Как побороть экологическую депрессию в Украине?

С началом войны на Востоке Украины многими политическими деятелями стала актуализироваться повестка «депрессивных регионов», под которой они подразумевают социально-экономическую и экологическую ситуацию в прифронтовых городах. Они предпочитают воспринимать мирные города Донбасса как «депрессивные» и загрязненные промышленностью, говоря о наследии СССР в виде металлургических предприятий как о проблеме. Но может дело не в самих предприятиях, которые вносят свою значительную лепту в украинскую экономику, а все же в подходе к их работе?

Да, абсолютное большинство очистных сооружений на металлургических комбинатах и прочих промышленных объектах требует значительной модернизации, что, по словам все тех же заинтересованных сторон, не является главной повесткой на сегодня, так как для всех этих процессов необходимо финансирование, которого на данный момент нет.

Одной из таких сторон является Минприроды, не проявляющее должной заинтересованности в решении проблемы с вредом, наносимым экологии Донбасса, ограничиваясь рейтингами и общими заявлениями, как это было сделано совсем недавно. Был опубликован список ста основных предприятий-загрязнителей, среди которых крупнейшие в Украине металлургические предприятия полного цикла – ММК им. Ильича и «Азовсталь». Действительно, объем выбросов вредных веществ ММК им. Ильича в 2016 году составил более 178 тыс. тонн, а «Азовстали» - более 78 тыс. тонн. Очевидно, что одной констатацией факта проблему с экологической ситуацией в Донецкой области, где и расположено большинство предприятий-загрязнителей не решить, и подобные списки не помогут найти средства на модернизацию устаревших очистных сооружений предприятий.

Однако выход из ситуации содержится в уже существующем законодательстве Украины: еще 3 ноября 2016 года украинский парламент ратифицировал Протокол о регистрах выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ).

Этот документ призван способствовать успешной реализации принципа «загрязнитель платит», давно уже ставшим основополагающим в экологической политике стран ЕС. Согласно этому принципу расходы, связанные с сокращением загрязнения окружающей среды, покрывает предприятие-загрязнитель.

В странах, где этот принцип успешно функционирует, решено абсолютное большинство экологических проблем, в том числе и в районах размещения промышленных предприятий.

Сами промышленные объекты заинтересованы модернизировать собственные очистные сооружения и инвестировать в них, минимизируя таким образом не только загрязнение окружающей среды, но и собственные расходы.

В качестве риска из-за невыполнения положений Протокола могут быть так называемые «косвенные санкции» против товаров, которые производят «заводы – загрязнители». Нет информации о вашей компании в Реестре - ваш товар (трубы, прокат, азотные удобрения и пр.) оказывается в графе «неэкологичен», и уже завтра от него отказываются ваши партнеры в ЕС или в других странах мира. Сейчас – это тренд!

Также Протоколом о РВПЗ предполагается создания электронной системы доступа к отчетам самих предприятий и профильных контролирующих органов об объемах загрязнений и активностях, направленных на уменьшение рисков для окружающей среды.

Учитывая украинский контекст волонтерства, рост гражданского самосознания в Украине, сами жители промышленных регионов могли бы контролировать ситуацию с загрязнением окружающей среды и оказывать давление на предприятия, которые своевременно не подают отчетность/не компенсируют ущерб, нанесенный окружающей среде.

Именно таким образом закон имел бы шанс действительно соблюдаться, ведь в первую очередь в нем заинтересованы люди, проживающие в непосредственной близости от предприятий тяжелой промышленности.

Каждая тонна выбросов, зафиксированная в отчете, была бы для них не просто цифрой на бумаге или экране – это вопрос их собственного здоровья и здоровья их детей, с которым они предметно могли бы обращаться к местной власти и/или владельцам предприятий.

Для создания самого регистра у Украины есть время до начала 2018 года, что четко указано в самом тексте Протокола о РВПЗ, но готово ли Министерство экологии и природных ресурсов Украины к таким временным рамкам? Работа по формированию базы данных, которая требует и времени, и денежных средств, так и не начата.

Я неоднократно обращался к Министерству экологии и природных ресурсов с требованием начать работу по созданию регистра, чтобы Украина имела возможность своевременно выполнить взятые на себя международные обязательства. Но в ответ получал лишь формальные отписки.

Средства не заложены в бюджет, без чего выполнение наших международных экологических обязательств окажется технически невозможным.

Я прекрасно понимаю, что одним созданием регистра мы не решим проблему с вредными выбросами – параллельно этому нужны соответствующие нашей ситуации финансово-экономические экологические инструменты.

Была опубликована информация о том, что в течение 2016 года из 3 млрд. 386 млн. экологического налога, которые попали в спецфонды местных бюджетов от субъектов хозяйственной деятельности, было использовано только 1 млрд. 122 миллиона, что составило 32% от всего объема средств.

В то же время, у меня есть информация о том, что очень часто на местах не хватает средств для реализации экологических проектов. Если кто-то не знает, как воспользоваться средствами экологического фонда, то не разумнее ли их перераспределять на эффективные природоохранные проекты там, где заботятся об окружающей среде? Подобного механизма пока что нет в Бюджетном кодексе, но оставлять все как есть – неразумно.

Как заместитель главы парламентского Комитета ВРУ по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, я обратился к главам ОДА с просьбой внести свои предложения по усовершенствованию бюджетных механизмов использования экологических средств для того, чтобы природоохранное законодательство соответствовало вызовам, стоящим перед Украиной. Я очень надеюсь на продуктивное сотрудничество с местными органами власти, представителями гражданского общества и предприятиями, но данные вопросы остаются зоной ответственности Минприроды, которое вместо выполнения своих прямых обязанностей занимается саботажем.

И речь идет не только о перспективе репутационных потерь для нашего государства, но и о потерях экономических: в случае невыполнения обязательств, прописанных в Протоколе, украинские предприятия не будут допущены на рынки Евросоюза. Украина не может позволить себе роскоши отказа от таких форм экономического сотрудничества, не говоря уже о том, что жители промышленных регионов не могут и не должны и дальше ощущать на себе последствия столь безответственного поведения профильных министерств.

В случае внедрения регистра и более ответственного подхода со стороны Минприроды, результаты не заставят себя долго ждать: снизятся нагрузки на местные бюджеты в сфере здравоохранения, так как люди получат возможность в прямом смысле этих слов дышать полной грудью.

Фактически, реализация положений Протокола о РВПЗ – это шаг Украины на пути к достижении Глобальных целей устойчивого развития, утвержденных ООН в 2015 году.

Во-первых, это снизит бюджетные траты на потребности восстановления экологического баланса. Государство будет меньше тратить на природовосстановительную деятельность, на борьбу с загрязнением окружающей среды. Основное бремя затрат теперь будут нести корпорации – загрязнители. Сэкономленные средства пойдут на нужды социального обеспечения, туда- где денег всегда не хватает: выплаты обездоленным, пенсии, пособия и пр.

Во-вторых, сами предприятия будут заинтересованы в модернизации собственных очистных технологий, внедрении инноваций. Поскольку раз вложив деньги в очистительные системы, потом можно экономить на штрафах и не бояться санкций. Кроме того, откроются возможности привлечения средств ЕС, международных финансовых организаций для модернизации собственного производства, уменьшения вредных выбросов и пр.

В-третьих, имеем очевидную выгоду для граждан, которые будут меньше платить за медицинские услуги, повыситься качество жизни людей. В это заинтересованы как конкретные граждане, живущие в индустриальном поясе Донбасса, так и целые территориальные общины, города и рабочие поселки.

РВПЗ поможет обеспечить здоровый образ жизни для всего населения края и приблизиться к рациональному использованию природных ресурсов, что является одними из главных целей Стратегии устойчивого (сбалансированного) развития-2030.

На международном уровне мы смогли бы говорить о том, что приняли неотложные меры по противодействию изменению климата, что на сегодняшний день звучит более чем актуально.

Кроме того, своевременное внедрение Протокола будет содействовать выполнению Украиной Конвенции о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвенция) и установлению дальнейших, более тесных экономических связей с ЕС. И мы наконец сможем приблизиться к выполнению 17 Целей Стратегии устойчивого развития, что поспособствует улучшению имиджа Украины в мире и изменениям, которые будут видны на всех уровнях и ощущаться каждым жителем Украины.