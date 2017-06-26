Комплекс мер по предотвращению экологической угрозы на Донбассе





На сегодняшний день, в условиях новых серьезных вызовов, которые появляются перед Украиной, наша страна вынуждена вести бои на многих направлениях: не только на военном и внешнеполитическом фронтах, но и на арене борьбы с популизмом и коррупцией. Но все наши сражения не будут иметь никакого значения, если в ходе приближающейся экологической катастрофы под угрозу уничтожения будут поставлены жизни всех украинцев.

Оккупированные территории Донецкой и Луганской областей без преувеличения представляют собой бомбу замедленного действия, так как боевые действия, ведущиеся в промышленном районе, полном экологически опасных объектов, неизбежно приводят к их повреждению и разрушению.

В ходе вооруженного конфликта на Востоке Украины, помимо унесенных войной жизней, возникает угроза необратимых изменений в экосистеме и природных ресурсах не только оккупированных территорий, но и прилегающих областей.

Ряд процессов, происходящих на данный момент с экологией Донбасса, могут создать поток «экологических беженцев» не только с оккупированных территорий, но и соседних областей. Боевики и их лидеры искренне не понимают, что добыча породы и процессы вредных производств не могут быть одномоментно остановлены. Сегодня из 150 украинских шахт 115 находятся на оккупированных территориях, 7 из них - полностью разрушены. Из-за разрушения Славянской ТЭС территория Донбасса подверглась серьезному загрязнению, ущерб от которого трудно поддается оценкам экологов. Но куда более серьезную угрозу представляют даже одиночные повреждения горловского предприятия «Никитртуть».

Водные ресурсы могут быть загрязнены не только в силу разрушения очистных сооружений во время активной фазы боевых действий, но и в случае затопления шахт подземными водами вследствие ненадлежащей эксплуатации. Например, в случае с объектом «Кливаж» на шахте «Юнком», г. Юнокоммунаровск. В случае затопления этой шахты произойдет выброс в водоносные горизонты, что в итоге приведет к неизбежному радиационному заражению местности. Экологическую «горячую точку» представляет собой и Горловка, а именно - Горловский химический завод. В случае затопления шахты «Александр-Запад» произойдет массовая инфильтрация мононитрохлорбензола в поземные воды.

Но, даже не говоря об угрозе подтопления шахт, в регионе есть проблемы с доступом населения к питьевой воде: начиная с 2014 года на канале Северский Донец - Донбасс произошло несколько серьезных аварий, которые устранялись под непрекращающимися обстрелами, что сильно увеличило длительность ремонтных работ. В результате безответственности оккупационных войск, уровень загрязнения в Северском Донце в несколько раз превысил все допустимые нормы. Повторение подобных инцидентов неизбежно приведет к резкому ухудшению гуманитарной ситуации как на оккупированных, так и на прифронтовых территориях.

В связи со всеми теми угрозами, которые рискуют стать проблемой не только Донецкой и Луганской областей, но и всей Украины, необходимо принять комплекс мер, а именно:

1.Создать отдельную группу по экологическим процессам в рамках Минского формата.

2.Требовать от государства- агрессора выполнения природоохранных обязательств на оккупированных территориях.

3.Разработать Целевую программу экологического мониторинга ситуации на Востоке Украины (относительно всех составляющих природной среды).

4.Разработать и утвердить Целевую программу восстановления и укрепления мира в восточных регионах Украины на базе Концепции Государственной целевой программы восстановления и укрепления мира в восточных регионах Украины, утвержденной распоряжением КМУ от 31.08.2016 г. № 892-р.

5.Кабинету Министров Украины разработать стратегический документ относительно восстановления Востока Украины на основах сбалансированного (устойчивого) развития, с учетом экономической, социальной и экологической составляющей.

6.Разработать и утвердить Государственную целевую программу по охране и экологическому оздоровлению речки Северский Донец.

Это краткий конспект мер, который следует предпринять для предотвращения глобальной экологической катастрофы на Донбассе. Если государство этим не обеспокоится в ближайшее время, то завтра уже будет поздно. В первую очередь я обращаюсь к профильному ведомству, ответственному за государственную экологическую политику, – Минприроды. Его пассивность и инертность в этом вопросе приобретает пугающие формы. На мой взгляд, пришло время экологическому сообществу сказать свое веское слово.