи підтверджується, що податкове повідомлення-рішення від 10.08.2015 № 0006282202 на момент винесення податкової вимоги від 13.11.2015 № 26342-25 та рішення про опис майна у податкову заставу від 24.11.2015 № 3124/26-59-16-21 оскаржувалось в досудовому порядку та перебувало на розгляді ДФС України.

Таким чином, оскільки позивач скористався своїм правом на оскарження рішення податкового органу (в даному випадку податкового повідомлення-рішення від 10.08.2015 № 0006282202) у спосіб, передбачений ст. 56 ПК України , то сума донарахування з податку на додану вартість за цим рішенням вважалася не узгодженою до дня отримання рішення ДФС України про результати розгляду скарги (тобто, до 10.12.2015), а складання податкової вимоги від 13.11.2015 № 26342-25 є порушенням норм п. 56.15 ст. 56 зазначеного Кодексу , оскільки дії контролюючого органу (відповідача) по складання такої вимоги відбулися до закінчення процедури адміністративного оскарження.

При цьому, з урахуванням того, що представником відповідача в судовому засіданні у справі не було підтверджено відомості про погашення такої податкової вимоги та відкликання її в порядку п. 60.1 і п. 60.2 ст. 60 ПК України , то вона підлягає скасуванню як протиправно сформована».

Також, є випадка, коли контролюючий орган може відкликати податкову вимогу. Так, відповідно до п.60.1 ст.60 ПК України податкова вимога вважається відкликаною, якщо:

u сума податкового боргу самостійно погашається платником податків або органом стягнення;

u контролюючий орган скасовує раніше прийняте податкове повідомлення-рішення про нарахування суми грошового зобов'язання або податкову вимогу;

u контролюючий орган зменшує нараховану суму грошового зобов'язання раніше прийнятого податкового повідомлення-рішення або суму податкового боргу, визначену в податковій вимозі;

u рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується повідомлення-рішення контролюючого органу або сума податкового боргу, визначена в податковій вимозі;

u рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується сума грошового зобов'язання, визначена у податковому повідомленні-рішенні контролюючого органу, або сума податкового боргу, визначена в податковій вимозі.

Якщо сума податкового боргу збільшується внаслідок адміністративного оскарження, раніше надіслана податкова вимога не відкликається. На суму збільшення податкового боргу окрема податкова вимога не надсилається (п.60.6. ст.60 ПК України).