Пути привлечения к ответственности недоброчестных полиграфологов

Негативные социальные процессы, которые происходят в украинском государстве, заставляют предъявлять особые требования к трудовым ресурсам, в которых периодически возникает потребность как со стороны правоохранительных органов страны, так и со стороны частных, государственных предприятий, учреждений, организаций, заинтересованных в охране своих коммерческих, банковских, государственных тайн, эксплуатации опасных производств, особенно важных или режимных объектов. Понятно, что нарушение нормального функционирования на указанных объектах может создавать угрозу как национальной безопасности, так и благополучию предприятий разных форм собственности.

Проверка персонала на возможную причастность к криминальной среде требует применения разных эффективных путей отбора и предварительного изучения кадров с целью предупреждения возникновения нарушений дисциплины, чрезвычайных событий и совершения преступлений. Усиление контроля менеджмента над сотрудниками и кандидатами по трудоустройству сверхсовременное требование настоящего времени и помощь правоохранительным органам в привлечении к ответственности (административной, уголовной и т.п.) лиц, которым ее удалось избежать по разным причинам.

В последнее время в Украине все шире находит свое применение тестирования с использованием полиграфа как один из действенных вариантов выявления скрываемой криминальной информации, которая имеет значение для работодателя и позволяет сформировать необходимую оценку относительно способности кандидата эффективно выполнять возложенные на него профессиональные обязанности в будущем. Работодатель, который использует в своей работе периодические или систематические проверки на полиграфе, законодательство Украины не нарушает, поскольку согласно части 2 статьи 28 Конституции Украины предложение сотруднику или кандидату на работу «пройти полиграф» является полностью законным, если гражданин дает на это свое добровольное согласие.

Рынок услуг по проведению тестирований с использованием полиграфа в Украине с каждым годом неуклонно растет, что подтверждается количеством образованных полиграфологических профессиональных общественных организаций в стране в период с 2014 по 2016 года. Фактически каждый год, начиная с 2014 года в Украине регистрируется новое профессиональное объединение полиграфологов: в 2014 году – «Коллегия полиграфологов Украины», в 2015 – «Всеукраинская ассоциация полиграфологов», в 2016 – «Национальная ассоциация полиграфологов Украины», последняя организация практически свою деятельность пока не проводит, являясь формальной. Общее количеством зарегистрировавшихся специалистов в указанных организациях составляет больше 200 [6, 7].

В связи с чем, само наличие при трудоустройстве или карьерном росте условия прохождения тестирования на полиграфе может порождать у некоторых полиграфологов, вернее сказать «недоброчестных полиграфологов» - желание заработать на людях, которые были причастны в прошлом к совершению преступлений, но желают это скрыть, несмотря на предоставленное добровольное согласие на прохождение проверки на полиграфе. Указанное делает актуальным в Украине вопрос правовой оценки деятельности таких недоброчестных полиграфологов, которые проводят тестирование, обучение или консультирование граждан для формирования у них так называемого «навыка противодействия тестированию на полиграфе» с целью сокрытия совершенных ими преступлений. Примененное выражение «так называемого» не случайно, поскольку на самом деле данная деятельность недоброчестного полиграфолога более похожая на мошенничество, ввиду того, что научить противодействовать по всем полиграфологическим тестам, методикам обычного человека не возможно. Сформированная мотивация в виде имеющейся психологической установки на сокрытие уголовной, негативной информации и мнемические функции психики у исследуемого лица все равно будут указывать на то, что человек или имеет опыт противодействия или применяет определенные приемы, которые влияют на его психическое состояние и создают препятствие полиграфологу, который проводит проверку, провести качественно тестирование.

Кроме того, в мире, в том числе и в Украине, со стороны правоохранительных органов уже существует практика довольно жесткой правовой оценки в виде уголовного преследования недоброчестных специалистов в области детекции лжи. Так, основными причинами или основаниями для привлечения к уголовной ответственности недоброчестных полиграфологов в настоящее время являются: 1) содействие ими дачи сознательно не правдивых показаний свидетелями, потерпевшими в рамках досудебного, судебного следствия, 2) предоставление помощи служебным, должностным лицам или различным категориям преступников в сокрытии совершенных уголовных преступлений или содействие в их не выявлении со стороны правоохранительных органов путем проведения тестирований, тренировок, консультаций относительно противодействия исследованию на полиграфе, 3) насильственное проведение тестирования на полиграфе граждан в интересах третьих лиц (должностных лиц, преступников и т.д.) без предупреждения гражданина о возможности отказаться от прохождения тестирования на полиграфе.

Фабулы уголовных дел. В 2015 году в США бывший сотрудник полиции города Оклахома-Сити 67 летний Дуглас Уильямс был осужден до двух лет лишения свободы за консультирования (обучение) федеральных агентов, которые работали под прикрытием, скрыть совершенные ими преступления. Согласно материалам уголовного дела, агенты обратились к Уильямсу с просьбой провести тренировочные занятия по обучению приемам противодействия обследованию на полиграфе с целью в будущему уклониться от информирования своего непосредственного руководства о содеянных противоправных действиях. После получения оплаты за обучение со стороны «учеников», Уильямс начал проводить занятие, что и было задокументировано федеральными правоохранительными органами. Федеральным судом Уильямс был признан виновным и осужден по статье предоставления помощи свидетелям в фальсификации показаний. По версии гособвинения, Уильямс преступил закон, когда его клиентами стали федеральные агенты, работающие под прикрытием. Один из них выдавал себя за бывшего тюремщика, который якобы занимался сексом с 14-летней задержанной и снабжал арестованных наркотиками. Он просил научить его скрывать информацию о своей судимости, чтобы пройти тестирование на полиграфе и получить ответственную работу в пограничной службе. А другой агент говорил, будто он, являясь сотрудником спецслужб, замешан в контрабанде наркотиков на территорию США и ему грозит прокурорская проверка. После задержания Уильямс сначала отрицал вину, но в мае 2015 года сознался в нескольких случаях мошенничества и попытке изменить свидетельские показания.

Немного раньше, в 2012 году, федеральным судом штата Индиана (США) полиграфолог Чад Диксон был осужден на восемь месяцев лишения свободы за обучения приемам противодействия тестированию на полиграфе лиц, которые совершили сексуальные преступления, а также федеральных агентов правоохранительных органов, которые стремились избежать наказания за допущенные нарушения, чтобы иметь возможность продолжить служебную карьеру. Согласно материалам уголовного дела, Ч.Диксон проводил обучение с детальным отрабатыванием прошлого лиц, которые обратились к нему, понимая, что обученные им люди будут использовать усвоенные знания и навыки в преступных целях. Обвинение требовало для Диксона два года тюрьмы. «По сути Диксон решил заработать, обучая других убедительно лгать и совершать преступления», - заявил помощник прокурора. Диксон написал, что сожалеет о случившимся. По его словам, целью обучения был своеобразный научный эксперимент — попытка выявить ненадёжность полиграфа, имеющего в США столь широко распространение. Между тем федеральный судья Лайам О’Грейди заявил, что грань между психологическим тренингом и преднамеренным обманом правительства в данном случае оказалась очень хрупкой. «Этот приговор должен предостеречь от подобной практики других», - подчеркнул судья, отправив обвиняемого на 8 месяцев в исправительное учреждение. Диксон был арестован в ходе операции, когда двое агентов, представившись наркокурьером и полицейским-педофилом, попросили у специалиста помощи в прохождении тестов на детекторе лжи [2, 4].

В Украине, в августе 2012 года приговором Пролетарского районного суда г. Донецка, оперуполномоченный (полиграфолог) управления уголовного розыска ГУМВД Украины в Донецкой области 46 – летний подполковник милиции Александр Товпыга был приговорен к 5 годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 365 (превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием), части 2 статьи 127 (пытки, совершенные по предварительному сговору группой лиц) УК Украины связанного с применением полиграфа и нарушением прав человека. Согласно материалов досудебного следствия, которое проводила прокуратура Пролетарского района г. Донецка, было установлено, что оперуполномоченный (полиграфолог) А. Товпыга по просьбе своего знакомого - начальника отдела службы банковской безопасности, находясь вне службы, имея подготовку полиграфолога и полиграф, прибыл в одно из отделений банка Донецка, где была совершена кража 46 тысяч гривен и 1 тысячи российских рублей (обнаруженная недостача) для проведения опроса с использованием полиграфа служащих финучреждения. По словам прокурора Пролетарского района г. Донецка Леонида Волика, «пострадавших (кассира и начальника отделения) против их воли удерживали в помещении банка с 22.00 до 4:00 утра тестируя на полиграфе и заставляя признаться в краже. Однако ни кассир, ни заведующая не были предупреждены о том, что по закону они могли отказаться от тестирования. Так же на голову кассиру надевали полиэтиленовый пакет, ограничивая доступ кислорода, и наносили удары кулаками по голове и туловищу. По мнению осужденных сотрудницы финучреждения писали вечером объяснения для составления акта, подтверждающего отсутствие денег в сейфе, который в последующем передали в милицию для возбуждения уголовного дела по факту кражи, тестирование на полиграфе проводилось в рамках личной инициативы и выглядело как «служебное разбирательство». Со слов А. Товпыги тестирование кассирши на «полиграфе» он проводил, «это не противозаконно — прибор (прим. - полиграф) спецсредством не является. Я сначала хотел протестировать всех четырех сотрудниц финучреждения, работавших в тот день, но на это не хватило времени. Детектор лжи практически всегда задает следствию правильное направление и подсказывает определенные «зацепки». Академик Варламов, у которого я учился, говорил: «Можно обмануть оператора — эмоциями, действиями, но нельзя обмануть «полиграф». Однако, согласно решения суда, Товпыга являясь в соответствии с Законом Украины «О милиции» работником милиции, должностным лицом и представителем власти, в нарушение требований статей 5, 10, 12 Закона Украины «О милиции», согласно которых милиция исполняет свои задачи непредвзято в точном соответствие с законом, имеет право применять средства физического воздействия, специальный средства и огнестрельное оружие лишь в случаях и порядке, предусмотренных этим Законом. Кроме этого, милиция обязана выявлять, предупреждать, прекращать и раскрывать преступления, применять с этой целью оперативно-розыскные и профилактические мероприятия, предусмотренные действующим законодательством, принимать и регистрировать заявления и сообщения о преступлениях, своевременно принимать по ним решения. Согласно статей 4, 9 Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» и должностной Инструкции оперуполномоченного отдела раскрытия преступления против личности, даже во время оперативно-розыскных мероприятий не допускается нарушение прав и свобод человека, а сама оперативно-розыскная деятельность основывается на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека. По мнению суда, А Товпыга своими умышленными, противоправными действиями, совершил превышение власти, то есть умышленное совершение должностным лицом действий, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав и полномочий, что причинило существенный вред охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан, а так же государственным интересам и привело к психологическому и физическому насилию и подрыву авторитета и престижа органов государственной власти [8].

Следует обратить внимание, что в полиграфологической научно-методической литературе постоянно отводится особое внимание изучению и описанию приемов противодействия со стороны обследуемых, а также усовершенствованию процедуры проведения исследований с использованием полиграфа с целью установления наличия психологической установки на сокрытие криминальной информации и соблюдении прав человека, недопустимости унижения чести и достоинства обследуемого лица. Данная деятельность является естественной практикой среди полиграфологов и позволяет повысить как эффективность выполняемой работы по выявлению способов или приемов противодействия тестированию, так и установить скрываемую информацию во время проверки [1].

В Украине, с юридической точки зрения, возможными направлениями противоправной деятельности недоброчестных полиграфологов, которые проводят консультирование (тестирование) или обучение якобы приемам противодействия исследованию на полиграфе являются:

1) проведение разовых, периодических или систематических проверок членов организованных преступных групп с целью демонстрации возможностей полиграфа и обстоятельств, которые могут быть с его помощью установлены, а также по запросам заинтересованных лиц без соблюдения прав тестируемых и предупреждения о наличии у них права отказаться от проверки. Данная работа, вероятно, может организовываться преступниками для заблаговременного планирования своих действий и формирования защитной позиции на стадии досудебного или судебного следствия, а также профилактического установления допущенных нарушений групповых норм членами криминального сообщества или незаконного сбора информации о тестируемых лицах;

2) частная тренировка отдельной категории преступников или лиц, причастных к совершению уголовных преступлений приемам противодействия с целью сокрытия данной информации во время официальной их проверки по причине занятия ими определенных должностей, пребывания на учете и т.д.;

3) тестирование (консультирование) граждан без проведения тренировок для заблаговременного определения степени их причастности к преступной деятельности с целью предоставления обратившимся гражданам рекомендаций относительно возможных способов сокрытия информации. Под данный случай подпадают граждане, которые совершили ранее преступления, но решают проверить возможность их обнаружения или сокрытия в силу веры в свои паранормальные, умственные, физические способности, гадание, колдовство и т.д. перед прохождением официальной проверки на полиграфе по месту требования;

4) консультации граждан путем помощи в составлении текстов жалоб, возражений о непризнании в качестве источника информации, доказательства, результатов проведенного тестирования на полиграфе для избегания ими ответственности.

Действующее уголовное законодательства в Украине [3], позволяет привлечь к ответственности недоброчестного полиграфолога, который проводит консультирование (тестирование), тренировки по противодействию обследованию на полиграфе или незаконному сбору информации в случаях:

1) если полиграфолог в рамках уголовного производства будет допрошен как свидетель и на вопрос о фактах своей недоброчестной деятельности направленной на пособничество в не выявлении лиц причастных к совершенным преступлениям даст сознательно не правдивые показания, в том числе в отношении обученных им лиц, которые раньше совершали действия криминального характера. Согласно части 1 статьи 384 Уголовного кодекса Украины заведомо не правдивые показания свидетеля во время проведения досудебного, судебного расследования наказываются исправительными роботами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением воли на срок до двух лет. Под юридическим термином «показания» понимаются сведения о фактах, которые подлежат установлению в уголовном производстве или гражданском деле и имеют важное значение для правильного решения дела. Не правдивыми являются показания, в которых полностью или частично искажены факты, которые имеют значение для правильного решения дела. Заведомо не правдивые показания образовывают состав этого преступления, если они даны уполномоченному лицу, в установленном законом порядке и надлежащим образом процессуально оформлены. Преступление считается законченным с момента совершения указанных действий. Дающий не правдивые показания, недоброчестный полиграфолог как специалист не имеет согласно украинского законодательства правового иммунитета относительно законного неразглашения информации, связанной с обученными или протестированными им лицами, как например адвокат. Согласно части 1 статьи 22 Закона Украины «Об адвокатурах и адвокатской деятельности» адвокатской тайной является любая информация, которая стала известная адвокату, помощнику адвоката, стажеру адвоката, лицу, которое находится в трудовых отношениях с адвокатом, о клиенте, а также вопросы, по которым клиент (лицо, которому отказано в заключении договора о предоставлении правовой помощи в предусмотренных этим Законом оснований) обращался к адвокату, а так же содержание советов, консультаций, разъяснений адвоката, составленные им документы, информация, которая хранится на электронных носителях, и другие документы и сведения, полученные адвокатом во время осуществления адвокатской деятельности. По этой же причине законодатель запрещает адвокатам заниматься судебно-экспертной деятельностью. Так, согласно статьи 7 Закона Украины «Об адвокатурах и адвокатской деятельности» судебно-экспертная деятельность не несовместима с деятельностью адвоката. В случае возникновения обстоятельств несовместимости, установленных частью первой этой статьи, адвокат в трехдневный срок со дня возникновения таких обстоятельств подает в совет адвокатов региона по адресу своего рабочего места заявление об прекращении адвокатской деятельности.

2) если недоброчестный полиграфолог будет использовать специальные знания для предоставления помощи лицам, которые совершили преступления. Указанная деятельность, может быть одной из форм причастности к преступлению, поскольку тянет за собой ответственность в специально предусмотренных уголовным кодексом Украины случаях. Или может выступать как пособничество преступлению, если помощь недоброчестного полиграфолога была заранее обещанная преступнику и воспринимается им как устранения препятствий быть не разоблаченным во время прохождения тестирования на полиграфе в государственном учреждении, частном предприятии, например, если обучение навыкам противодействия полиграфу должно помочь коррупционеру избежать увольнения с должности по отрицательным мотивам во время прохождения периодических проверок.

Кроме того, содействие преступлению может выражаться в предоставлении полиграфологом помощи в создании благоприятных условий для преступной деятельности. По своему смыслу это действия, аналогичные тем, которые выполняет пособник преступления, предоставляя советы, указания, технические средства, устраняя препятствия. Отличие между содействием, которое является соучастием в преступлении в виде пособничества и содействием, которое выступает как причастность, состоит в моменте осуществления такого содействия и, соответственно, его влияния на совершение преступления. Так, содействие, которое предоставляется недоброчестным полиграфологом в начале совершения преступления или в ходе его выполнения, в виде обещания провести необходимые проверки кандидатов в члены преступной группы или непосредственно тренировка преступников, их консультирование по вопросам противодействия представляет собой пособничество. Оно находится в причинной связи с поведением других соучастников - если бы не было соответствующего содействия недоброчестного полиграфолога (проведение проверок на полиграфе, обучение, консультирование навыкам противодействия), то преступление могло бы быть не совершено в следствие разных причин, в том числе боязнью быть разоблаченным. Содействие преступлению в виде пособничества квалифицируется по части 5 статьи 27 УК Украины и соответствующей статьи Особой части УК Украины, что предусматривает преступление, в осуществлении которого полиграфологом предоставляется помощь.

Приведем пример. В декабре 2016 года Национальной полицией Украины была прекращена деятельность уголовной сети по вербовки наркокурьеров в Российскую Федерацию [5]. Эта сеть функционировала почти год. В полицию обратились несколько граждан с заявлениями о том, что их родных и близких обманным путем завербовали для противоправной деятельности в России. Задержано было четверо организаторов преступного «бизнеса», один из них – иностранец. В налаженной схеме снабжения потенциальными жертвами в Россию работала целая команда, в которую входил так же полиграфолог. Было открыто 13 уголовных производств по статье 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Целью преступной группы была вербовка молодых людей возрастом от 20 до 30 лет. Кандидаты на роль курьеров не должны были иметь судимостей и опыта сотрудничества с правоохранительными органами. Задачей полиграфолога было проведение проверок для предупреждения возникновения указанных рисков. После приезда в Россию граждане Украины работали наркокурьерам, а в случае их отказа – их задерживала российская полиция.

Таким образом, причастностью недоброчестного полиграфолога является его содействие преступникам, которое предоставляется не только тогда, когда преступление уже начато, но и тогда, когда он длится или закончено. Такое содействие направлено на продолжение, развитие или обеспечение преступной деятельности, осуществляемой и без полиграфолога. Содействие в виде причастности влечет ответственность в случаях, специально предусмотренных в определенных статьях Особой части УК Украины. Такие случаи могут касаться таких статей Уголовного кодекса Украины как: 1) содействия организованной преступной деятельности - преступной организации (статья 256), 2) незаконным военизированным или вооруженным формированиям (часть 3 статьи 260) или отдельных видов преступлений – 3) террористического акта (статья 254), 4) наемничество (статья 447), 5) торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека (статьей 149) и др.

Видами причастности недоброчестного полиграфолога к самой преступной деятельности в следствие проведения им проверок на полиграфе или тренировочных тестирований лиц, которые совершили преступление является потворство преступлению и сокрытие преступления как активная деятельность недоброчестного полиграфолога по сокрытию преступника или преступников, средств и орудий совершения преступления, его следов или предметов, добытых преступным путем. Причем речь идет только о заранее не обещанном сокрытии, то есть о сокрытии, не обещанном до окончания (завершения) преступления. Это, например, случай, когда к полиграфологу пришел лицо совершившее насильственное преступление или коррупционер и рассказав о уголовных опасениях попросил помочь пройти проверку на полиграфе, чтобы не была установленная его причастность к содеянному или проверка необходимых преступнику лиц (возможных подельников, членов преступной группы, вовлекаемых в преступную деятельность граждан) для осуществления преступного замысла и деятельности. Если недоброчестный полиграфолог согласился провести соответствующую работу и начал ее выполнять, то в данном случае, перед нами заранее не обещанное сокрытие как преступника, так и следов преступления. Такой недоброчестный полиграфолог несет ответственность по статье 396 УК Украины. Эта статья устанавливает ответственность за заранее не обещанное сокрытие только по тяжким или особо тяжким преступлениям.

Также необходимо помнить, что в статье 256 УК Украины предусмотрена уголовная ответственность за заранее не обещанное содействие участникам преступной организации или сокрытие их преступной деятельности. Согласно уголовному кодексу Украины за заранее не обещанное содействие участникам преступной организации и сокрытие их преступной деятельности путем предоставления, например, полиграфологом, информации, документов, полиграфа как технического оборудования, а также за заранее не обещанное осуществление других действий по созданию условий, которые способствует их преступной деятельности, недоброчестный полиграфолог подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Наказание усиливается от пяты до десяти лет лишением свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, если такие действия, совершены должностным лицом. Если же такое сокрытие было полиграфологом обещано в начале или в процессе совершения преступления, а не после его завершения, такое сокрытие, рассматривается как соучастие в преступлении в виде пособничества.

Кстати говоря, все изложенное не касается недонесения недоброчестным полиграфологом или не сообщение им в правоохранительные органы о преступлениях или их совершении, о которых он узнал в быту, во время обычного общения со своими знакомыми, друзьями и т.п. Необходимо различать, что в отличие от сокрытия, недонесение как бездеятельность недоброчестного полиграфолога, без фактического проведения им определенной профессиональной работы с заказчиком полиграфологической услуги под действие статей УК Украины не подпадает. Однако, бездеятельность недоброчестного полиграфолога как работника правоохранительного органа, которому стали известные факты совершения или подготовки к преступлению подлежит ответственности за не совершение соответствующих действий по прекращению преступной деятельности или не уведомление о ней. Такие действия недоброчестного полиграфолога квалифицируются по статьям уголовного кодекса Украины о преступлениях в сфере служебной деятельности, когда на должностное лицо возлагается соответствующая специальная обязанность со стороны государства. Причем эта обязанность должен вытекать из закона, ведомственных приказов, должности, процессуального статуса и т.п.

Выводы. Украинское законодательство, дает возможность дать правовую оценку сокрытию и потворству как осознанным действиям недоброчестного полиграфолога лицам, которые причастны к совершению уголовных преступлений, административных нарушений. Если консультирование (тестирование), тренировочные занятия по развитию навыков противодействия проверки на полиграфе в виде конкретных действий были заранее обещаны лицу, ответственность может возникнуть за пособничество в преступлении. В случае, если такое обещание полиграфологом было дано после окончания преступления, наказание наступает за причастность или самостоятельное преступление в случаях, предусмотренных соответствующими статьями УК Украины. Современная жизнь свидетельствует, что полиграф воспринимается отличным сдерживающим барьером для неблагонадежного персонала, а привлечение к ответственности полиграфологов с низкими моральными качествами, которые нарушают закон является актуальным вопросом настоящего времени.

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