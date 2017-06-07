Каждый выстрел – это выстрел по российскому бизнесу в Украине…

Человек, который призывает других к мести,

но не торопится отомстить, это всего лишь лицемер.

Цунэтомо Ямамото – Цитаты самураев.

Черная месть Черногории или кто молодец? Черногория молодец!

Вы знаете, что между Россией и Черногорией идет война?

Нет? А между Россией и Украиной?

К чему эти вопросы?

Начнем по порядку.







28 мая министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия «активно вмешивалась во внутренние дела» страны, пытаясь помешать Черногории, присоединиться к НАТО.

В итоге, Черногория официально присоединилась к НАТО 5 июня. В Москве заявили, что оставляют за собой право принимать решения по защите национальной безопасности в связи с решением Черногории присоединиться к блоку.

31 мая, издание Pobjeda сообщило о существовании российского черного списка, куда попали премьер и экс-премьер Черногории, спикер парламента и депутаты, проголосовавшие месяц назад за присоединение страны к НАТО (это чуть больше половины мест в парламенте страны). Всего около 70 человек.

Как ответила Черногория?

Черногория запретила въезд в страну 149 гражданам России. Просто умножила российские санкции на 2. Молодцы!

Среди тех, кого сейчас «не желают» видеть в Черногории, - секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев, президент Чечни Рамзан Кадыров, российский олигарх Константин Малофеев и заместитель генерального секретаря партии «Единая Россия» Сергей Железняк.

А теперь давайте представим, если бы Украина вела себя так же достойно, как Черногория.

Напомню, Черногория не находится в состоянии войны с Россией, в отличие от Украины.

В мае 2017-го ВПЕРВЫЕ за 3 года Украина ввела реальные действенные санкции против агрессора. Да, до этого было отключение Крыма от электроэнергии и блокада оккупированных территорий. Но, все эти инициативы шли «снизу», от активистов и патриотов. Запрет Вконтакте, Яндекса и Одноклассников – это первый реальный шаг РНБО за 3 года войны. Причем первый не только реальный, но и хорошо продуманный по времени.

А теперь давайте попробуем соединить опыт Черногории и запрет Яндекса и Вконтакте.

Только две цитаты:

«В мае 2017 года потери Вооруженных Сил Украины в зоне проведения АТО составили 20 человек».

«Российская интернет-компания "Яндекс" закрывает свои офисы в Киеве и Одессе в связи с расширением Украиной санкций против Российской Федерации. Сотрудникам предложат продолжить работу в офисах "Яндекса" в других странах».

Какой из этого можно сделать вывод? Черногорский!

Только так можно заставить агрессора отступить!

Мы все уже привыкли к ежедневным сводкам с Восточного фронта, в виде сообщений:

«За прошедшие сутки, пророссийские незаконные вооруженные формирования 60 раз открывали огонь по позициям сил АТО. В результате боевых действий за прошедшие сутки двое бойцов вооруженных сил Украины погибли».

А теперь представьте себе, как должно правильно заканчиваться это сообщение. В результате Службой Безопасности Украины выслано из страны 60 топ-менеджеров компаний:

- «Carlo Pazoliniі», «Спортмастер», «Евразия», «Желтое море», «Сбербанк России» и т.д.

Количество российских экспатов в Украине огромна. След российских компаний в Украине можно встретить в любой сфере от ресторана «Рукола» до кофе Jardin.

И все это контролируется российскими экспатами.

Для того чтобы СБУ высылало из страны агрессора ежедневно 60 российских топ-менеджеров не нужно никаких дипломатических объяснений – «За прошедшие сутки, пророссийские незаконные вооруженные формирования 60 раз открывали огонь – выслано 60 российских граждан».

Возникает вопрос – ответная реакция Кремля.

Мол, Кремль тоже вышлет 60 украинских граждан!

Так пусть высылает! Кого Россия вернет обратно в Украину? Тех, кто в поисках заработка поехал в Россию «за длинным рублем», в основном это представители рабочих и строительных профессий, мы же высылаем в Россию топ-менеджеров компаний. Те «гастарбайтеры», которых Россия вернет в Украину, без проблем найдут себе работу в Европе и даже с лучшей зарплатой, чем в России. А вот российскому бизнесу в Украине будет нанесен такой урон, после которого решение Стокгольмского суда покажется в Кремле «лютиками».

Неистребимые пессимисты скажут, что это нереальный план – ЕЖЕДНЕВНО ВЫСЫЛАТЬ из Украины столько российских граждан – сколько раз открывали огонь по позициям сил АТО.

Но, ведь когда-то говорили, что и Вконтактах закрыть нереально.

Поверьте, если каждый из экспатов страны агрессора будет жить в Украине, не разбирая чемоданов, потому что его в любой момент могут выслать – российскому бизнесу в Украине придет конец. А уж этого Кремль САМ точно не допустит…

Поэтому простая формула: «ЕЖЕДНЕВНО ВЫСЫЛАТЬ из Украины столько российских граждан – сколько раз открывали огонь по позициям сил АТО» не может не сработать.

Такие санкции сработают в течение нескольких недель – и Вы увидите, что мы сумеем отучить российских оккупантов стрелять по нашим солдатам.

Помните, как там было у Юрия Шевчука:

«Не стреляй в воробьев, не стреляй в голубей,

Не стреляй просто так из рогатки своей…»

Так вот после введения таких санкций, Кремль заставит самих Захарченко и Плотницкого бегать по окопам и кричать «не стреляй», потому что будут знать, что каждый выстрел – это выстрел по российскому бизнесу в Украине…

Можно подумать, что все это немного наивно, и не реально, но еще раз скажу, многие думали, что и Вконтактах закрыть наивно и нереально.

P/S Пост специально написан на русском языке, чтобы российский бизнес в Украине задумался, «хотят ли русские войны» на третьем году войны…

Поименный список погибших в мае 2017 украинских защитников Родины, полный список Вы найдете на liga.net





