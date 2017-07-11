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Час пошуку цінностей, сенсів, грошей
11.07.2017 11:24
Освітня реформа, яку
готували близько чотирьох років, прогнозовано зависла в повітрі. «Нова система
освіти нашій країні буде коштувати 3 млрд доларів. Очевидно, що зараз нам це не
по кишені»,- заявив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на прес-конференції з
питань реформ під час перебування у Лондоні. Мінфін листом на двох аркушах
розписав відповідь МОНу – грошей «немає і не передбачено».
Ми розуміємо, що гроші в
бюджеті з'являються не з неба і навіть не від податкової (яка сьогодні так «обклала»
малий і середній бізнес, що той скніє на останньому подиху або вже стоїть у
довгій черзі на закриття), а від налагодження ефективної діяльності економіки,
вироблення додаткової вартості через забезпечення стимулів для створення
переробних підприємств. Економіка повинна запрацювати, вийти з тіні, з офшорів.
Тоді, напевно, не доведеться скорочувати половину педагогів, щоб провести
освітню реформу. Але фінанси – лише один бік медалі.
Не менш важливо змінити акценти:
розглядати освітній бюджет як інвестицію в майбутнє, а не просто видатки. Інвестиція,
вигода, втрачена вигода – напевно, варто застосовувати таку інвестиційну
модель, розглядаючи сьогодні реформу освіти.
Є також інший аспект цієї
теми. Загальновизнаним є факт того, що величина відсотків державного ВВП не дає
прямопропорційної якості освітнього продукту. Важливіше те, що «в середині».
Тут потрібно, знову ж
таки, змінювати підходи в освітньому менеджменті і шукати інші сенси, які би
стали мотиваторами змін для педагогів. Не можна чекати якісної роботи навіть з
оплатою у розмірі чотирьох прожиткових мінімумів.
Поділяю позицію багатьох
колег щодо нагальної потреби формування демократичної індивідуально-групової
освітньої системи, яка базується не на страхові низької оцінки і не формує
комплекс відмінника. А ґрунтується на ЦІННОСТЯХ: довірі, свободі, відповідальності,
вірі в свої сили, позитивному сприйнятті світу і себе в ньому.
Прояви таких нових
підходів уже є в Україні, щоправда, сконцентровані вони більше в столиці,
периферія «вариться у своєму соку». Нам є в кого повчитися. Зокрема, пані профільний
міністр працює над одним із проектів фінської підтримки українських реформ.
Хотілося б, щоб це стало стимулом до формування лінійної команди агентів
освітніх змін, а не предметом піару за ґрантові кошти Лілії Гриневич. Маю
сумніви, що так буде, бо поки що останнього більше.
Колега-історик порадив
звернути увагу на освітню реформу в епоху Мейдзі, коли Японія пережила
по-справжньому драматичні зміни і за якісь 45-50 років (по суті - одне
покоління) перетворилася з феодальної острівної держави на краю світу в одну з
процвітаючих економік. Мейдзі всі реформи проводив у комплексі: конституційну,
військову, релігійну, освітню. І при цьому змінювався сам!
Нам слід набратися терпіння на 20-25 років, використати імпульс реформ згори і дати рух змінам знизу, при цьому взявши відповідальність за результат на себе. Бо нинішня команда реформаторів-піарників скоро зміниться – у швидкій ротації владних команд ми маємо великий досвід. А освітня реформа, що визначає майбутнє країни, має бути втілена в комплексі з усіма іншими – передусім з економічним блоком.
теги: Освіта, Освітня реформа, Закон "Про освіту"
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