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Каждый выстрел – это выстрел по российскому бизнесу в Украине…
07.06.2017 13:24
Человек, который призывает других к мести,
но не торопится отомстить, это всего лишь лицемер.
Цунэтомо Ямамото – Цитаты самураев.
Черная месть Черногории или кто молодец? Черногория молодец!
Вы знаете, что между Россией и Черногорией идет война?
Нет? А между Россией и Украиной?
К чему эти вопросы?
Начнем по порядку.
28 мая министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия «активно вмешивалась во внутренние дела» страны, пытаясь помешать Черногории, присоединиться к НАТО.
В итоге, Черногория официально присоединилась к НАТО 5 июня. В Москве заявили, что оставляют за собой право принимать решения по защите национальной безопасности в связи с решением Черногории присоединиться к блоку.
31 мая, издание Pobjeda сообщило о существовании российского черного списка, куда попали премьер и экс-премьер Черногории, спикер парламента и депутаты, проголосовавшие месяц назад за присоединение страны к НАТО (это чуть больше половины мест в парламенте страны). Всего около 70 человек.
Как ответила Черногория?
Черногория запретила въезд в страну 149 гражданам России. Просто умножила российские санкции на 2. Молодцы!
Среди тех, кого сейчас «не желают» видеть в Черногории, - секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев, президент Чечни Рамзан Кадыров, российский олигарх Константин Малофеев и заместитель генерального секретаря партии «Единая Россия» Сергей Железняк.
А теперь давайте представим, если бы Украина вела себя так же достойно, как Черногория.
Напомню, Черногория не находится в состоянии войны с Россией, в отличие от Украины.
В мае 2017-го ВПЕРВЫЕ за 3 года Украина ввела реальные действенные санкции против агрессора. Да, до этого было отключение Крыма от электроэнергии и блокада оккупированных территорий. Но, все эти инициативы шли «снизу», от активистов и патриотов. Запрет Вконтакте, Яндекса и Одноклассников – это первый реальный шаг РНБО за 3 года войны. Причем первый не только реальный, но и хорошо продуманный по времени.
А теперь давайте попробуем соединить опыт Черногории и запрет Яндекса и Вконтакте.
Только две цитаты:
«В мае 2017 года потери Вооруженных Сил Украины в зоне проведения АТО составили 20 человек».
«Российская интернет-компания "Яндекс" закрывает свои офисы в Киеве и Одессе в связи с расширением Украиной санкций против Российской Федерации. Сотрудникам предложат продолжить работу в офисах "Яндекса" в других странах».
Какой из этого можно сделать вывод? Черногорский!
Только так можно заставить агрессора отступить!
Мы все уже привыкли к ежедневным сводкам с Восточного фронта, в виде сообщений:
«За прошедшие сутки, пророссийские незаконные вооруженные формирования 60 раз открывали огонь по позициям сил АТО. В результате боевых действий за прошедшие сутки двое бойцов вооруженных сил Украины погибли».
А теперь представьте себе, как должно правильно заканчиваться это сообщение. В результате Службой Безопасности Украины выслано из страны 60 топ-менеджеров компаний:
- «Carlo Pazoliniі», «Спортмастер», «Евразия», «Желтое море», «Сбербанк России» и т.д.
Количество российских экспатов в Украине огромна. След российских компаний в Украине можно встретить в любой сфере от ресторана «Рукола» до кофе Jardin.
И все это контролируется российскими экспатами.
Для того чтобы СБУ высылало из страны агрессора ежедневно 60 российских топ-менеджеров не нужно никаких дипломатических объяснений – «За прошедшие сутки, пророссийские незаконные вооруженные формирования 60 раз открывали огонь – выслано 60 российских граждан».
Возникает вопрос – ответная реакция Кремля.
Мол, Кремль тоже вышлет 60 украинских граждан!
Так пусть высылает! Кого Россия вернет обратно в Украину? Тех, кто в поисках заработка поехал в Россию «за длинным рублем», в основном это представители рабочих и строительных профессий, мы же высылаем в Россию топ-менеджеров компаний. Те «гастарбайтеры», которых Россия вернет в Украину, без проблем найдут себе работу в Европе и даже с лучшей зарплатой, чем в России. А вот российскому бизнесу в Украине будет нанесен такой урон, после которого решение Стокгольмского суда покажется в Кремле «лютиками».
Неистребимые пессимисты скажут, что это нереальный план – ЕЖЕДНЕВНО ВЫСЫЛАТЬ из Украины столько российских граждан – сколько раз открывали огонь по позициям сил АТО.
Но, ведь когда-то говорили, что и Вконтактах закрыть нереально.
Поверьте, если каждый из экспатов страны агрессора будет жить в Украине, не разбирая чемоданов, потому что его в любой момент могут выслать – российскому бизнесу в Украине придет конец. А уж этого Кремль САМ точно не допустит…
Поэтому простая формула: «ЕЖЕДНЕВНО ВЫСЫЛАТЬ из Украины столько российских граждан – сколько раз открывали огонь по позициям сил АТО» не может не сработать.
Такие санкции сработают в течение нескольких недель – и Вы увидите, что мы сумеем отучить российских оккупантов стрелять по нашим солдатам.
Помните, как там было у Юрия Шевчука:
«Не стреляй в воробьев, не стреляй в голубей,
Не стреляй просто так из рогатки своей…»
Так вот после введения таких санкций, Кремль заставит самих Захарченко и Плотницкого бегать по окопам и кричать «не стреляй», потому что будут знать, что каждый выстрел – это выстрел по российскому бизнесу в Украине…
Можно подумать, что все это немного наивно, и не реально, но еще раз скажу, многие думали, что и Вконтактах закрыть наивно и нереально.
P/S Пост специально написан на русском языке, чтобы российский бизнес в Украине задумался, «хотят ли русские войны» на третьем году войны…
Поименный список погибших в мае 2017 украинских защитников Родины, полный список Вы найдете на liga.net
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