Донбас опинився за крок до оголошення надзвичайної ситуації

Навряд чи це випадковість. Ще на початку бойових дій об'єкти водопостачання були першими мішенями. Хтось дуже бажає залишити людей без води та спричинити гуманітарну катастрофу.

Саме питання запобігання наслідкам воєнних дій на Сході України було головним на круглому столі, який відбувся 8 червня на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.



Я вже неодноразово підкреслював, що проблема з водопостачанням мирного населення є однією з найскладніших, що виникла в регіоні. У результаті бойових дій постійно зростає ризик забруднення водних джерел та погіршується доступ населення до питної води. Питання водозабезпечення прямо залежить від екологічного стану річок і водойм.



Внаслідок виникнення аварійних ситуацій на об’єктах водопостачання і через відсутність контролю роботи промислових підприємств на окупованих територіях відбувається забруднення води. Річка Сіверський Донець, що є основною водною артерією Донбасу, зазнає серйозного перевантаження. Зменшення її водності значно збільшує загрозу неякісного водопостачання, а уповільнення швидкості руху води призводить до її замулювання.

Завдяки моїм зусиллям був напрацьован проектний кошторис для розчищення русла річки Сіверський Донець. Він включає в себе розчищення 53 км русла річки, закінчення розчищення Кривого Торця і в перспективі - Сухого Торця. Можливо, якщо б гроші з екологічного податку витрачалися за призначенням, зараз ми б не опинилися у такому скрутному становищі.

Ще задовго до початку війни я був ініціатором впровадження регіональної програми «Питна вода України», яка була спрямована на покращення роботи систем водопостачання для жителів Донбасу, а саме зменшення витоків та аварій, покращення якості води та підвищення якості послуг водопостачання, що мало забезпечити не тільки фінансово-економічну, але й соціально-політичну стабілізацію в регіоні.

Було знайдено гроші, та, на жаль, завадила війна. Але слід пам’ятати, що саме війна не вибачає бездіяльності та безвідповідальності.

З огляду на серйозні загрози екологічної катастрофи, що нависла над нашим рідним краєм – Донбасом, проблеми з водою треба вирішувати терміново!