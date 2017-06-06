Право переселенцев и воинов АТО на доступное жилье

Недавно Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие Закон Украины 1954-VIII (регистрационный номер 4550), который предполагает государственную поддержку в приобретении доступного жилья вынужденными переселенцами, а также участниками боевых действий на Востоке Украины и семьями погибших участников АТО. Мы достаточно долго вели борьбу за него в комитетах и в зале Парламента. В Верховной Раде не все понимали его важность и необходимость для людей Донбасса.

Сегодня в Украине насчитывается 476 тысяч работоспособных переселенцев. Только у 1% из них есть собственное жилье на подконтрольной Киеву территории. Поэтому переселенцев рассматривают в качестве фактора «социального пессимизма» и недовольства. В то же время, у государства теперь появился способ использовать потенциал переселенцев для создания нового Донбасса.

Законом были внесены изменения в уже существующую государственную программу «О противодействии влиянию мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства». Напомню, что до недавнего времени на законодательном уровне была закреплена возможность получения государственной поддержки по схеме «70 на 30» для всех граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, получивших справку о пребывании в данном списке в исполкоме по месту проживания.

На практике для желающих получить жилье по такой схеме это значило, что 70% стоимости жилья должно быть оплачено непосредственно покупателем, а оставшиеся 30% будут покрыты государством в пределах средств, предусмотренных госбюджетом на выполнение Государственной целевой социально-экономической программы строительства (приобретения) доступного жилья на 2010?2017 года, и за счет местных бюджетов.

Закон 1954-VIII внес следующие изменения: вынужденные переселенцы, а так же участники АТО и семьи погибших участников боевых действий на Востоке Украины смогут получить от государства компенсацию половины стоимости доступного жилья и\или льготного ипотечного жилищного кредита.

Льготный ипотечный кредит подразумевает установленную государством банковскую ставку в 7% годовых на финансирование ипотечных кредитов на строительство или покупку доступного жилья в случае предоставления кредита участнику АТО или переселенцу. На практике это означает, что разницу между нынешней средней ставкой в 25%, предлагаемой большинством украинских банков, и установленными 7% будет выплачивать государство.

Согласно определению, представленному в тексте закона, доступное жилье – это жилье\жилищные комплексы, построенные при жилищной поддержке государства. Отдельно стоит отметить положительную составляющую закрепления в тексте Закона определения «доступное жилье», что позволяет четко отделить понятие доступного жилья от социального.

«Социальным» является жилье всех форм собственности из жилищного фонда социального назначения, которое бесплатно предоставляется на основе договора найма на определенный срок гражданам, нуждающимся в социальной защите.

Что подобная разница определений дает на практике? Пропуск стадии постройки так называемого социального жилья, которое предоставляется в аренду, прибыль от которой идет не в государственный бюджет, а сразу на строительство новых объектов, подпадающих под эту категорию, с правом последующего выкупа.

В странах Западной Европы программа предоставления социального жилья малообеспеченным слоям населения привела к росту уровня преступности в отдельно взятых районах, где воплощалась эта инициатива, по причине безответственности арендаторов: социальное - значит ничье. В украинском варианте ВПЛ и участникам АТО предоставляется возможность стать владельцами собственного жилья сразу, минуя этап аренды.

На сегодняшний день по данным Киевской и областных государственных администраций, в очереди на получение жилья находятся более 30 тысяч участников АТО и 40 тысяч действующих военнослужащих, не говоря уже о жилищных нуждах переселенцев, учет которых был предельно затруднен. Но в 2016 году были закрыты жилищные потребности всего лишь 1300 человек.

Помимо покрытия потребности в жилье военнослужащих, результатами данных законодательных изменений станут общее оздоровление украинской экономики и развитие строительной отрасли.

Я полностью согласен с первым заместителем председателя правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергеем Комнатным в том, что если выделить на каждый из механизмов по 1 миллиарду гривен, то получится приобщить к строительной отрасли 3,5 миллиарда гривен, обеспечить жильем более 5,5 тысяч семей, построить около 300 квадратных метров жилья, создать 8,3 тысячи рабочих мест в отрасли и вернуть в бюджет в виде налогов и обязательных платежей более 930 миллионов гривен.

В случае успешной реализации этой инициативы уже в течение 5 следующих лет жильем будут обеспечены 33 тысячи участников АТО и вынужденных переселенцев.

Кроме того, по скромным прогнозам экономистов, реализация программы жилищного строительства для переселенцев позволит привлечь инвестиции в строительную отрасль в размере 20 млрд. грн. уже на протяжении первых нескольких лет.

Но основным плюсом от таких изменений в законодательстве остается повышение уровня доверия со стороны вынужденных переселенцев и военнослужащих к государству.

Для подавляющего большинства представителей этих групп – арендная плата за жилье была и остается непосильным ударом по бюджету. Для многих ВПЛ воплощение этого закона в жизнь – единственный шанс уехать от войны насовсем, ведь более 70% из вернувшихся на неконтролируемые Украиной территории назвали отсутствие собственного жилья основным фактором для принятия подобных решений.