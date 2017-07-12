Блокада азовських портів – пряма загроза існуванню країни

Українські морські порти фактично блоковані через незаконне будівництво Керченського мосту. Таки дії з боку влади РФ не тільки завершують процес анексії Криму, але можуть привести до того, що Україна втратить контроль над акваторією Азовського моря.

Скориставшись бездіяльністю української влади , РФ планує вже в серпні і вересні обмежити навігацію в Керченській протоці. Було оприлюднено інформацію, згідно з якою в районі будівництва транспортного переходу в Криму листом “капітана” морського порту Керч від 24 травня введені обмеження за габаритами для суден, що проходять через морську ділянку під арками пролітних будівель об’єкта “Будівництво транспортного переходу через Керченський пролив”: Довжина судна — 160 м, ширина — 31 м, осадка — 8 м, надводний габарит (відстань від діючої води до зовнішньої точки мачт) — 33 м.

Крім того, Мінтранс Росії почав розробляти рішення, на підставі якого буде введено заборону на рух суден в Керченській протоці. Пропонується ввести заборону на рух суден і кораблів на такі дати: 3-6, 8-10, 14-21 та 28-31 серпня, а також 1-4 вересня 2017 року.

Навіть ці обмеження завдадуть серйозної шкоди для української економіки – впаде вантажообіг Бердянського і Маріупольського портів, що позбавить український бюджет доходу від вельми значної кількості суднозаходів. Як наслідок, підприємства не зможуть своєчасно виплачувати працівникам зарплати і, таким чином, ми отримаємо ще одне джерело невдоволення місцевих жителів, які і без того живуть в двох кроках від війни.

Але не варто забувати про те, що довіряти словам Кремля не можна ні за яких умов: цілком ймовірно, що обмеження на пересування суден буде діяти не два місяці, а стане постійним. Як наслідок, ми отримаємо ситуацію, при якій Маріупольський порт, здатний обробляти більше 17 млн. ??тон вантажів на рік, не зможе реалізовувати ці потужності, а державна казна не дорахується прибутку в розмірі 410, 3 млн. грн - саме стільки планував отримати Маріупольський морський торговельний порт у 2017 році. Аграрії та металурги, для яких ці морські порти були головною логістичною ланкою, будуть змушені переорієнтуватися на інші види транспорту. Але до такого сценарію не готові ані залізниця, ані автодорожні шляхи. До того ж, Маріупольський порт дає роботу 3500 жителям міста, а Бердянський порт - 1000. І це, не рахуючи кількох десятків тисяч працівників суміжних областей, які, в разі закриття портів, теж неминуче втратять роботу. Ми не можемо дозволити створювання додаткової соціальної напруги на Південному Сході України.

Морська блокада України вже цієї осені може привести до гострого дефіциту вагонів-зерновозів, призначених для вивезення врожаю зі Сходу України, значно збільшить час їх використання і повернення, гострого дефіциту піввагонів для вивозу металу та металевих виробів з маріупольських заводів. Як результат, ми отримаємо зупинку металургійних підприємств і втрату аграріями ринків збуту.

Але з будівництвом Керченського моста пов'язаний ще один аспект - екологічний. Азовське море має всі шанси перетворитися на Чорноморську затоку. Різка зміна хімічного складу води призведе до загибелі багатьох живих організмів, в тому числі, дельфінів, які занесені до Червоної книги. Згідно з інформацією Інституту водних проблем і меліорації НАН України, орієнтовні збитки, завдані навколишньому середовищу Чорного і Азовського морів при будівництві Керченського моста, складуть не менше 10 млрд грн.

Тому я звертаюся до органів влади і вимагаю негайно відреагували на ситуацію, яка стає критичною. Треба негайно скликати окреме засідання РНБО з питання загрози блокади азовських портів України, бо дії РФ несуть пряму загрозу державній безпеці України.

Інженерні труднощі при будівництві моста донині вважаються геологами непереборними. І виною цьому - нестійке морське дно і погодні умови в Керченській протоці. В такому випадку, цілком ймовірно, що Кремль може захотіти створити інший наземний транспортний коридор між анексованими територіями, тобто прокласти шлях між Донбасом і Кримським півостровом. Розгортання такого сценарію неминуче призведе до чергової ескалації конфлікту, але вже на Південному Сході України. Це, в свою чергу, неминуче створить неконтрольований потік внутрішніх переселенців і біженців. Окремим і вкрай серйозним приводом для занепокоєння при такому сценарії є той факт, що на території однієї з прикордонних областей - Запорізької - знаходиться найбільша АЕС Європи. Таким чином, незаконні дії РФ можуть спровокувати ядерну загрозу міжнародного масштабу.

Міністерству закордонних справ України та Міністерству інфраструктури треба якомога швидше подати скарги до Міжнародної морської організації на незаконне обмеження судноплавства в Азовському морі, а Уряду - в найкоротші терміни розробити альтернативний план дій на випадок, якщо ці обмеження будуть введені в силу.

Сьогодні транспортна система України абсолютно не готова до переорієнтації мільйонів тон вантажів з азовських портів на чорноморські. Таке логістичне навантаження неминуче призведе до величезних витрат. Уже найближчим часом варто починати будувати нові автомобільні та залізничні шляхи і розширювати вже наявні. Це є прямим завданням уряду, яке повинно виконуватися за підтримки місцевої влади та галузевих асоціацій. В іншому випадку, містоутворюючі підприємства будуть знаходитися під постійною загрозою закриття.

Якщо це станеться, наслідки для соціально-економічної ситуації в регіоні будуть, без перебільшення, катастрофічними. Бездіяти у ситуації, що склалася, просто злочинно, оскільки мова йде не про цифри на папері - йдеться про життя величезної кількості людей, громадян нашої країни, яка змушена сьогодні вести війну не за території, а за власне існування. Це цілком наочно ілюструє і майбутня блокада азовських портів.